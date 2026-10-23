Dal 5 novembre 2026 all’11 febbraio 2027 il Public Program di “Edward Hopper: New York e oltre” porta a Palazzo Blu cinque incontri gratuiti tra storia, arte, cinema, letteratura e architettura.

Dal 5 novembre 2026 all’11 febbraio 2027 Palazzo Blu di Pisa affianca alla grande esposizione “Edward Hopper: New York e oltre” un Public Program di cinque incontri gratuiti. Storici, critici, docenti e studiosi guidano il pubblico alla scoperta dell’artista americano e dell’America del Novecento, tra storia, cultura dei consumi, cinema, letteratura e architettura.

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La mostra “Edward Hopper: New York e oltre”

Aperta fino al 7 marzo 2027, la mostra “Edward Hopper: New York e oltre” è organizzata dal Whitney Museum of American Art di New York in collaborazione con Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, con il contributo di Fondazione Pisa. Il percorso riunisce oltre 150 opere tra dipinti, disegni, acquerelli e acqueforti di Hopper e dei suoi contemporanei, insieme a materiali d’archivio che raccontano la vita e la carriera dell’artista.

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Cinque appuntamenti tra storia, cinema, letteratura e architettura

Il ciclo si apre il 5 novembre con un doppio intervento dedicato al contesto storico e sociale degli Stati Uniti: Arnaldo Testi indaga l’individualismo conservatore ai tempi del New Deal, mentre Giulia Crisanti approfondisce gli immaginari e i consumi della democrazia statunitense. Il 19 novembre lo storico dell’arte Stefano Zuffi racconta luci e solitudine della scena americana, dal periodo parigino agli scenari urbani del Novecento.

Case, finestre e inquietudini nell’America di Hopper

Il 17 dicembre il critico Fabio Canessa esplora il dialogo tra pittura e cinema in “Le finestre illuminate”, mettendo in relazione i quadri di Hopper con i linguaggi del grande schermo. Il 14 gennaio 2027 Cristina Iuli intreccia i dipinti dell’artista con i testi di Sherwood Anderson, Ernest Hemingway, Cornell Woolrich, Shirley Jackson e Wallace Stevens, soffermandosi sul perturbante che emerge dalla quotidianità.

Le architetture domestiche e il calendario degli incontri

A chiudere il ciclo, l’11 febbraio 2027, è Lina Malfona con un intervento dedicato alle case di Hopper e al rapporto tra spazio domestico, luce, silenzio e solitudine. Tutti gli incontri si svolgono alle ore 17 nell’Auditorium di Palazzo Blu, con ingresso libero fino a esaurimento posti, e arricchiscono la mostra con nuove chiavi di lettura sull’opera dell’artista e sulla società americana del Novecento.

Foto: Ufficio Stampa