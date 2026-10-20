Dal 3 al 14 novembre 2026 Rocco Tanica trasforma la galleria Gli eroici furori in un archivio di fotografie mai esistite ma credibili, generate con l’AI tra ironia, cinema e memoria collettiva.

Dal 3 al 14 novembre 2026 Rocco Tanica porta a Milano il progetto Archivi riemersi. Che non avresti visto mAI, una mostra che trasforma la galleria Gli eroici furori arte contemporanea in un archivio di fotografie mai esistite ma sorprendentemente credibili. Curata da Silvia Agliotti e Paola Martino, l’esposizione indaga il rapporto tra immagine, memoria e intelligenza artificiale, con lo sguardo ironico e spiazzante che ha reso celebre il musicista degli Elio e le Storie Tese.

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Fotografie mai accadute, ma visivamente possibili

Le opere di Rocco Tanica mettono in scena un passato inesistente attraverso immagini che sembrano provenire da archivi dimenticati: documenti che nessuno storico potrebbe autenticare, eppure dotati di quella verosimiglianza che siamo abituati ad attribuire alla fotografia. Icone del cinema, della musica e dello spettacolo vengono sottratte al loro contesto originario e ricomposte in accostamenti surreali ma iperrealisti, come incontri impossibili, anacronismi e situazioni stranianti che appaiono paradossalmente naturali.

Laurel e Hardy con Meryl Streep, Frank Zappa accanto a Donald Sutherland, i Teletubbies con Claudia Cardinale o Gesù in un carcere contemporaneo: le immagini non cercano l’effetto spettacolare, ma imitano con precisione il linguaggio della fotografia documentaria, dalle inquadrature alla luce, fino ai dettagli che suggeriscono un’epoca precisa.

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AI generativa tra ironia, paradosso e memoria

In Archivi riemersi. Che non avresti visto mAI l’intelligenza artificiale generativa diventa uno strumento al servizio dell’immaginazione di Rocco Tanica. L’artista costruisce, modifica e combina le immagini fino a ottenere fotografie in cui l’assurdo assume la stessa consistenza visiva di un documento storico. Il risultato è un archivio di testimonianze immaginarie che diverte, ma invita anche a riflettere su quanto siamo disposti a credere a ciò che vediamo.

Come sottolinea il testo critico di Paola Martino, se oggi possiamo produrre fotografie di eventi mai accaduti, possiamo anche inventare le prove della loro esistenza. La mostra interroga così i meccanismi con cui si costruisce la memoria, individuale e collettiva, e il valore che attribuiamo alle immagini nel definire ciò che consideriamo vero, in un’epoca in cui la fotografia può mostrare con precisione ciò che non è mai esistito.

Dalla musica alla scrittura, fino al cinema AI

Il progetto espositivo nasce all’interno di un percorso creativo che ha visto Rocco Tanica passare dalla musica alla televisione, fino alla scrittura e alle tecnologie generative. Autore dei libri Lo sbiancamento dell’anima (Mondadori, 2018) e Non siamo mai stati sulla Terra (Il Saggiatore, 2022), primo volume dichiaratamente scritto come dialogo con un’AI, l’artista amplia ora la sua ricerca al campo dell’immagine fotografica e del video.

In mostra, oltre alle opere esposte in galleria, sarà possibile richiedere immagini “on demand” con personaggi e contesti storico-geografici personalizzati. Durante il periodo espositivo verranno inoltre proiettati cortometraggi realizzati con l’AI, sempre firmati da Rocco Tanica, tra cui un film selezionato come finalista al “London AI Festival”. Un’estensione naturale di una pratica artistica che continua a usare lo spiazzamento come strumento per osservare le incongruenze della realtà.

Rocco Tanica – Archivi riemersi. Che non avresti visto mAI

A cura di Silvia Agliotti e Paola Martino

3 – 14 novembre 2026

Orari: martedì – sabato, 15:30 – 19:00

Sede: Gli eroici furori arte contemporanea, Via Melzo 30, 20129 Milano

Foto: Ufficio Stampa