A Londra, la Dulwich Picture Gallery riunisce per la prima volta nel Regno Unito l’intera serie di stampe dedicate da Hokusai al Monte Fuji. Un ciclo che comprende dieci opere in più rispetto a quelle annunciate nel titolo originale.

Si chiamano Trentasei vedute del Monte Fuji, ma le stampe che compongono la celebre serie di Katsushika Hokusai sono in realtà 46. Non è un errore di conteggio, né una scoperta recente: il successo delle prime 36 xilografie spinse l’editore a commissionarne altre dieci, senza modificare il titolo originale. Dal 20 ottobre, la Dulwich Picture Gallery di Londra riunisce per la prima volta nel Regno Unito l’intero ciclo, offrendo l’occasione per riscoprire la storia di una delle serie più famose dell’arte giapponese. Il titolo della mostra è Hokusai: Thirty-six Views of Mount Fuji from the Iuchi Collection.

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Perché le 36 vedute del Monte Fuji sono diventate 46?

Quando Hokusai cominciò a lavorare alla serie aveva già superato i settant’anni. Il progetto prevedeva inizialmente 36 xilografie dedicate alla montagna sacra del Giappone, osservata da punti di vista, luoghi e condizioni atmosferiche differenti. Il successo delle prime stampe fu tale che l’editore decise di aggiungerne altre dieci, portando il totale a 46, senza modificare il titolo originale. Hokusai non voleva semplicemente riprodurre un paesaggio. In alcune immagini il Fuji domina la composizione, in altre diventa un dettaglio quasi impercettibile. Compare dietro le attività quotidiane, tra edifici, ponti e persone al lavoro, trasformandosi in una presenza costante all’interno di scene ogni volta diverse. Fondamentale fu anche l’impiego del blu di Prussia, un pigmento di importazione relativamente recente nel Giappone dell’epoca, che permise all’artista di sperimentare nuove intensità cromatiche.

Il mistero del Fuji blu

Tra le opere esposte a Londra c’è anche una variante eccezionalmente rara di Clear Day with a Southern Breeze, conosciuta come Fuji rosso. Nella versione più famosa, la montagna assume una tonalità rossastra sotto un cielo attraversato da piccole nuvole. Ma esiste anche una versione dominata dal blu, soprannominata Fuji blu, presentata per la prima volta nel Regno Unito in questa occasione. La differenza tra le due immagini mostra come la stampa giapponese potesse dare origine a risultati visivi molto diversi partendo da una stessa composizione.

Katsushika Hokusai, Fine Wind, Clear Morning, 1830–1833 circa. Indianapolis Museum of Art / Wikimedia Commons, Public Domain.

La mostra, realizzata grazie alla Iuchi Collection in collaborazione con il National Museum of Western Art di Tokyo, resterà aperta fino al 17 gennaio 2027. Un’occasione per scoprire che dietro una delle immagini più riprodotte al mondo si nasconde un progetto molto più vasto, in cui il Fuji diventa il punto fermo di un paesaggio che cambia continuamente.