Al Casino Nobile di Villa Torlonia tre presentazioni editoriali gratuite dedicano nuovi sguardi a Gerardo Dottori, Elisa Montessori e Titina Maselli, tra mostre in corso e approfondimenti critici.

Al Casino Nobile di Villa Torlonia, nel cuore di Roma, il 21, 22 e 29 ottobre 2026 alle ore 17.00 sono in programma tre presentazioni editoriali dedicate a tre protagonisti dell’arte del Novecento: Gerardo Dottori, Elisa Montessori e Titina Maselli. Gli incontri, promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito delle mostre in corso nei Musei di Villa Torlonia, sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e si svolgono nella suggestiva Sala da Ballo del Casino Nobile.

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Gerardo Dottori futurista aeropittore: l’appuntamento del 21 ottobre

Il ciclo si apre mercoledì 21 ottobre con la presentazione del volume Gerardo Dottori. Futurista aeropittore di Massimo Duranti, pubblicato da Gangemi Editore. Il libro ripercorre la vicenda artistica del pittore perugino (1884-1977), figura centrale del Futurismo e in particolare dell’aeropittura, attraverso saggi firmati da Andrea Baffoni, Francesca Duranti, Antonella Pesola e interventi di Stefano Bianchi, Costantino D’Orazio, Massimo Giletti, Fabrizio Russo, Nicoletta Spagnoli e Bruno Vespa. Dopo i saluti istituzionali di Federica Pirani, direttrice della Direzione Patrimonio Artistico delle Ville Storiche, intervengono la storica dell’arte Daniela Fonti e Guglielmo Gigliotti, docente all’Accademia di Belle Arti di Roma, moderati dalla giornalista Lara Crinò, con la presenza di Francesca Barbi Marinetti, Costantino D’Orazio, Massimo Giletti e Fabrizio Russo.

Elisa Montessori, nel corso del tempo: il 22 ottobre

Giovedì 22 ottobre, sempre alle 17.00, è la volta della presentazione del catalogo della mostra Elisa Montessori. Nel corso del tempo, attualmente allestita al Casino dei Principi di Villa Torlonia. Il volume, edito da Silvana Editoriale, è il primo catalogo scientifico dedicato all’artista e raccoglie una lunga intervista biografica, saggi critici, apparati bio-bibliografici e una ricca antologia di testi, con contributi delle curatrici della mostra Alessandra Mammì e Federica Pirani, oltre a quelli di Cecilia Canziani, Claudio Crescentini, Massimo Ferrario, Laura Iamurri, Alessandra Lavagnino, Santa Nastro, Carla Subrizi e Claudia Verdat.

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All’incontro partecipano Costantino D’Orazio, direttore generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, ed Elisabetta Rasy, scrittrice, insieme alle curatrici Alessandra Mammì e Federica Pirani. L’appuntamento permette di approfondire il percorso creativo di Elisa Montessori nel dialogo tra opere, parole e sguardi critici, inserendosi nel più ampio programma di valorizzazione dell’arte contemporanea promosso nei Musei di Villa Torlonia.

Titina Maselli e il suo tempo: il 29 ottobre

Il ciclo si chiude giovedì 29 ottobre con la presentazione del volume Titina Maselli e il suo tempo. Saggi e testimonianze, pubblicato da De Luca Editori d’Arte. Il libro raccoglie gli atti della giornata di studi organizzata dalla Sapienza Università di Roma nel gennaio 2025, in occasione della mostra per il centenario dell’artista, ospitata tra il Casino dei Principi di Villa Torlonia e il MLAC Museo Laboratorio di Arte Contemporanea della Sapienza. Dopo i saluti di Federica Pirani intervengono Lorenzo Cantatore, docente di Storia della pedagogia e dell’educazione all’Università Roma Tre, Davide Lacagnina, professore di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Siena, e l’attrice Iaia Forte, con la partecipazione delle curatrici del volume, Ilaria Schiaffini e Giulia Tulino.

Mostre in corso e visita ai Musei di Villa Torlonia

I tre incontri rappresentano anche un’occasione per visitare le sedi museali di Villa Torlonia e le esposizioni attualmente aperte al pubblico. Oltre alla personale Elisa Montessori. Nel corso del tempo al Casino dei Principi (fino al 28 febbraio 2027), sono in programma la mostra Sotto una buona stella. L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto alla Dipendenza della Casina delle Civette (fino al 29 novembre 2026) e la video installazione Supports. The Props Assist the House dell’artista polacca Agnieszka Mastalerz alla Serra Moresca (fino al 22 novembre 2026). L’ingresso alle mostre è gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, mentre per i non residenti è prevista la tariffazione ordinaria.

Il Casino Nobile – Musei di Villa Torlonia si trova in via Nomentana 70 a Roma. Per gli incontri l’accesso è libero fino a esaurimento posti, mentre tutte le informazioni aggiornate sui percorsi espositivi e sulle attività sono disponibili anche sul portale Musei in Comune Roma, che raccoglie le iniziative dei musei civici della Capitale.

Foto: Ufficio Stampa