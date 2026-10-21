All’Istituto Italiano di Cultura di Parigi la prima grande mostra in bianco e nero di Matteo Basilé: ritratti, film e installazioni phygital che interrogano il volto umano nell’era dell’intelligenza artificiale.

Da oltre trent’anni Matteo Basilé fotografa ciò che il mondo preferisce non guardare: santi e folli, corpi di confine, volti che portano addosso il peso del tempo. Negli anni Novanta, quando fondere pellicola e pixel era ancora un azzardo, è stato tra i primi in Italia a farlo, e da allora non ha mai smesso di interrogare il volto umano. Nell’anno in cui la fotografia compie duecento anni arriva a Parigi con Magnifica Humanitas, la sua prima mostra quasi interamente in bianco e nero: un ritorno alle origini del mezzo che lo ha formato.

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La mostra all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi

Dal 12 novembre 2026 al 22 gennaio 2027 l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, negli spazi dell’Hôtel de Galliffet, ospita circa quaranta opere tra stampe fotografiche, installazioni video, un film e un’installazione ambientale, a cura di Antonio Calbi e Dominique Moulon. Il titolo riprende la prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, e dialoga con il ciclo Rerum Novarum dell’artista, trasformando la domanda «che cosa rende umano un volto?» nel filo conduttore del percorso espositivo.

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Un teatro dell’umano tra ritratti, film e installazioni

Romano, classe 1974 ed erede della famiglia Cascella, Basilé ha attraversato istituzioni come la Biennale di Venezia, il MACRO di Roma, il MART di Rovereto e la Triennale di Milano, costruendo un teatro dell’umano popolato da figure vestite con abiti che hanno già vissuto altre vite, spesso provenienti dagli archivi della Sartoria Farani, dal cinema di Pasolini e Fellini. In Magnifica Humanitas i ritratti sono pezzi unici: stampe a pigmenti e polveri su carta cotone incise a mano, in cui il fumo delle candele delle chiese romane diventa pittura. Disposti lungo le mensole dei saloni dell’Hôtel de Galliffet, compongono una predella continua, una processione di santi laici sotto i soffitti a cassettoni.

Il film, Superstes e le opere phygital

Cuore pulsante del progetto è il film ispirato al trasumanar di Dante: un viaggio in bianco e nero attraverso una terra senza confini, percorsa dagli ultimi uomini nel solco di Pasolini, del neorealismo e di La Haine, con le musiche di Marco del Bene, che firma l’universo sonoro della mostra. Nell’ultima sala l’installazione Superstes trasforma una serra in una cappella di vetro: una felce, pianta sopravvissuta a cinque estinzioni, genera impulsi elettrici che diventano un volto su uno schermo posto dove starebbe l’altare, mentre sull’argine di terra resta soltanto una veste, ultima traccia di un passaggio umano.

Tutte le opere sono phygital: accostando un dispositivo ogni immagine si apre in un secondo stato, invisibile a occhio nudo, come le antiche pale d’altare che si schiudevano solo nei giorni di festa. La collaborazione con il compositore e performer Marco del Bene nasce da un dialogo in cui musica e immagine si influenzano reciprocamente, dando vita a un linguaggio audiovisivo che amplifica la dimensione immersiva e multisensoriale del progetto.

Una mostra per i duecento anni della fotografia

Nel tempo in cui le immagini perfette si moltiplicano, Basilé rivendica pori, rughe e cicatrici come prova di verità. Magnifica Humanitas diventa così un omaggio ai due secoli di storia della fotografia e insieme una riflessione sull’umanità da difendere nell’era dell’intelligenza artificiale: un invito a tornare a guardare i volti, a riconoscerne la fragilità e la resistenza, prima che gli algoritmi li rendano tutti uguali.

Foto: Ufficio Stampa