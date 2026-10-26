Oltre 66mila biglietti venduti, prevendite da record e merchandising esaurito in tre ore: la mostra del leader dei BTS a San Francisco rivela la forza del fandom K-pop e apre nuove prospettive per i musei.

Tre ore. Tanto è bastato per esaurire il merchandising dedicato a RM x SFMOMA: Between You and Me, la mostra che porta al San Francisco Museum of Modern Art la collezione privata di RM, leader dei BTS. Scene familiari a chi segue il K-pop, dove le community sono abituate a mobilitarsi per concerti e nuove uscite discografiche. Molto meno consuete per un museo d’arte contemporanea.

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Eppure è proprio quello che sta succedendo a San Francisco. Secondo i dati riportati dal Guardian il 24 ottobre, l’esposizione ha già venduto oltre 66mila biglietti, con prevendite sei volte superiori a quelle di qualsiasi precedente mostra di SFMOMA. Un risultato che racconta qualcosa di più del successo di una celebrità: la capacità di portare un pubblico diverso dentro le sale di un museo.

I BTS e un successo che arriva al momento giusto

Per SFMOMA, i numeri assumono un significato particolare. Nel 2025 il museo aveva affrontato un deficit di cinque milioni di dollari, accompagnato dal licenziamento del 7,5% del personale. Il direttore Christopher Bedford aveva indicato la necessità di adeguare programmazione e bilanci a una nuova normalità, con circa 600mila visitatori annui.

L’arrivo di RM ha già prodotto un incremento degli incassi. E ha mostrato la forza organizzativa degli ARMY, i fan dei BTS, arrivati anche dall’estero per partecipare all’inaugurazione. Secondo il reportage del quotidiano britannico, alcuni hanno distribuito piccoli regali ai giornalisti, mentre altri hanno affrontato viaggi internazionali pur di essere presenti. Shane Salvata, responsabile del negozio del museo, ha descritto il fenomeno al Guardian come qualcosa di mai sperimentato prima, difficilmente destinato a ripetersi nelle stesse forme.

Non è soltanto una mostra con il nome di una popstar

La particolarità di Between You and Me, però, è che RM non si limita a prestare la propria immagine al progetto. L’esposizione, curata da América Castillo e Hyoeun Kim, riunisce 142 opere della sua collezione e 36 appartenenti al museo.

Ci sono maestri dell’arte moderna coreana, dialoghi con artisti occidentali e accostamenti inattesi, come quello tra Yun Hyong-keun e Mark Rothko. RM ha contribuito anche alla scrittura dei testi di sala, aggiungendo riflessioni personali alle informazioni storico-artistiche, e ha realizzato un’audioguida e una playlist. Il musicista è così diventato un ponte tra mondi che spesso vengono raccontati come separati: quello della cultura pop e quello delle istituzioni artistiche.

I fan possono cambiare i musei?

La domanda, adesso, è se il fenomeno possa diventare un modello. Altri musei hanno già sperimentato collaborazioni con musicisti e personalità della cultura pop, ma la mobilitazione degli ARMY ha caratteristiche difficili da replicare. E soprattutto resta una questione aperta: quanti di coloro che sono entrati nel museo per RM torneranno per un’altra mostra?

È qui che il successo commerciale potrebbe trasformarsi in qualcosa di culturalmente più importante. Non soltanto vendere biglietti grazie a un nome famoso, ma creare nuove occasioni di incontro con l’arte contemporanea. RM x SFMOMA: Between You and Me rimarrà aperta fino al 7 febbraio 2027. Nel frattempo, a San Francisco, il confine tra fandom musicale e pubblico museale è diventato molto meno netto.