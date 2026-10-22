A Seoul, dal 23 ottobre, D’FESTA THE ORIGIN riunisce 48 protagonisti del K-pop tra dipinti originali, ritratti monumentali e videoarte.

Non soltanto musica, coreografie e videoclip. I protagonisti del K-pop questa volta entrano in galleria anche con dipinti realizzati di loro mano. Succede a Seoul, dove dal 23 ottobre al 30 novembre 2026 la MPX Gallery ospita D’FESTA THE ORIGIN, un’esposizione che riunisce 48 artisti della scena musicale sudcoreana, trasformando il loro universo visivo in un percorso tra pittura, fotografia, videoarte e installazioni monumentali.

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Tra i protagonisti figurano BTS, Stray Kids, G-Dragon, TXT, aespa, ENHYPEN, IVE, RIIZE e CORTIS: nove realtà musicali, tra gruppi e solisti, appartenenti a generazioni differenti, che condividono per una volta lo stesso spazio espositivo. L’obiettivo del progetto, organizzato da Dispatch per il suo quindicesimo anniversario, è mostrare una dimensione diversa degli idol, andando oltre l’immagine costruita per il palcoscenico.

Quando gli idol prendono in mano i pennelli

Una delle sezioni più interessanti è THE SQUEEZE, dedicata ai dipinti realizzati direttamente dai musicisti. Non più soltanto soggetti fotografati o filmati, dunque, ma protagonisti attivi della produzione artistica. Il percorso prosegue con THE NINEFOLD, che traduce le identità dei nove gruppi e artisti in 18 racconti visivi. Per realizzare il progetto l’allestimento vanta oltre 30 set fotografici, con scenografie e linguaggi differenti per catturare espressioni e gesti lontani da quelli delle performance abituali.

In HUES OF BLACK il colore scompare completamente: i 48 protagonisti diventano soggetti di ritratti fotografici in bianco e nero di otto metri per quattro, dove l’attenzione si concentra sugli sguardi e sulle espressioni individuali.

Un’installazione monumentale per 48 star

Tra i lavori più spettacolari figura KANON NO. 48, un’installazione video di circa 12 metri per 4,5 che riunisce tutti i protagonisti. Movimenti, gesti e ritmi differenti si intrecciano in una composizione collettiva, trasformando la pluralità del K-pop in un’unica esperienza visiva. Non mancano sezioni più intime, come LETTERS, che raccoglie lettere scritte a mano, videomessaggi destinati ai fan e spazi interattivi nei quali i visitatori possono sperimentare nuove forme di incontro con i propri artisti preferiti.

Il progetto solleva anche una questione interessante: quando l’immaginario di una popstar entra in un museo o in una galleria, dove termina la promozione e dove comincia l’arte? Nel K-pop, del resto, musica, fotografia, moda e design convivono da sempre all’interno di un linguaggio visivo estremamente riconoscibile. D’FESTA THE ORIGIN porta questa contaminazione alle sue conseguenze espositive, trasformando un fenomeno musicale globale in una mostra da attraversare fisicamente. Dopo Seoul, il progetto arriverà a Tokyo nel gennaio 2027, prima di proseguire verso altre città internazionali.

D’FESTA THE ORIGIN