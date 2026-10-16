All’Istituto Culturale Coreano in Italia arriva la mostra ‘Il fascino di Seul – Pungryu’: un viaggio tra storia, tradizioni e vita quotidiana nella capitale sudcoreana, con installazioni e attività esperienziali.

Nel decimo anniversario della sua apertura a Roma, l’Istituto Culturale Coreano in Italia dedica un ruolo centrale alla mostra Il fascino di Seul – Pungryu, ospitata nello spazio espositivo della sede fino al 4 dicembre. Il progetto espositivo accompagna il pubblico in un viaggio nella capitale sudcoreana, intrecciando storia, tradizioni e scene di vita contemporanea per raccontare come Seul stia ridefinendo la propria identità tra memoria e innovazione.

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Un percorso tra paesaggi urbani, simboli e quotidianità

La mostra costruisce un ritratto sfaccettato della metropoli coreana, alternando immagini che richiamano i quartieri storici a scorci dei nuovi skyline, fino a dettagli della vita quotidiana dei cittadini. In questo dialogo tra passato e presente emergono le stratificazioni culturali di Seul, dove i templi convivono con l’architettura contemporanea e le antiche consuetudini si intrecciano con la cultura pop globale che ha reso la città un riferimento internazionale.

Accanto alle sezioni più legate alla memoria storica, il percorso mette in risalto gesti e rituali della vita di tutti i giorni: dalle passeggiate lungo il fiume Han alle abitudini alimentari, fino ai modi in cui i giovani reinterpretano la tradizione nel linguaggio visivo, nella moda e nei luoghi di aggregazione.

Esperienze tra Han River Ramyeon, photobooth e caffè coreani

A rendere Il fascino di Seul – Pungryu particolarmente coinvolgente è la presenza di attività esperienziali pensate per avvicinare il pubblico italiano alle abitudini della Corea contemporanea. Tra queste spiccano gli Han River Ramyeon, i ramyeon istantanei preparati secondo la consuetudine diffusa lungo il fiume Han, che trasformano uno snack quotidiano in un rito collettivo capace di raccontare un diverso modo di vivere gli spazi pubblici.

Il percorso si arricchisce inoltre con le fotografie in formato photobooth a quattro scatti, ormai simbolo di una socialità giovane e giocosa, e con la degustazione di bevande tipiche dei caffè coreani, luoghi che uniscono estetica curata, design e convivialità. In questo modo la mostra permette di entrare in contatto diretto con gesti, sapori e immagini che definiscono l’immaginario di Seul oggi.

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L’impegno dell’Istituto Culturale Coreano nel dialogo tra Italia e Corea

Con Il fascino di Seul – Pungryu l’Istituto Culturale Coreano in Italia conferma la volontà di affiancare alle iniziative dedicate alle arti performative, al cinema, alla gastronomia e alla K-beauty un progetto espositivo capace di restituire la complessità di una città in trasformazione. La mostra diventa così uno dei fulcri del programma per il decennale, invitando i visitatori a scoprire Seul non solo come destinazione turistica, ma come laboratorio culturale in cui si incontrano tradizione, creatività e nuove forme di vita urbana.

Attraverso immagini, oggetti e momenti di esperienza diretta, il percorso offre al pubblico italiano uno sguardo ravvicinato sulla Corea del Sud, contribuendo a rafforzare gli scambi tra i due Paesi e a rendere più familiare un immaginario che, negli ultimi anni, ha conquistato un ruolo sempre più centrale anche nella cultura pop occidentale.

Foto: Ufficio Stampa