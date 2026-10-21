Per la prima volta in Italia una grande mostra racconta a Bologna la doppia vita di Edith Tudor Hart, pioniera della fotografia sociale e agente segreta sovietica tra Vienna, Londra e la rete dei Cambridge Five.

Dal 24 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027 Palazzo Pepoli – Museo della Città di Bologna ospita la prima ampia retrospettiva italiana dedicata a Edith Tudor Hart, fotografa anglo-austriaca (Vienna 1908 – Brighton 1973) e figura chiave della fotografia documentaria sociale tra gli anni Trenta e Cinquanta. Il progetto è promosso da Ergo Expo e curato da ONO arte in collaborazione con l’archivio FOTOHOF di Salisburgo, che conserva oggi il fondo completo dell’artista.

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La mostra, dal titolo Edith Tudor Hart. Tra fotografia e spionaggio, intreccia la sua attività di fotografa impegnata e quella, a lungo rimasta segreta, di agente per l’Unione Sovietica. Tra le sale del museo il visitatore è invitato a leggere in parallelo le immagini della povertà urbana, delle lotte operaie e dell’infanzia, e le tracce di una biografia segnata da persecuzioni politiche, fughe, documenti d’archivio e intercettazioni dei servizi segreti britannici.

Edith Tudor -Hart, dalla serie Moving and Growing, 1951 – Edith Tudor-Hart © Suschitzky Estate courtesy Fotohof

Biografia di un’agente con la macchina fotografica

Nata Suschitzky in una famiglia ebrea laica di Vienna e convinta sostenitrice del comunismo, Edith Tudor Hart si forma dapprima come maestra d’asilo montessoriana tra Vienna e Londra, dove sperimenta l’uso della fotografia a fini pedagogici. Alla fine degli anni Venti studia fotografia e grafica al Bauhaus di Dessau, elaborando uno stile oggettivo e socialmente critico che porterà nei cortili popolari di Vienna, lungo il Danubio e nel Prater, e poi nelle strade e nei cantieri della Gran Bretagna.

Nel 1933 viene incarcerata per il suo coinvolgimento con il Partito Comunista e fugge dal nascente regime fascista di Dollfuss, sposando il medico britannico Alexander Tudor Hart presso l’Ambasciata britannica a Vienna per poter emigrare in Gran Bretagna. A Londra prosegue un’intensa attività di fotoreporter, pubblicando reportage su testate come Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ), Kuckuck e Picture Post, e concentrando l’obiettivo su minatori, operai, pescatori del Galles, condizioni di vita della classe lavoratrice e movimento femminista del dopoguerra.

Parallelamente, secondo la documentazione oggi disponibile, Tudor Hart avrebbe collaborato con i servizi di intelligence sovietici fin dall’adolescenza, giocando un ruolo cruciale nel reclutamento dei membri della famosa rete di spionaggio dei Cambridge Five. Temendo di essere sorvegliata, negli anni Cinquanta distrugge gran parte dei suoi negativi, chiude di fatto la carriera di fotografa e apre un negozio di antiquariato; solo decenni dopo la sua morte, avvenuta a Brighton nel 1973, il suo lavoro viene riscoperto e ricollocato nella storia della fotografia del Novecento.

Edith Tudor-Hart, Manifastazione di disoccupati, Trealaw, South Wales, 1935 -Edith Tudor-Hart © Suschitzky Estate courtesy Fotohof

Un percorso in cinque sezioni tra immagini e documenti

Edith Tudor Hart. Tra fotografia e spionaggio riunisce oltre cento fotografie, articolate in cinque sezioni tematiche che non seguono un ordine cronologico ma mettono a fuoco i nuclei ricorrenti della sua ricerca. Dalle immagini della povertà sociale agli eventi politici del tempo, dal racconto della vita quotidiana alle scene di lavoro dei minatori e degli operai, fino ai bambini come protagonisti della società, la mostra costruisce un affresco corale delle trasformazioni europee tra le due guerre e il secondo dopoguerra.

Accanto alle stampe vintage e alle riproduzioni dai negativi superstiti, un’ampia sezione documentaria espone riviste originali con i suoi reportage, documenti personali, carte private e materiali prodotti dai servizi segreti britannici. Ne emerge il profilo complesso di un’agente con la macchina fotografica, che cerca di incidere sulla storia con gli strumenti che conosce meglio: l’educazione, la militanza e le immagini.

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L’infanzia e il fermento politico come chiavi di lettura

Particolarmente significativa è la centralità dell’infanzia: i bambini, incontrati inizialmente nei contesti educativi montessoriani, diventano soggetti quasi onnipresenti, protagonisti di serie che costituiscono una parte consistente della produzione pubblicata e degli ultimi servizi realizzati nel secondo dopoguerra. Nello sguardo di Tudor Hart l’infanzia è specchio delle disuguaglianze sociali ma anche promessa di un possibile cambiamento.

In parallelo, la mostra restituisce il fermento politico e sociale di Austria e Inghilterra tra le due guerre: manifestazioni di piazza, scioperi, cortei contro l’ascesa del fascismo, momenti di vita nei quartieri popolari mostrano come la grande storia sia fatta anche di gesti ordinari. La lettura proposta dai curatori Maurizio Guidoni e Vittoria Mainoldi insiste proprio su questo intreccio tra caos storico, biografia individuale e responsabilità collettiva, invitando a riflettere su come i conflitti irrisolti del Novecento continuino a riverberarsi nell’Europa di oggi.

Edith Tudor-Hart, Bambina davanti ad una panetteria, London, ca.1935 – Edith Tudor-Hart © Suschitzky Estate courtesy Fotohof

Informazioni di visita

La mostra è realizzata da Ergo Expo e ONO arte in collaborazione con FOTOHOF di Salisburgo e con Fondazione Bologna Welcome, Dipartimento Cultura del Comune di Bologna, Fondazione Carisbo e Card Cultura, con il patrocinio del Comune di Bologna, FAF – International Research Centre e Forum austriaco di Cultura di Milano. Il progetto è sostenuto inoltre da BCC Felsinea e vede come travel partner Gattinoni.

L’esposizione è allestita a Palazzo Pepoli, in via Castiglione 10 a Bologna, dal 24 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027. Il museo è aperto il lunedì e da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 (chiuso il martedì). Sono previste diverse tipologie di biglietto, con riduzioni per giornalisti, gruppi, universitari, over 65, scuole, soci di associazioni convenzionate e possessori di Card Cultura e Bologna Welcome Card, oltre a gratuità per i bambini fino a 5 anni e per le persone con disabilità.

Foto: Ufficio Stampa