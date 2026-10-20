Il restauro della pala del 1520 ha restituito un’iscrizione con la firma di Tiziano e nuovi dettagli sul suo committente. L’opera arriva alla Galleria Borghese per un confronto con ‘Amor sacro e Amor profano’.

Una scritta dipinta sul pavimento, nella parte inferiore destra di un capolavoro di Tiziano, è tornata leggibile dopo secoli. Contiene la data di realizzazione dell’opera, il nome dell’artista e informazioni su chi la commissionò. È una delle acquisizioni più significative del restauro dell’Annunciazione della cattedrale di Treviso, oggi al centro della mostra Tiziano. Dialoghi tra Sacro e Profano, aperta dal 20 ottobre all’8 dicembre 2026 alla Galleria Borghese di Roma.

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L’intervento conservativo, condotto tra il 2021 e il 2022 nei laboratori dell’Istituto Centrale per il Restauro, ha permesso di recuperare dettagli che contribuiscono a ricostruire la storia del dipinto, realizzato nel 1520 per la cappella Malchiostro della cattedrale trevigiana.

Cosa racconta l’iscrizione ritrovata nell’Annunciazione

La scritta non si limita a riportare la firma di Tiziano e l’anno di esecuzione. Contiene anche un riferimento a Broccardo Malchiostro, canonico della cattedrale di Treviso e principale finanziatore della cappella e della pala d’altare. L’iscrizione ne ricorda le origini parmensi, il ruolo ecclesiastico e il titolo di conte palatino, precisando che l’opera fu realizzata a sua cura e spese. Malchiostro non era soltanto un finanziatore: aveva già commissionato a Tiziano un’altra figura di Cristo risorto nel 1517 e probabilmente fu proprio in quell’occasione che nacque l’incarico per l’Annunciazione.

Archivio Ufficio Beni Culturali – Diocesi di Treviso, fotografo Luigi Baldin.

Il canonico volle inoltre comparire personalmente nel dipinto. Tiziano lo raffigurò inginocchiato sullo sfondo, vicino all’arcangelo Gabriele, mentre il suo stemma, una mano che regge tre cardi, compare sulla parete architettonica accanto alla Vergine.

Dal Letto di Policleto alle figure rivelate dalle indagini

Il restauro ha consentito anche di riconoscere con maggiore precisione un dettaglio della decorazione dipinta: un rilievo ispirato al cosiddetto Letto di Policleto, un’opera antica conosciuta nel Rinascimento attraverso diverse repliche. Il rilievo raffigura una donna che solleva un velo dal volto di un uomo disteso, scena collegata al mito di Amore e Psiche narrato da Apuleio. Il tema dello svelamento trova un parallelo nell’Annunciazione, quando Maria riceve dall’angelo la rivelazione della propria maternità.

Allestimento della mostra Tiziano. Dialoghi tra Sacro e Profano alla Galleria Borghese di Roma

Le indagini diagnostiche hanno inoltre confermato che le figure dell’angelo e di Malchiostro appartengono alla composizione originale di Tiziano, nonostante i rifacimenti subiti nei secoli. In particolare, l’immagine del committente era stata oggetto di interventi legati alle ostilità che il canonico aveva incontrato a Treviso negli ultimi anni della sua vita.

L’Annunciazione di Tiziano incontra Amor sacro e Amor profano

L’Annunciazione si trova eccezionalmente a Roma perché la cappella trevigiana è interessata dal restauro degli affreschi del Pordenone. Alla Galleria Borghese viene esposta accanto ad Amor sacro e Amor profano, realizzato intorno al 1514–1515. Le due opere, pur molto diverse per soggetto e destinazione, condividono alcuni elementi: la rappresentazione della figura femminile, la presenza degli stemmi dei committenti e il riferimento alla cultura classica.

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Nella pala trevigiana, inoltre, Tiziano costruisce uno spazio prospettico obliquo che sembra proseguire l’architettura reale della cappella. Il recente restauro ha restituito leggibilità anche alla stanza in ombra alle spalle della Vergine, con un letto a baldacchino e tendaggi verdi. La mostra, curata da Maria Giovanna Sarti, rientra nelle iniziative per il 450° anniversario della morte di Tiziano ed è visitabile fino all’8 dicembre 2026.