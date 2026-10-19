Nuovi arredi e opere entrano a Casa Balla e nel futuro Museo Mario Sironi: il MiC investe oltre 2,6 milioni per riallestire gli ambienti e valorizzare i maestri del Novecento.

Il Ministero della Cultura ha sottoscritto tre atti di compravendita, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, destinati a Casa Balla e al futuro Museo Mario Sironi – Centro Studi Sironiani. Le acquisizioni comprendono arredi e opere per il riallestimento di Casa Balla, oltre a 30 lavori di Mario Sironi che costituiranno il primo nucleo permanente di proprietà statale del nuovo museo, finanziate attraverso il bilancio autonomo del Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma.

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Riallestimento degli interni e valorizzazione del Novecento

Per Casa Balla, acquisita dallo Stato nel 2025, le compravendite consentono di ricomporre alcuni ambienti dell’abitazione di via Oslavia sulla base della documentazione storica. Il primo atto riguarda 45 opere e arredi, tra cui gli 11 elementi della Stanza gialla e verde e tre opere su carta di Giacomo Balla, un nucleo che racconta anche la storia della casa dopo la morte dell’artista nel 1958. La seconda compravendita interessa gli arredi dello Studiolo Rosso, fondamentali per restituire la concezione dello spazio domestico come parte integrante della ricerca artistica futurista.

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Il futuro Museo Mario Sironi – Centro Studi Sironiani

La terza compravendita riguarda 30 opere di Mario Sironi tra dipinti, lavori su carta, studi, disegni e bozzetti provenienti dall’Archivio Mario Sironi di Roma. Questo nucleo documenta diverse fasi della sua attività, dal Futurismo alla Metafisica, dalla stagione monumentale degli anni Trenta alla produzione successiva, e costituirà il primo fondo statale del Museo Mario Sironi – Centro Studi Sironiani, a cui si aggiungeranno oltre 90 opere concesse in comodato gratuito dall’Archivio.

Una politica di tutela e nuove collezioni pubbliche

Con la sottoscrizione dei tre atti si conclude una fase fondamentale del procedimento: i documenti saranno ora trasmessi agli organi di controllo per i passaggi necessari al perfezionamento delle acquisizioni e alla consegna delle opere. A queste operazioni si aggiunge un paravento realizzato da Giacomo Balla, in origine collocato nella sua abitazione, già acquistato dalla Direzione generale Musei. L’iniziativa rientra nella più ampia politica di acquisizioni del MiC, che negli ultimi anni ha portato al patrimonio pubblico capolavori come l’“Ecce Homo” di Antonello da Messina per il Museo Nazionale d’Abruzzo, il “Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini” di Caravaggio per Palazzo Barberini a Roma e gli affreschi della Tomba François di Vulci per il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Foto: Ufficio Stampa