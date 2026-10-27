Alla Teldil Art Gallery, lo scultore presenta ‘HI HUMAN – L’uno nell’altro’ e un’opera inedita dedicata alla Capitale. Lo abbiamo incontrato per parlare di arte, pace, materiali e del suo legame con Pietrasanta.

Due mani proteggono un cuore, al cui interno la lupa capitolina veglia su Romolo e Remo. È Mater Roma, la nuova scultura con cui Lorenzo Quinn rende omaggio alla città in cui è nato e dove torna a esporre dopo circa 35 anni. L’opera, terminata appena due settimane prima dell’inaugurazione, è al centro di HI HUMAN – L’uno nell’altro, la personale ospitata alla Teldil Art Gallery di Roma fino al 9 gennaio 2027.

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«Quest’opera per me è molto importante. È la nostra lupa, la nostra madre. – racconta Quinn davanti alla scultura – Appena ho saputo che avrei realizzato questa mostra a Roma, ho detto subito: devo fare un’opera ispirata alla mia città natale. E ovviamente la prima immagine che mi è venuta in mente è stata la lupa. L’ho finita due settimane fa, proprio a Pietrasanta, e sono molto felice di averla qui. Sono felice anche di essere tornato a Roma con le mie opere per la prima volta dopo tantissimi anni, almeno 35. Ho comunque un’opera a Roma, perché l’anno scorso ho inaugurato una scultura all’Università La Sapienza, ma non avevo portato una mostra. Quindi sono felicissimo di essere qui».

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Il ritorno ha anche un significato personale. Durante la conferenza stampa, Quinn ha ricordato l’infanzia romana, il battesimo a Santa Maria Maggiore e le passeggiate tra i monumenti della Capitale, prima del trasferimento negli Stati Uniti con la famiglia. «Roma è dentro il mio cuore ed è sempre presente. Io sono romano in tutto il mondo», ha raccontato, ricordando anche il senso di meraviglia che provava davanti alle opere dei grandi artisti del passato. «Come artista ti senti piccolo, perché davanti a questi grandi monumenti pensi: riuscirò mai ad avvicinarmi a questi grandi artisti? E poi ti dici: no, sono troppo grandi, non ci arriverai mai».

Le mani di Lorenzo Quinn e il messaggio di HI HUMAN

Curata da Marco Giammetta, la mostra riunisce sculture dedicate alla relazione umana, all’empatia e alla capacità di riconoscersi nell’altro. Il titolo gioca con l’espressione high-tech, spostando però l’attenzione dalla tecnologia all’essere umano. Il percorso espositivo comprende anche opere che rappresentano il corpo, ma sono soprattutto le mani a caratterizzare il linguaggio di Quinn, diventando strumenti di contatto, sostegno e protezione. Durante la conferenza, lo scultore ha spiegato perché le considera un elemento universale: «In un quadro, attraverso il colore, riesci a vedere la razza della persona, ma in una scultura no. E quindi è un elemento veramente universale, che unisce l’umanità».

Un tema che ritorna anche nelle sue installazioni monumentali, a cominciare da Building Bridges, il progetto attraverso il quale Quinn cerca di diffondere un messaggio di dialogo e unità. «Per me questa mostra è molto importante anche perché comunica un messaggio di pace, di unione, di creazione di ponti. – dice l’artista – Difatti ho proprio una scultura che si chiama Building Bridges, una delle quali è permanente a Venezia. Ora sto mettendo un’altra versione della stessa opera negli Emirati Arabi. Poi ne ho una anche a Washington. Non è ancora arrivato il messaggio lì, però insomma ci vuole tempo».

Il progetto è diventato anche itinerante, con una versione più piccola dell’installazione: «C’è poi una versione più piccola che ha fatto tutto il giro d’Italia, è andata in Qatar e adesso tornerà qui e continuerà a girare, proprio per cercare di spargere questo messaggio di necessità dell’unione umana. – dice l’artista – È un momento molto difficile, purtroppo, e quindi credo che, dal mio punto di vista artistico, sia importante cercare di creare questa unione».

Dal bronzo alla plastica riciclata: i nuovi lavori di Quinn

La ricerca di Lorenzo Quinn passa anche attraverso la sperimentazione dei materiali. Bronzo, marmo, legno, alluminio e acciaio inossidabile vengono scelti in relazione alle dimensioni delle sculture e agli spazi che le accoglieranno. «Essendo scultore, sono ovviamente molto materico, mi piace toccare. – ci rivela – Mi piace toccare vari materiali, dal legno al marmo, dall’alluminio al bronzo e all’acciaio inossidabile. Dipende da dove verrà esposta l’opera. Se è un’opera più piccola, da interno, oppure un monumento».

Accanto ai materiali tradizionali, l’artista sta sviluppando anche una nuova produzione che utilizza materiali di recupero: «Lavoro anche con materiali riciclati e riciclabili. Adesso sto per presentare una serie di opere fatte al 100% in plastica riciclata, che si chiama Give, ispirata a quest’opera qui, Give and Receive. Più dai e più ricevi: è il ciclo dell’empatia, dell’umanità».

Pietrasanta, dove gli artisti si incontrano in piazza

Un altro luogo fondamentale per il lavoro di Quinn è Pietrasanta, in Toscana, dove ha appena terminato Mater Roma e dove ha deciso di prendere un nuovo spazio per lavorare. «Pietrasanta è un centro incredibile, che ti ispira tantissimo. – commenta – È un paese piccolo, ma con una trentina di gallerie. È un centro artistico da secoli, frequentato da grandi artisti, da Michelangelo e Bernini fino agli artisti più moderni. Botero aveva la sua casa estiva lì, ovviamente anche Mitoraj, e tantissimi altri».

È soprattutto la possibilità di vivere a contatto con altri artisti a rendere speciale questo luogo. «Sto prendendo uno spazio a Pietrasanta perché voglio essere più a contatto con questa grande città dell’arte. – dice Quinn – Ti ispira tantissimo. Nella piazza, a un certo punto ti giri e dici: oh, guarda, c’è quell’artista, oppure c’è quell’altro artista. E poi alla fine ti metti a parlare. Sai, siamo tutti umani ed è bello avere questo scambio in piazza».

Un’idea di incontro che torna anche al centro della personale romana, ospitata negli oltre 600 metri quadrati della Teldil Art Gallery, inaugurata nel maggio 2026 da Teldil Moreira e già sede di una mostra dedicata a Igor Mitoraj. Per Quinn è un ritorno che unisce la propria storia personale a quella artistica: Roma, la città dove è cresciuto, diventa il luogo in cui presentare una nuova opera dedicata alla protezione e alla cura. E la lupa, simbolo della fondazione della Capitale, si trasforma in una madre che custodisce il futuro.

Foto: Ufficio Stampa