L’Annunciazione del 1630 arriva da Capodimonte al Museo Diocesano. Un video racconta le indagini scientifiche che permettono di conoscere meglio il lavoro della pittrice.

C’è quello che Artemisia Gentileschi ha dipinto e quello che, quasi quattro secoli dopo, la scienza può aiutarci a capire del suo lavoro. A Milano, le due prospettive si incontrano attorno all’Annunciazione del 1630, capolavoro proveniente dal Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, esposto dal 27 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 al Museo Diocesano Carlo Maria Martini.

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La mostra, curata da Mario Epifani e Nadia Righi, è la diciottesima edizione di Un Capolavoro per Milano. Questa volta, accanto alla tela, il pubblico trova anche un video che presenta i risultati di una campagna di indagini diagnostiche non invasive, realizzata per approfondire la conoscenza dei materiali e delle tecniche pittoriche utilizzati dall’artista.

Artemisia Gentileschi (Roma 1593 – Napoli post 31 gennaio 1654), Annunciazione, Olio su tela, cm 257 x 179, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte.

L’Annunciazione che Artemisia dipinse appena arrivata a Napoli

Alta oltre due metri e mezzo, l’Annunciazione è la prima opera nota realizzata da Artemisia a Napoli, dove la pittrice arrivò intorno al 1629 dopo aver lasciato Venezia. La data del 1630 compare su un cartiglio in basso a destra. Non sappiamo con certezza a chi fosse destinato il dipinto: le dimensioni suggeriscono una pala d’altare, ma potrebbe essere stato commissionato anche per una cappella privata.

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La scena è costruita attorno alla luce. Dal fondo scuro emergono le figure monumentali della Vergine e dell’arcangelo Gabriele, mentre un bagliore soprannaturale accompagna la colomba dello Spirito Santo. I panneggi ampi e preziosi, i gesti e i contrasti luminosi restituiscono tutta la forza della pittura di Artemisia. È un’opera che racconta anche il percorso dell’artista: dalla lezione del padre Orazio Gentileschi al naturalismo caravaggesco, fino alle influenze dei pittori conosciuti durante i soggiorni a Roma e Venezia e al confronto con la scena napoletana.

Che cosa può raccontare la scienza di un dipinto del Seicento?

Il prestito dell’Annunciazione è stato l’occasione per studiare più da vicino la sua struttura materiale. La campagna diagnostica, promossa da Fondazione Bracco con università e istituzioni specializzate nella conservazione, ha permesso di approfondire le conoscenze sulle tecniche e sui materiali impiegati da Artemisia. I risultati sono presentati al pubblico attraverso un video inserito nel percorso espositivo, offrendo una modalità di lettura complementare all’osservazione diretta.

Artemisia Gentileschi (Roma 1593 – Napoli post 31 gennaio 1654), Annunciazione, Olio su tela, cm 257 x 179, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte.

«L’imaging diagnostico applicato all’arte permette di accedere a livelli di lettura altrimenti invisibili», spiega Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco, sottolineando il valore del dialogo tra ricerca scientifica e patrimonio artistico. Come ricorda il curatore Mario Epifani, l’Annunciazione segnò l’arrivo di Artemisia a Napoli ed ebbe importanti ripercussioni sulla scuola artistica locale. L’esposizione permette inoltre di ammirare una sua opera in una città, Milano, le cui collezioni pubbliche non conservano dipinti della pittrice.

La mostra celebra anche i 25 anni del Museo Diocesano. Per l’occasione, giovedì 5 novembre, l’ingresso all’esposizione e alla collezione permanente sarà gratuito, con visite guidate a cura dello staff del museo.

Foto: Mostra Artemisia Gentileschi. Annunciazione. Un Capolavoro per Milano 2026, 27 ottobre 2026 – 31 gennaio 2027, Milano, Museo Diocesano Carlo Maria Martini.