Alla Fondazione Prada di Milano l’installazione ‘Housepainter II’ di Alex Da Corte entra in ‘Atlas’ e dialoga con ‘Mouse Museum (Van Gogh Ear)’ tra cultura pop, memoria personale e spazio museale.

Alla Fondazione Prada di Milano l’installazione Housepainter II (2025) di Alex Da Corte entra a far parte di Atlas, il progetto permanente che occupa i piani della Torre e ripensa in chiave dinamica la collezione e le traiettorie della ricerca contemporanea dell’istituzione.

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Exhibition view of ‘Atlas’ Torre – Fondazione Prada, Milano Photo Delfino Sisto Legnani – DSL Studio Courtesy Fondazione Prada/ Alex Da Corte Housepainter Il, 2025

Dal 28 ottobre 2026 il lavoro è presentato all’ottavo piano della Torre, dove dialoga con Mouse Museum (Van Gogh Ear) (2022), sempre di Da Corte, esposto per un anno in relazione al celebre Mouse Museum (1965–1977) di Claes Oldenburg, prestato dal mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien.

Atlas riunisce opere di artisti internazionali realizzate tra il 1960 e il 2025, componendo una mappatura aperta di idee e visioni che hanno accompagnato l’attività della Fondazione dal 1993. Il progetto è pensato per trasformarsi nel tempo, piano dopo piano, accogliendo nuove letture e sollecitazioni sul ruolo di uno spazio espositivo permanente in un campus dedicato alla cultura contemporanea.

Alex Da Corte tra cultura pop, identità e oggetti quotidiani

Nato a Camden, New Jersey, nel 1980, Alex Da Corte costruisce una pratica che attraversa video, performance, installazioni, pittura e scultura, intrecciando riferimenti alla cultura americana alta e bassa. Dagli oggetti di consumo ai personaggi della cultura popolare, l’artista usa il colore e la forma per interrogare politiche sociali, alienazione e dimensioni psicologiche dell’esperienza umana.

Immagine del progetto ‘Atlas’ Torre – Fondazione Prada, Milano Foto Delfino Sisto Legnani – DSL Studio Courtesy Fondazione Prada Alex Da Corte Housepainter Il, 2025.

Nel 2020 Da Corte aveva già lavorato con l’istituzione milanese presentando il video site-specific Rubber Pencil Devil (2018) negli spazi di Prada Rong Zhai a Shanghai, confermando un dialogo continuo con l’idea di display e di messa in scena dell’immaginario pop.

Con Housepainter II l’artista approfondisce temi centrali della sua ricerca: la costruzione e trasformazione dell’identità, il rapporto con gli oggetti di uso comune e le forme di autorappresentazione. In questa installazione sceglie come avatar la Pantera Rosa, figura iconica della cultura popolare, che diventa un imbianchino intento a dipingere le pareti dello spazio espositivo con rullo, secchio e teli protettivi.

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Mouse Museum (Van Gogh Ear) e Housepainter II: due modi di abitare lo spazio

Mouse Museum (Van Gogh Ear), realizzato nel 2022 per la mostra antologica Mr. Remember al Louisiana Museum di Humlebæk in Danimarca, è un omaggio dichiarato al Mouse Museum di Claes Oldenburg. Da Corte ne riprende la struttura – in cui la testa di Topolino si fonde con i contorni di una cinepresa – ma ne recide simbolicamente un orecchio, richiamando l’episodio biografico di Vincent van Gogh.

Immagine del progetto “Atlas” Torre – Fondazione Prada, Milano Foto Delfino Sisto Legnani – DSL Studio Courtesy Fondazione Prada Alex Da Corte Housepainter Il, 2025.

All’interno dell’installazione una lunga teca raccoglie centinaia di oggetti della cultura popolare provenienti dalla collezione personale dell’artista. Attraverso la loro disposizione, Da Corte compone un autoritratto per accumulo, in cui desideri e ricordi si trasformano in una costellazione di memorie materiali.

Se in Mouse Museum (Van Gogh Ear) l’identità dell’artista si manifesta come archivio, deposito e mausoleo di cose trovate e create, in Housepainter II l’autorappresentazione passa invece attraverso l’azione e la presenza fisica. La Pantera Rosa diventa il suo alter ego, mentre la pittura invade progressivamente lo spazio, spingendosi idealmente oltre i confini della stanza.

Dalla teca-museo al campo rosa: due strategie per riscrivere il museo

Nelle parole di Da Corte, le due installazioni sono riflessioni complementari sul concetto di contenimento e sui tentativi di comprendere e plasmare il mondo. Il Mouse Museum appare come un volume nero, radicato e introspettivo, che trattiene la luce e invita gli spettatori dentro una mente – forse la propria – amplificando sfumature e dettagli degli oggetti esposti.

Housepainter II, al contrario, è pensato per espandersi: l’imbianchino in costume di Pantera Rosa si ferma nel mezzo di una fatica apparentemente infinita, chiedendosi quanto lavoro resti da fare e fino a che punto le sue azioni possano colorare un paesaggio sconfinato. Il campo rosa che ne deriva, inondato dalla luce del sole, illumina simbolicamente il mondo intorno a noi.

Entrambe le opere attingono a codici riconoscibili della cultura pop – dall’orecchio mozzato di Van Gogh alla celebre figura dei cartoon – per mettere in discussione le modalità tradizionali di esposizione museale. Da un lato una struttura chiusa, raccolta, in cui gli oggetti sono conservati; dall’altro un dispositivo aperto, che occupa e trasforma lo spazio attraverso il colore e il gesto pittorico.

Nel contesto di Atlas, il confronto tra queste due polarità accentua la natura sperimentale del progetto di Fondazione Prada, che usa la propria collezione come terreno vivo di riletture, sovrapposizioni e nuovi racconti sull’identità dell’artista e sul ruolo del museo oggi.

Foto: Ufficio Stampa