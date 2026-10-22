Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria arriva ‘Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca’, mostra gratuita che racconta il dialogo tra Italia e Grecia attraverso 38 capolavori, fino al 31 dicembre 2026.

Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria apre al pubblico la seconda tappa della mostra Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca, visitabile dal 22 ottobre al 31 dicembre 2026. Dopo l’esordio al Museo dell’Acropoli di Atene, l’esposizione approda in una delle capitali della Magna Grecia, rafforzando il dialogo culturale tra Italia e Grecia.

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Un percorso in sette sezioni e 38 capolavori

Promossa dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura, la mostra riunisce 38 opere articolate in sette sezioni. Il percorso restituisce ogni oggetto al proprio contesto storico, seguendo la lunga eredità dell’arte ellenica dalla tarda età del Ferro al Novecento, tra viaggi, collezionismo, riusi e trasformazioni culturali lungo le due sponde del Mediterraneo.

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Dialogo internazionale tra Italia e Grecia

Fortemente voluta dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli come strumento di cooperazione internazionale, “Ispirazioni” nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale e il Museo dell’Acropoli di Atene. Curata da Alfonsina Russo e Nikolaos Stampolidis con Alessio De Cristofaro, Roberta Alteri e Fabrizio Sudano, l’esposizione sottolinea il ruolo della cultura nelle relazioni tra i due Paesi.

Capolavori dall’antichità alla modernità

Tra i capolavori in mostra spiccano una Kore dal Museo dell’Acropoli, il Cratere di Eufronio da Cerveteri, il Trono Ludovisi, la Fanciulla di Anzio e le celebri teste bronzee dal relitto di Porticello, che tornano al MArRC. Accanto ai grandi capolavori dell’arte greca e magnogreca, il percorso mette in luce anche le vicende del collezionismo moderno e degli studi sull’arte antica.

Informazioni di visita

Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca è allestita al Livello E – Mostre Temporanee del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 09:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:30), con chiusura il lunedì. L’ingresso all’esposizione è gratuito e non include l’accesso alle collezioni permanenti del museo.

Foto: Ufficio Stampa