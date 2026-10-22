Mostre a Genova a ottobre 2026: cosa vedere tra Palazzo Ducale e i Musei di Nervi.

Ottobre a Genova si apre con un calendario espositivo che attraversa linguaggi, epoche e luoghi diversi della città.

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Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf

dal 16 ottobre al 2 maggio 2027

Dal 16 ottobre 2026 al 2 maggio 2027 il Sottoporticato di Palazzo Ducale a Genova accoglierà per la prima volta in Italia oltre 140 opere provenienti da una delle più importanti collezioni private tedesche: la Collezione Scharf. La mostra, intitolata Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf, sarà curata dalla direttrice di Palazzo Ducale Ilaria Bonacossa e offrirà un viaggio in due secoli di pittura europea, dal Realismo all’arte contemporanea, con capolavori di Goya, Monet, Renoir, Cézanne, Bonnard, Matisse, Léger, Tony Cragg e Katharina Grosse.

Si tratta di una collezione «per molto tempo rimasta riservata», che oggi esce dall’ambito strettamente privato per incontrare il grande pubblico.

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Musei di Genova

I quattro tesori e l’arte della calligrafia

fino al 25 ottobre (prorogata) – Museo d’Arte Orientale E. Chiossone

Info sul sito

Il Museo d’Arte Orientale E. Chiossone invita all’inaugurazione della mostra I quattro tesori e l’arte della calligrafia, curata da Celso. Istituto di Studi Orientali. Dipartimento Studi Asiatici.

Si articola nello spazio museale attraverso opere tematiche del Museo E. Chiossone accuratamente selezionate su questa tematica, unitamente a opere di proprietà dell’Istituto CELSO e a un nucleo di sigilli provenienti dal Museo del Sigillo di La Spezia. Il percorso trasporta i visitatori indietro nel tempo, dalla nascita della scrittura al linguaggio dei simboli, ricreando un’atmosfera che affonda le radici nell’estetica cinese e giapponese. Un viaggio dedicato dunque alla scoperta della più nobile tra le nobili arti della tradizione classica: la calligrafia e i Quattro Tesori; pennello, carta, inchiostro e pietra, dove, da un segno grafico, scaturisce uno stadio filosofico e meditativo.

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