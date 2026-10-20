Dopo oltre cinquant’anni nei depositi, il Cavallo colossale di Antonio Canova rinasce grazie a un complesso restauro: dalla ricomposizione dei frammenti alla nuova struttura antisismica. Ora è atteso a Milano, prima di fare ritorno per sempre a casa.

Dopo più di cinquant’anni di oblio nei depositi dei Musei Civici di Bassano del Grappa, il modello in gesso del Cavallo colossale di Antonio Canova torna finalmente a mostrarsi al pubblico. Tra le ultime imprese del genio di Possagno, la monumentale statua in gesso dipinto a finto bronzo era stata realizzata come modello per la scultura equestre dedicata a Ferdinando I di Borbone, Re di Napoli.

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Dai frammenti alla rinascita: un restauro senza precedenti

Arrivato al Museo di Bassano del Grappa nel 1849 per volere di Giambattista Sartori Canova, il Cavallo colossale era rimasto esposto fino alla fine degli anni Sessanta, quando fu smontato per consentire i lavori di riallestimento delle sale. Da allora, oltre duecento frammenti hanno atteso per decenni nei depositi, in condizioni di grave deterioramento, che la ricerca e le tecnologie del restauro rendessero possibile un intervento tanto complesso.

La ditta Passarella Restauri ha avviato il progetto partendo da un’accurata fase di studio e catalogazione dei frammenti, che ha rivelato materiali aggiunti in epoca ottocentesca durante un primo riassemblaggio: gesso, cocci di mattone, vasellame e fasciame metallico avevano inspessito l’interno della scultura, aumentandone il peso di oltre 400 kg. La loro rimozione manuale, condotta con strumenti di precisione, ha permesso di riportarsi alla superficie originale del gesso canoviano, confermata anche dal ritrovamento di un frammento di libro del tardo Settecento inglobato nell’impasto.

Una volta alleggeriti i singoli elementi, è iniziata la lunga fase di riassemblaggio: l’individuazione dei punti di contatto tra i frammenti, la creazione di nove macro-sezioni e il successivo accostamento graduale dei grandi pezzi, ripetuto più volte per evitare dislivelli. Parallelamente, con lo studio R.S. Ingegneria di Padova, si è progettata una nuova struttura portante interna che riprende l’impianto originario canoviano, sorregge il peso dell’opera senza gravare sulle zampe e scarica le sollecitazioni su un basamento tecnologico rinforzato, garantendo sicurezza anche in caso di eventi sismici.

Le operazioni si sono concluse con il restauro estetico della superficie: rifinitura degli stucchi e integrazione pittorica delle lacune con acquerello e tempera, in un tono leggermente più chiaro dell’originale per rendere riconoscibili gli interventi, senza compromettere la lettura armonica del capolavoro neoclassico.

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Un progetto corale tra istituzioni, banca e mecenati

Il restauro del Cavallo colossale è il risultato di una sinergia esemplare tra enti pubblici e privati. Il Comune e i Musei Civici di Bassano del Grappa hanno promosso e organizzato l’intervento con l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e il supporto della Soprintendenza per la città metropolitana di Venezia. Main partner del progetto è Intesa Sanpaolo, nell’ambito del programma biennale di restauri Restituzioni, mentre Venice in Peril Fund ha sostenuto il cantiere e la documentazione video delle fasi di lavoro.

L’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa sottolinea come questo traguardo restituisca alla città uno dei suoi simboli identitari, rafforzandone il ruolo di centro culturale di rilevanza nazionale e internazionale. Anche il Ministero della Cultura ha accompagnato il progetto fin dalle prime fasi, con un contributo in conto capitale la cui erogazione è in collaborazione con la Soprintendenza veneziana.

Milano, poi il ritorno a Bassano del Grappa

Prima di rientrare definitivamente al Museo Civico, il Cavallo colossale sarà protagonista a Milano: dal 28 novembre 2025 sarà esposto alle Gallerie d’Italia nella mostra Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo, di cui diventerà l’opera simbolo attorno alla quale si svilupperà idealmente il percorso espositivo. La presenza a Milano crea un ponte ideale con Roma, dove Intesa Sanpaolo ha da poco inaugurato la ventesima edizione di Restituzioni, che in quasi quarant’anni ha permesso il recupero di oltre 2.200 opere del patrimonio italiano.

Conclusa l’esperienza milanese, la scultura restaurata farà ritorno a Bassano del Grappa per ritrovare il proprio posto tra le sale del Museo Civico, arricchendo in modo straordinario il patrimonio veneto e nazionale. Per la città e per gli studiosi si tratta di un traguardo storico: non solo il recupero di un capolavoro creduto perduto, ma anche un momento unico di studio sul metodo canoviano, reso possibile da un cantiere che ha coniugato ricerca, innovazione tecnologica e alta specializzazione nel campo del restauro.

Foto: Ufficio Stampa