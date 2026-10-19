Al Complesso Monumentale dei Chiostri di Santa Caterina di Finale Ligure una mostra multimediale intreccia le vignette di Bobo con le incisioni rupestri della Valle Camonica, tra satira, memoria e arte rupestre.

Dal 31 ottobre al 21 novembre 2026 il Complesso Monumentale dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, Finale Ligure, ospita Bobo e la Valle dei Segni. Omaggio a Sergio Staino, un percorso multimediale che intreccia il fumetto contemporaneo con le incisioni rupestri della Valle Camonica.

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Fumetto, satira e arte rupestre camuna

Promossa dal Centro Culturale Teatro Camuno e dal Festival Dallo Sciamano allo Showman – Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon, la mostra è curata da Bruno Luverà e Nini Giacomelli. Vignette originali, pannelli, video e materiali audiovisivi raccontano il legame ultraventennale di Staino con il patrimonio rupestre camuno, che il disegnatore considerava una forma di proto-fumetto capace di superare ogni barriera linguistica e culturale.

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Il percorso espositivo si articola in cinque sezioni: Pitoti, con pannelli e video sulle incisioni rupestri della Valle Camonica; Pitoon – I pitoti in cartoon, che presenta le vignette di Staino e dei vincitori del Concorso Premio-Staino Pitoon con un Bobo preistorico; Bobo allo Shomano, dedicata alle opere satiriche nate durante il Festival Dallo Sciamano allo Showman; Bobo Ambientalista, sulle sfide ecologiche contemporanee; e infine Gli amici di Bobo, con i fumetti in omaggio a Staino firmati da Ellekappa, Maicol&Mirco, Laura Scarpa, Joshua Held, Vanna Vinci, Simona Binni e Simone Cristicchi.

Storie Camune e il dialogo tra le incisioni rupestri

Accanto alle tavole di Staino sono esposte anche le Storie Camune di Marco Nereo Rotelli: quattro opere dedicate all’arte rupestre della Valle Camonica e a Sergio Secondiano Sacchi. Attraverso il blu intenso come metafora dell’infinito e dello spazio della conoscenza, l’artista trasforma i segni incisi in costellazioni simboliche che riattivano il passato e lo rendono nuovamente vivo.

La mostra vuole essere anche un primo momento di connessione tra le incisioni rupestri della Valle Camonica e quelle del Ciappo delle Conche, sul Monte Cucco a Orco Feglino, nell’area del Finalese. Questo sito, gestito dal Museo Archeologico del Finale-Chiostri di Santa Caterina, rafforza il dialogo tra territori uniti dalla stessa antica pratica del segno inciso sulla roccia.

Omaggio a Sergio Staino: biografia e orari di visita

Bobo e la Valle dei Segni è anche un tributo alla storia di Sergio Staino, nato nel 1940 a Piancastagnaio e divenuto celebre alla fine degli anni Settanta con il personaggio di Bobo, apparso per la prima volta su Linus. Tra satira politica, collaborazioni con quotidiani e settimanali, programmi televisivi e oltre quaranta libri pubblicati, Staino ha segnato profondamente l’immaginario del fumetto italiano, continuando a disegnare anche dopo la perdita della vista.

L’esposizione, inserita nel programma della XXIV edizione del Festival Dallo Sciamano allo Showman, si inaugura il 31 ottobre 2026 alle 18.00 e resta aperta fino al 21 novembre 2026. È visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9.00 alle 17.00, negli spazi del Complesso Monumentale dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, Finale Ligure.

Foto: Ufficio Stampa