Ad Artissima 2026 la Direzione Generale Creatività Contemporanea rafforza la presenza in fiera e sostiene la GNAMC in un nuovo programma di acquisizioni per ampliare la collezione permanente di arte contemporanea italiana.

Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026 Artissima, Fiera internazionale d’arte contemporanea di Torino allestita all’Oval Lingotto, diventa il palcoscenico di una presenza ancora più strutturata della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Nell’ambito delle politiche di sostegno all’arte italiana, la DGCC ha siglato un accordo con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma che permette alla direzione del museo di selezionare in fiera opere da proporre all’acquisto per la collezione permanente, con un’attenzione particolare alla scena contemporanea nazionale.

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Uno stand-agorà e i video podcast per raccontare il sistema dell’arte

La partecipazione della Direzione Generale Creatività Contemporanea si articola in due spazi distinti. Il primo è lo stand istituzionale, pensato come una vera e propria agorà in cui artisti, curatori, galleristi, direttori di musei e altri professionisti del sistema dell’arte contemporanea saranno coinvolti in conversazioni e video podcast prodotti dal Ministero della Cultura. I dialoghi, dedicati a temi, prospettive e criticità del settore, saranno successivamente diffusi sui canali social della DGCC, contribuendo a rafforzare il racconto pubblico dell’arte italiana e delle sue dinamiche di internazionalizzazione.

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MIRA e le nuove geografie del contemporaneo

Accanto allo stand della DGCC, un secondo spazio è dedicato a MIRA – Mediterranean Institute for Research and Arts, nuovo polo culturale di Messina promosso dal Ministero della Cultura insieme al Comune e all’Università di Messina, con il supporto della Fondazione MAXXI. Qui viene presentato il progetto, la visione e gli obiettivi del centro, pensato come nodo strategico per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato. Ogni giorno alle ore 17.00 lo spazio ospita la performance inedita Posso sentire ciò che ancora non riesco a vedere del collettivo Polisonum, dedicata al rapporto tra voce umana, ambiente e grandi cetacei, con un riferimento allo Stretto di Messina come corridoio migratorio.

Talk, Italian Council e strategie di internazionalizzazione

La tre giorni torinese è anche l’occasione per celebrare il decennale dell’Italian Council, il programma avviato nell’ottobre 2016 che ha contribuito in modo decisivo all’internazionalizzazione dell’arte italiana. Sabato 31 ottobre, alle 16.30, presso l’Official Meeting Point di Artissima, il Direttore Generale Creatività Contemporanea Costantino D’Orazio partecipa al talk Open Italy: politiche culturali per l’arte italiana, dedicato alle strategie per rafforzare la presenza internazionale degli artisti e, al tempo stesso, la capacità del Paese di attrarre progettualità dall’estero. Domenica 1° novembre, alle 16.15, un secondo incontro approfondisce il ruolo del contemporaneo come strumento di diplomazia culturale, con particolare attenzione alle relazioni con i Paesi africani e del Mediterraneo.

L’intreccio tra programma di acquisizioni per la GNAMC, piattaforma di confronto professionale, progetto MIRA e focus sull’Italian Council conferma Artissima 2026 come uno snodo chiave nelle politiche del Ministero della Cultura per sostenere la crescita delle collezioni pubbliche e la proiezione internazionale dell’arte italiana contemporanea.

Foto: Ufficio Stampa