Dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027 il Complesso monumentale della Pilotta di Parma dedica a Giorgio Gandini Del Grano la prima grande monografica, tra dipinti rari, disegni e nuovi studi.

Dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027 il Complesso monumentale della Pilotta di Parma presenta la prima mostra monografica dedicata a Giorgio Gandini Del Grano (Parma, 1498-1538), figura affascinante e a lungo rimasta in ombra nel Rinascimento emiliano.

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Giorgio Gandini Del Grano, Madonna con il Bambino e san Giovannino tra le sante Elisabetta e Maria Maddalena, circa 1529-1530, olio su tela, 83 × 71 cm, Parma, Complesso monumentale della Pilotta, Galleria Nazionale

Un enigma sulle orme di Correggio

Intitolata Giorgio Gandini Del Grano. L’enigma di un maestro sulle orme di Correggio, la mostra è curata da Stefano L’Occaso, direttore del Palazzo Ducale di Mantova, e da Denis Ton, direttore della Pilotta, con la collaborazione di Stefania Girometti. Sostenuta dal patrocinio del Comune di Parma e da Sky Arte come media partner, l’esposizione riunisce per la prima volta quasi tutto il corpus pittorico noto dell’artista, affiancato da una selezione della sua produzione grafica.

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Protagonista della cosiddetta “Scuola di Parma”, Gandini Del Grano fu considerato tra i principali eredi della lezione di Correggio, pur mantenendo una propria autonomia stilistica. Come sottolineano i curatori, la mostra punta a valorizzare le raccolte della Galleria Nazionale della Pilotta, a presentare i risultati di nuove ricerche e a riportare al centro dell’attenzione un autore raro per numero di opere ma di straordinaria qualità.

Giorgio Gandini Del Grano, La città di Parma presentata alla Vergine, circa 1530-1538, olio su tavola preparata con tela, 56 x 43 cm, Parma, Galleria Nazionale, Complesso monumentale della Pilotta

Nove dipinti autografi e prestiti internazionali

Il progetto espositivo riunisce eccezionalmente nove dei dieci dipinti oggi ritenuti autografi da Giorgio Gandini Del Grano. Accanto alla Pala di San Michele conservata in Pilotta, sarà esposta anche l’unica altra pala d’altare dell’artista, proveniente da Palazzo Pitti di Firenze. Il resto della produzione pittorica è costituito da sette opere di piccolo formato, custodite tra la Galleria Nazionale di Parma, la Pinacoteca dell’Accademia di Belle Arti di Torino, il Sinebrychoff Art Museum di Helsinki e alcune collezioni private inglesi.

Per l’occasione, i dipinti della Galleria Nazionale di Parma saranno riuniti in un’unica sala insieme ai prestiti, così da mettere in luce affinità, variazioni e sviluppi all’interno di un corpus tanto ristretto quanto significativo. Tra le opere spicca La città di Parma presentata alla Vergine, tavola lignea acquistata nel 2024, che intreccia devozione, complessità compositiva e un forte richiamo simbolico alla città in cui l’artista operò per tutta la vita.

Grafica, disegni e un nuovo sguardo sul Rinascimento parmense

La mostra dedica ampio spazio anche alla produzione grafica di Gandini Del Grano, mettendo in evidenza una linea nervosa e tormentata che, secondo gli studiosi, trova la sua massima efficacia in opere di scala ridotta. Disegni e fogli provenienti da istituzioni europee come l’Albertina di Vienna, il Musée du Louvre di Parigi, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, la Pinacoteca Albertina di Torino, le Gallerie degli Uffizi di Firenze e varie collezioni private permettono di seguire da vicino il processo creativo del pittore.

Considerato un autentico petit maître del Rinascimento emiliano, Gandini Del Grano appare oggi come un protagonista solo apparentemente minore, capace di restituire un’immagine vivida e sofisticata della cultura figurativa parmigiana del primo Cinquecento. Il percorso espositivo è accompagnato da un catalogo edito da Silvana Editoriale, che raccoglie le nuove scoperte documentarie e propone il primo studio monografico completo dedicato all’artista.

Foto: Ufficio Stampa