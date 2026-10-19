Dal 17 ottobre 2026 al 6 marzo 2027 ANOHNI trasforma il chiostro di Santa Caterina a Formiello con ‘Jesus as a Girl’, installazione immersiva che chiude RINASCITA alla Fondazione Made in Cloister.

Dal 17 ottobre 2026 al 6 marzo 2027 ANOHNI presenta a Napoli Jesus as a Girl, la sua prima mostra personale in Italia, ospitata dalla Fondazione Made in Cloister. L’artista e musicista internazionale realizza un vero e proprio artist takeover del chiostro cinquecentesco di Santa Caterina a Formiello, trasformando lo spazio in un ambiente immersivo di luce, suono, scultura e immagini in movimento.

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Un’installazione site-specific che conclude il programma RINASCITA

La mostra segna il capitolo conclusivo di RINASCITA, il programma biennale ideato da nonlineare, iniziativa curatoriale indipendente, e sviluppato con la Fondazione Made in Cloister. Attraverso mostre, residenze e ricerca, il progetto ha indagato la rinascita come processo complesso in un presente segnato da crisi ecologiche, sociali e spirituali, affidando per l’ultimo appuntamento piena libertà creativa alla visione di ANOHNI.

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Ecologia, femminismi e spiritualità in una nuova iconografia del sacro

In Jesus as a Girl ANOHNI sviluppa la sua riflessione sulla femminilizzazione delle divinità, immaginando il ritorno dell’archetipo femminile al centro della creazione come forza motrice di nuovi sistemi spirituali. Tra sculture, dipinti astratti, testi criptici, materiali di recupero e filmati notturni di cigni, l’installazione affronta temi come ecologia, femminismi, vulnerabilità, memoria e convivenza, invitando il pubblico a interrogarsi sulle strutture del potere e sulla responsabilità umana di fronte alla crisi ecologica.

Artigianato, comunità e trasformazione dello spazio

Realizzata durante un periodo di lavoro a Napoli, l’opera nasce dalla collaborazione con artigiani della porcellana, il produttore Benedikt Terwiel, l’exhibition designer Mariano Cuofano e l’assistente alla produzione Antonio Parrella. ANOHNI attinge a materiali recuperati per le strade e nei depositi industriali della città, trasformandoli in installazione e coinvolgendo competenze artigianali locali, tra cui l’Istituto Statale Polo delle Arti Caselli Palizzi. Per la prima volta il chiostro viene completamente oscurato: proiezioni, suono e presenze animali ridisegnano la percezione dello spazio, coerentemente con la missione della Fondazione di promuovere il dialogo tra artisti, artigiani e comunità come strumento di rigenerazione urbana.

Foto: Francesco Squeglia