A Lucca Comics & Games 2026 il manga di Go Nagai sulla Divina Commedia dialoga con sei disegni cinquecenteschi delle Gallerie degli Uffizi, tra manierismo, inferno dantesco e cultura pop.

Manga moderno e disegno tardo cinquecentesco si incontrano a Lucca Comics & Games 2026 in un inedito confronto visivo sull’Inferno dantesco. Nell’ambito della mostra ‘Go Nagai – Sole, cuore e acciaio’, dedicata al leggendario fumettista giapponese, padre di icone pop come Mazinga Zeta, Jeeg e Devilman, le sue illustrazioni della Divina Commedia saranno affiancate da sei fogli provenienti dalle Gallerie degli Uffizi.

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La mostra al Palazzo delle Esposizioni di Lucca

La rassegna è in programma dal 28 ottobre al 1 novembre 2026 negli spazi del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, cuore del percorso espositivo dedicato a Go Nagai. Qui un’area specifica sarà allestita come spazio di dialogo “infernale”, dove per la prima volta le tavole dantesche realizzate dal maestro nipponico negli anni Novanta, ispirate anche alle celebri incisioni di Gustave Doré, si troveranno a confronto diretto con le visioni manieriste di fine Cinquecento.

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I disegni cinquecenteschi di Federico Zuccari e Francesco Salviati

Nel quadro della collaborazione culturale tra la manifestazione e le Gallerie degli Uffizi, il museo fiorentino porta a Lucca sei disegni cinquecenteschi di due grandi artisti toscani. Si tratta di cinque illustrazioni della Divina Commedia eseguite tra il 1586 e il 1588 da Federico Zuccari, noto anche per gli affreschi della Cupola del Duomo di Firenze, e della copia della celeberrima raffigurazione dell’“Anima dannata” di Michelangelo Buonarroti, attribuita al manierista Francesco Salviati.

Un dialogo estetico “infernale” tra manierismo e manga

Nel percorso espositivo le scene dantesche di Go Nagai, che rileggono in chiave manga l’immaginario dell’Inferno, saranno messe in relazione tematica e visiva con le tavole di Zuccari dedicate alla città di Dite, alle Malebolge, ai barattieri, ai giganti e alla figura di Lucifero. Il confronto mette in luce come, a distanza di quasi mezzo millennio, la potenza narrativa dei versi di Dante continui a generare immagini estreme e visionarie, capaci di attraversare linguaggi, tecniche e pubblici molto diversi.

Accanto alla serie di Zuccari, l’“Anima dannata” attribuita a Francesco Salviati, derivata da un’invenzione di Michelangelo, aggiunge un ulteriore tassello al racconto visivo del tormento e della condanna eterna. La scelta di accostare questi capolavori su carta alla produzione di un gigante del fumetto come Go Nagai conferma la volontà di Lucca Comics & Games di mettere in dialogo alta tradizione artistica e cultura pop contemporanea, nel segno di Dante e del suo Inferno.

Foto: Ufficio Stampa