Le proposte culturali di Firenze tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di ottobre 2026.

Le mostre che Firenze propone nel 2026 offrono un viaggio ricco e variegato tra arte contemporanea, fotografia, performance e capolavori rinascimentali. La città, meta tra le più amate dai turisti, propone quest’anno un calendario di appuntamenti tra musei iconici e spazi indipendenti. Ecco la guida aggiornata alle mostre da non perdere nel mese di ottobre 2026.

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Artemisia Gentileschi a Firenze

20 ottobre 2026 – 4 aprile 2027

Una giovane donna entra in una città di pittori, intellettuali e potenti committenti. Porta con sé la lezione di Roma, la conoscenza della pittura di Caravaggio e un talento già evidente.

A Firenze quel talento incontra nuove occasioni: le commissioni per i Medici, il lavoro per Casa Buonarroti, il confronto con gli artisti più apprezzati del tempo .



A questo capitolo della sua storia è dedicata “Artemisia Gentileschi a Firenze” , in programma al Museo degli Innocenti dal 20 ottobre 2026 al 4 aprile 2027 . Curata da Cristina Acidini , Sandro Bellesi e Costantino D’Orazio , la mostra riporta l’attenzione sugli anni trascorsi dalla pittrice nella città medicea, tra il 1613 e il 1620, e sul mondo artistico che contribuì alla sua affermazione.

Artemisia Gentileschi Sansone e Dalila 1620-1625 Olio su tela, 164×200 cm Collezione privata

L’esposizione segue questo percorso attraverso oltre cinquanta capolavori , opere normalmente lontane tra loro, alcune raramente visibili o concesse in prestito, provenienti da più di 40 tra musei, fondazioni e prestigiose collezioni italiane e internazionali come quelle dei Musei Vaticani, Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti, Museo di Capodimonte, Houghton Hall Collection, Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino, Fondazione Casa Buonarroti, Galleria Nazionale dell’Umbria, Pinacoteca Nazionale di Bologna, Galleria Nazionale delle Marche – Palazzo Ducale di Urbino e molte altre.

Victor Man

fino al 7 marzo 2027

Il Museo Novecento è lieto di annunciare la mostra dedicata a Victor Man. L’esposizione, a cura di Sergio Risaliti, verrà allestita nelle sale al piano terra delle Ex Leopoldine in piazza Santa Maria Novella dal 26 settembre 2026 al 7 marzo 2027. Saranno presentati circa 25 dipinti in un percorso che esplora temi ricorrenti tra cui la maternità, il ritratto e l’autoritratto, la natura morta, la figura femminile.

Si potranno ammirare opere quali Lelkek temetoje, der Friedhof der Seelen (2019), Maternity with Legend (2024), Maternity (2025), Curve delle Anime (2025), Reclining Maiden – Prelude of Equinox(2025–2026) e Transfiguration, Cassa Oscura (2025–2026), insieme ai lavori più recenti dell’artista. Completeranno il percorso espositivo cinque dipinti della serie Luminary Petals on a Wet Black Bough, tra questi Untitled (After Michelangelo) (2023).

La mostra è promossa dal Comune di Firenze e realizzata con il supporto di Galerie Max Hetzler e David Zwirner Gallery.

Danielle McKinney. Tra noi

al 28 febbraio 2027

Al Museo Novecento di Firenze, dal 17 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027, la mostra Danielle McKinney. Tra noi porta per la prima volta in città le opere dell’artista americana, inserita da TIME tra le cento figure più influenti del mondo dell’arte nel 2026. Curata da Sergio Risaliti e Stefania Rispoli, l’esposizione riunisce 20 dipinti, alcuni inediti, in dialogo con le opere della Raccolta Alberto Della Ragione. Protagoniste delle tele sono donne ritratte in momenti di solitudine, immerse in ambienti domestici silenziosi e sospesi, lontane dalle aspettative e dagli sguardi altrui. Formatasi come fotografa, McKinney costruisce immagini dall’impronta cinematografica, caratterizzate da fondi scuri e improvvisi accenti di colore che richiamano la tradizione caravaggesca. Il percorso mette le sue opere a confronto con artisti come Felice Casorati, Giorgio Morandi e Filippo de Pisis, creando connessioni tra pittura contemporanea e Novecento italiano. Ad accompagnare i dipinti, una selezione di testi poetici di autrici americane, curata da Elisa Biagini, approfondisce i temi dell’identità, della memoria e dell’intimità femminile.

Danielle Mckinney Crux, 2025 – Courtesy of the artist, Boesky Gallery, New York and Aspen, and Galerie Max Hetzler, Berlin | Paris | London | Marfa. © Danielle Mckinney





Altre iniziative, spazi indipendenti e gallerie private

Oltre ai grandi musei, anche le gallerie e gli spazi indipendenti fiorentini propongono eventi interessanti. Segnaliamo, per esempio, il Museo Marino Marini che conserva 183 opere di Marino Marini (1901-1980): sculture, dipinti, disegni e incisioni.

Inoltre, il Museo Stibbert di Firenze ha aperto le sue sale a una nuova idea di cura. In un luogo dove storia, collezioni rare e atmosfere scenografiche dialogano con il visitatore, prende forma un progetto di Museoterapia dedicato alle persone affette da sindrome fibromialgica, condizione cronica che provoca dolore diffuso, fatica costante, disturbi del sonno e forte impatto sulla qualità della vita. Il progetto si concluderà nel febbraio 2026 con il convegno Le opere d’arte come fonte di benessere. Il Museo diventa luogo del welfare culturale, occasione per presentare dati, testimonianze e prospettive future.

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Le mostre di ottobre 2026 a Firenze rappresentano dunque un’occasione unica per vivere la città con occhi nuovi. Tra arte moderna e contemporanea, fotografia e contaminazioni creative, Firenze conferma il suo ruolo di polo culturale vibrante anche nella stagione invernale.

Foto: Shuttertsock e uffici stampa