Una mostra al Fitzwilliam Museum di Cambridge restituisce attenzione a Kate Faulkner, artista e progettista che contribuì al successo di Morris & Co., realizzando ceramiche, ricami e motivi decorativi spesso rimasti all’ombra del nome di William Morris.

Una donna con un ago in mano, il volto incorniciato da un copricapo e il nome Penelope scritto su un nastro bianco. È il soggetto di una piccola ceramica dipinta intorno al 1865, conservata al Fitzwilliam Museum di Cambridge. Il disegno deriva da un modello di Edward Burne-Jones, ma a realizzarne la pittura fu Kate Faulkner, un’artista il cui nome è rimasto a lungo in secondo piano rispetto a quelli dei protagonisti maschili del movimento preraffaellita.

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Eppure, Faulkner contribuì in maniera significativa alla produzione artistica della Morris & Co., l’impresa fondata da William Morris e dai suoi collaboratori per portare l’arte nella vita quotidiana attraverso tessuti, ceramiche, mobili e oggetti decorativi. A restituire attenzione al suo lavoro è ora A Call to Art: William Morris & the Pre-Raphaelites, la mostra in programma dal 23 ottobre 2026 al 3 maggio 2027 al Fitzwilliam Museum di Cambridge, che dedica per la prima volta un approfondimento espositivo specifico al contributo di Faulkner.

Chi era Kate Faulkner, l’artista che lavorava con William Morris

La storia di Kate Faulkner è legata a quella di una delle esperienze più influenti dell’arte britannica dell’Ottocento. Nel 1861 nacque la Morris, Marshall, Faulkner & Co., società che riuniva artisti e progettisti intenzionati a superare la produzione industriale di oggetti decorativi attraverso il recupero dell’artigianato e della qualità artistica.

V&A, Plate, Designed and painted by Kate Faulkner for Morris & Co. onto a ceramic blank made by Pinder, Bourne and Co., 1880, Earthenware, with hand-painted glaze in blue, Diameter: 450 mm © Victoria and Albert Museum, London.

Faulkner lavorò all’interno di questo ambiente occupandosi di attività molto diverse. Ricamava pannelli figurativi su disegno di Morris, dipingeva piastrelle in ceramica, incideva matrici di legno per la stampa e contribuiva alla progettazione e alla produzione di tappeti. Non era, però, soltanto una collaboratrice incaricata di eseguire idee altrui. Fu la prima persona dopo William Morris a progettare motivi per tessuti e carte da parati destinati alla Morris & Co., assumendo anche responsabilità nella supervisione dei laboratori.

Dalle ceramiche a una pala d’altare lunga sei metri

La produzione di Kate Faulkner documenta la varietà del lavoro artistico che si svolgeva all’interno della società. La Penelope conservata al Fitzwilliam Museum è un esempio particolarmente significativo di questa collaborazione: Burne-Jones elaborò il modello figurativo, mentre Faulkner ne realizzò la decorazione pittorica su ceramica. Ma Faulkner sviluppò anche progetti autonomi. Realizzò almeno otto motivi decorativi per Morris & Co., tra cui Carnation, disegnato intorno al 1875 e ancora oggi in produzione. Fu inoltre una delle sole quattro persone alle quali Morris affidò la progettazione di tessuti per l’azienda.

Tra le opere più importanti della mostra figura un’imponente struttura decorativa d’altare lunga oltre sei metri, progettata da Morris e realizzata da Faulkner tra il 1886 e il 1890 per la cappella del Whitelands College di Londra. Decorata con motivi floreali e simboli religiosi, viene esposta al pubblico per la prima volta. Un’opera che testimonia concretamente il ruolo dell’artista nella realizzazione dei progetti della società.

Reredos (screen behind an altar) from Whitelands College Chapel, London, Designed by William Morris, decorated by Kate Faulkner, 1886–90 Oak and silvered gesso, 224 × 634 cm © University of Roehampton, London. / Image credit ©Victoria and Albert Museum, London.

Le nuove ricerche condotte da Karen Livingstone hanno inoltre permesso di identificare un altro contributo finora sconosciuto: Faulkner avrebbe dovuto ricamare un pannello raffigurante la dea Artemide, destinato alla sala da pranzo della Red House. Il ricamo è andato perduto, ma il disegno preparatorio di Morris sarà esposto a Cambridge.

Una mostra per riscoprire le donne del movimento preraffaellita

«Kate Faulkner non lavorava semplicemente all’ombra di William Morris – commenta la curatrice Karen Livingstone – era un’artista fondamentale di per sé. La sua abilità e il suo contributo creativo furono essenziali per Morris & Co. Questa mostra e le nuove ricerche rivelano quanto la sua voce artistica sia stata centrale per il successo commerciale di William Morris».

Il recupero della figura di Faulkner si inserisce in una riflessione più ampia sul ruolo delle donne nell’arte ottocentesca. La mostra di Cambridge, curata da Jan Marsh con Karen Livingstone, riunisce dipinti, disegni, tessuti, ceramiche e oggetti provenienti dalla collezione del museo e da importanti istituzioni britanniche. Accanto a Morris e Burne-Jones trovano spazio figure come Elizabeth Siddal, Jane Morris e May Morris, artiste e collaboratrici il cui contributo permette di rileggere la storia del movimento preraffaellita e delle arti decorative.

Carnation, Designed by Kate Faulkner, manufactured by Thomas Wardle for Morris & Co. Design registered 15 October 1875, Block-printed cotton, bound and lined © The Whitworth, University of Manchester.

Il progetto non si limita a ricostruire un’estetica, ma esplora anche gli ideali sociali del gruppo: il valore del lavoro artigianale, la collaborazione, il rapporto con la natura e la critica alla produzione industriale. Rileggere oggi la storia di Kate Faulkner significa dunque interrogarsi anche su come vengono attribuite le opere nate in un laboratorio collettivo e su quanti contributi individuali siano rimasti nascosti dietro un nome celebre. Nel suo caso, quello di William Morris.

Foto Preview: ‘Penelope’, Designed by Edward Burne-Jones, painted by Kate Faulkner, about 1865. Hand-painted earthenware, diameter (each tile): 15.1 cm © Fitzwilliam Museum, University of Cambridge.