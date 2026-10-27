Al Museo Diocesano di Caserta la mostra personale ‘Reliquie’ di ERK14 trasforma oggetti quotidiani in archivi di memoria, tra spiritualità del luogo e sguardo sul presente.

Con la mostra personale Reliquie, l’artista ERK14 arriva al Museo Diocesano di Caserta, dove dal 31 ottobre al 15 novembre le sue opere trasformano oggetti e immagini del quotidiano in reperti simbolici carichi di memoria.

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Il progetto Hearth: Art Starts Here

La mostra si inserisce nel progetto Hearth: Art Starts Here, ideato e curato da Fabio Maietta, che torna ad abitare uno dei luoghi più significativi della città di Caserta. Nel contesto del Museo Diocesano, dove memoria, spiritualità e stratificazioni culturali convivono da secoli, le opere di ERK14 instaurano un dialogo silenzioso con gli ambienti e con la storia del luogo.

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Oggetti quotidiani come reliquie contemporanee

In Reliquie fiori, animali, oggetti d’uso comune e frammenti visivi appartenenti alla sfera più intima emergono sulle superfici pittoriche come reperti contemporanei. Attraverso sovrapposizioni, accumuli e relazioni inattese, ERK14 sottrae questi elementi alla loro funzione originaria per restituirli allo sguardo come depositi di memoria, emozioni, desideri e fragilità che definiscono il nostro tempo.

Un archivio visivo aperto alla memoria di ciascuno

Le opere si configurano come un archivio visivo in continua espansione, dove le immagini si incontrano e si sovrappongono seguendo logiche non lineari, simili al funzionamento della memoria. All’interno del Museo Diocesano di Caserta, la nozione stessa di reliquia si apre a una lettura contemporanea e universale: anche gli oggetti più comuni possono custodire presenze e significati capaci di attraversare il tempo, invitando il visitatore a rallentare, osservare e riconoscere nei lavori di ERK14 i propri frammenti di esperienza.

Foto: Ufficio Stampa