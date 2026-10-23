La monumentale Iris di Claude Monet vola a 50 milioni di euro nell’asta parigina della Schlumberger Collection di Sotheby’s, nuovo record per un’opera venduta in Francia.

A Parigi la monumentale Iris di Claude Monet ha riscritto la storia del mercato francese: l’opera, dipinta negli ultimissimi anni di vita del maestro dell’Impressionismo, è stata aggiudicata a 50 milioni di euro (56,2 milioni di dollari), il prezzo più alto mai raggiunto da un lavoro d’arte venduto all’asta in Francia. Il risultato è arrivato al termine di una gara di 45 minuti tra sei contendenti, nell’ambito della vendita La Collection Schlumberger: Le Temps Retrouvé, che ha totalizzato 74,4 milioni di euro, oltre il doppio della stima più bassa, firmando la più importante asta di fine art mai organizzata nella sede parigina di Sotheby’s.

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Dipinto Iris di Claude Monet dalla Schlumberger Collection battuto all’asta da Sotheby’s a Parigi

La Schlumberger Collection e il ruolo di Jeanne Schlumberger

Il nucleo di opere in catalogo proveniva dalla leggendaria Schlumberger Collection, assemblata in oltre quattro decenni da Jeanne Schlumberger, tra le prime collezioniste private a intuire la portata rivoluzionaria dei tardi lavori di Monet. A partire dagli anni Cinquanta, in stretta collaborazione con la gallerista Katia Granoff, Jeanne contribuì in modo decisivo alla valorizzazione dei dipinti realizzati dall’artista nel giardino di Giverny, quando l’osservazione del proprio universo domestico diventò il laboratorio di una pittura sempre più libera e vicina alla sensibilità moderna.

Nel 1958 Jeanne ebbe un ruolo chiave nel sostenere l’acquisto, da parte di Granoff, del corpus di opere conservate nello studio del figlio di Monet, Michel. Da quel gruppo straordinario arrivano i quattro dipinti passati in asta: oltre a Iris, anche Saule pleureur o L’Arbre de feu, La Seine à Vernon, Arbres e La Maison à Travers les Roses, rimasti per decenni sulle pareti dell’hôtel particulier di famiglia in rue Las-Cases a Parigi.

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Risultati d’asta e nuovi record per Monet e i suoi contemporanei

Guidata dall’aggiudicazione di Iris, la serata parigina ha consacrato ancora una volta l’appeal internazionale di Monet: il dipinto, il più importante della serie di venti lavori dedicati alle iris e il più grande ancora in mani private, ha come unico vero pendant un’opera oggi al Musée Marmottan Monet di Parigi. Il secondo top lot è stato un altro capolavoro tardo, Saule pleureur o L’Arbre de feu, venduto per 9,7 milioni di euro, tra i risultati più alti mai registrati per Monet in Francia. A seguire, La Seine à Vernon, Arbres ha raggiunto 4,3 milioni di euro e La Maison à Travers les Roses 2,5 milioni, a conferma di una domanda trasversale per tutte le declinazioni del suo paesaggio.

Accanto a Monet, la vendita ha acceso i riflettori anche sui suoi contemporanei: Pierre Bonnard ha segnato il proprio record francese con La Cueillette des Prunes, aggiudicata a 2,5 milioni di euro, oltre tre volte la stima massima. Gustave Moreau ha fissato un nuovo massimo per un’opera su carta con Rêve d’Orient (1,4 milioni di euro), mentre un secondo lavoro, Saint Sébastien et un ange, ha raddoppiato la stima minima. In apertura di asta, una fusione del 1905 di La Valse di Camille Claudel ha superato ampiamente le aspettative, fermandosi a 832 mila euro.

Camille Claudel, La Valse

Da Cézanne ad “Iris”: Parigi al centro del mercato globale

La vigilia della vendita è stata segnata anche dalla decisione di ritirare dal catalogo tre dipinti giovanili di Paul Cézanne, recentemente dichiarati trésors nationaux. Grazie a un accordo facilitato da Sotheby’s tra la famiglia Schlumberger, la città di Aix-en-Provence e il Ministero della Cultura francese, le opere sono destinate a entrare nelle collezioni del Musée Granet, ad Aix, dove dialogheranno con altri capolavori dell’artista. Un passaggio che sottolinea come le grandi collezioni private possano diventare ponte tra mercato e istituzioni, ridefinendo i confini della circolazione delle opere.

Nel complesso, la vendita ha registrato il 100% di lotti venduti, con il 74% delle opere che ha superato la stima massima. Più di novemila persone hanno visitato in sei giorni l’esposizione parigina della Schlumberger Collection, confermando l’attrazione del pubblico per i maestri dell’Impressionismo e per le storie di collezionismo che ne hanno preservato la memoria. Con questo risultato, Parigi si consolida come piazza strategica nelle strategie globali di Sotheby’s, pronta a proseguire il calendario di aste con i cataloghi dedicati a Modernités e a Surrealism & Its Legacy.

Foto: Ufficio Stampa