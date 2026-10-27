Al Museo Diocesano di Caserta la mostra personale ‘Reliquie’ di ERK14 trasforma oggetti quotidiani in archivi di memoria, tra spiritualità del luogo e sguardo sul presente.

Con la mostra personale Reliquie, l’artista ERK14 arriva al Museo Diocesano di Caserta, dove dal 31 ottobre al 15 novembre le sue opere trasformano oggetti e immagini del quotidiano in reperti simbolici carichi di memoria.

L’articolo continua più sotto

La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura

Locandina della mostra Reliquie di ERK14 al Museo Diocesano di Caserta

Il progetto Hearth: Art Starts Here

La mostra si inserisce nel progetto Hearth: Art Starts Here, ideato e curato da Fabio Maietta, che torna ad abitare uno dei luoghi più significativi della città di Caserta. Nel contesto del Museo Diocesano, dove memoria, spiritualità e stratificazioni culturali convivono da secoli, le opere di ERK14 instaurano un dialogo silenzioso con gli ambienti e con la storia del luogo.

LEGGI ANCHE: Mostre immersive Milano 2026: le esperienze da non perdere tra arte e tecnologia

Oggetti quotidiani come reliquie contemporanee

In Reliquie fiori, animali, oggetti d’uso comune e frammenti visivi appartenenti alla sfera più intima emergono sulle superfici pittoriche come reperti contemporanei. Attraverso sovrapposizioni, accumuli e relazioni inattese, ERK14 sottrae questi elementi alla loro funzione originaria per restituirli allo sguardo come depositi di memoria, emozioni, desideri e fragilità che definiscono il nostro tempo.

Opera di ERK14 dalla mostra Reliquie con oggetti quotidiani stratificati su tela

Un archivio visivo aperto alla memoria di ciascuno

Le opere si configurano come un archivio visivo in continua espansione, dove le immagini si incontrano e si sovrappongono seguendo logiche non lineari, simili al funzionamento della memoria. All’interno del Museo Diocesano di Caserta, la nozione stessa di reliquia si apre a una lettura contemporanea e universale: anche gli oggetti più comuni possono custodire presenze e significati capaci di attraversare il tempo, invitando il visitatore a rallentare, osservare e riconoscere nei lavori di ERK14 i propri frammenti di esperienza.

Foto: Ufficio Stampa

Revenews