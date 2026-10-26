La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma celebra 150 anni con la mostra “Tesori”: oltre 100 opere tra codici medievali, incunaboli, mappe e manoscritti novecenteschi, aperta gratuitamente fino al 2 aprile 2027.

Per celebrare i 150 anni dalla sua istituzione (1876-2026), la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma inaugura la grande mostra “Tesori – Il patrimonio della Biblioteca nazionale centrale di Roma”. L’appuntamento è per giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 16:30, con un percorso espositivo che racconta una storia lunga secoli attraverso libri, carte e documenti di eccezionale valore storico, artistico e documentario.

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Un viaggio tra codici, incunaboli e carte geografiche

Con oltre cento opere in mostra, il percorso si articola per nuclei tematici. Si parte dai codici altomedievali, tra cui le Confessioni di sant’Agostino (VI secolo), il più antico e completo testimone dell’opera, e dai manoscritti miniati umanistici di lusso realizzati per pontefici e cardinali, come il celebre Salterio di Sisto IV. Seguono i libri a stampa, con la preziosa collezione di incunaboli, le edizioni di Aldo Manuzio e rarità assolute come le prime edizioni delle opere di Giordano Bruno.

Una sezione di grande fascino è dedicata alle Collezioni Cartografiche, della Grafica e alla Romana: qui spiccano il Planisfero di Pareto del 1455, l’Indicatore della Qibla con la prima rappresentazione nota dell’America in una mappa araba, e le vedute di Roma, da Nolli a Liverani, fino ad arrivare a van Wittel. Le Collezioni Orientali e Africane restituiscono un dialogo di culture che attraversa i continenti e i secoli, mentre le legature storiche ricordano come il libro sia anche un oggetto d’arte.

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Dal cuore antico della Biblioteca al Novecento letterario

Con l’Ottocento entrano in scena i protagonisti della letteratura italiana: Belli, poeta della Roma popolare, un Leopardi intimo e un singolare cimelio dannunziano. Il Novecento è raccontato attraverso eccezionali documenti di Morante e Pasolini e, per la prima volta, i manoscritti di alcune tra le più importanti opere di Calvino, concessi in comodato dalla casa editrice Mondadori, affiancati da materiali delle nuove acquisizioni.

La mostra si snoda in tre ambienti distinti: la sala espositiva, dove sono raccolti i tesori più antichi; la navata centrale, che attraverso documenti d’archivio ripercorre la storia della Biblioteca dalla fondazione al presente; e la Sala Italo Calvino, che ospita il percorso dedicato al Novecento letterario. Il progetto nasce come celebrazione pubblica della Biblioteca e dei suoi 150 anni, una storia che è parte integrante della memoria nazionale.

Una memoria comune aperta al pubblico

La storia della Biblioteca affonda le sue radici nel 14 marzo 1876, quando Roma, capitale d’Italia da soli cinque anni, apriva la sua grande Biblioteca nazionale, destinata a rappresentare l’unità appena raggiunta. La soppressione delle corporazioni religiose del 1873 portò al Collegio Romano oltre settanta raccolte conventuali, per circa 300.000 volumi: questo è il cuore antico dell’Istituto, oggi struttura moderna e in dialogo con le grandi biblioteche del mondo.

La stratificazione di secoli, ricca di teologia, diritto e liturgia, custodisce la gran parte delle rarità e meraviglie esposte in mostra. Ma la Biblioteca non ha mai smesso di crescere e scegliere, trasformando il lascito del passato in un patrimonio vivo, al servizio di studiosi, studenti e cittadini. “Tesori” è un invito a condividere quanto ci è stato consegnato e che abbiamo il dovere di trasmettere: una memoria comune in cui si riconosce la cultura nazionale, nata da una pluralità di città, corti, monasteri e costumi.

Inaugurazione, orari e informazioni per la visita

L’inaugurazione di giovedì 22 ottobre 2026 prevede i saluti istituzionali del Capo Dipartimento Attività culturali del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, della Direttrice generale Biblioteche e istituti culturali Paola Passarelli e del Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma Stefano Campagnolo. A seguire, la presentazione e la visita guidata al percorso espositivo da parte dei curatori.

Per partecipare all’inaugurazione è consigliata la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite, all’indirizzo TesoridellaBibliotecanazionalecentralediRoma.eventbrite.it. La mostra è a ingresso gratuito e resterà aperta fino al 2 aprile 2027 con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 18:30, il venerdì dalle 9:00 alle 14:00.

Foto: Ufficio Stampa