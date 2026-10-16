Alla Focal Point Gallery, in Inghilterra, sette artisti riflettono sull’iperconnessione, sulla solitudine digitale e sul diritto al riposo. Con un’installazione che invita il pubblico a riscoprire cosa succede quando la mente è finalmente libera di vagare.

C’è una stanza rosa, con una morbida moquette, due grandi sedute e un curioso oggetto al centro. Ogni tanto, delle chiavi cadono su un piatto di ceramica, producendo un rumore improvviso. Non è un incidente e nemmeno un difetto dell’installazione: è parte di un esperimento artistico che cerca di restituirci qualcosa che abbiamo quasi dimenticato. La capacità di non fare niente. Succede alla Focal Point Gallery di Southend-on-Sea, in Inghilterra, dove fino al 9 gennaio 2027 è in corso Compulsory Continuous Connectedness: rest in a networked world, una mostra collettiva dedicata alle conseguenze dell’iperconnessione sul nostro benessere mentale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

©Anna Lukala

Il punto di partenza è un’esperienza familiare a moltissimi: prendiamo il telefono per controllare una notifica, apriamo un social network, scorriamo un video, poi un altro, poi un altro ancora. Quando rialziamo gli occhi è passato molto più tempo di quanto immaginassimo. A volte abbiamo letto notizie terribili, altre volte non ricordiamo nemmeno cosa abbiamo guardato. È il meccanismo del doomscrolling, il consumo compulsivo di contenuti online, spesso negativi o ansiogeni, che continua anche quando vorremmo fermarci.

LEGGI ANCHE: Cent’anni fa Bari finiva sott’acqua: una mostra fotografica racconta le alluvioni che hanno cambiato la città

La mostra britannica, tuttavia, compie un passo ulteriore: anziché suggerire semplicemente di spegnere lo smartphone, si domanda se sia possibile ripensare il nostro rapporto con la tecnologia e recuperare il valore del riposo.

Perché siamo sempre connessi, anche quando non vorremmo esserlo

Il titolo dell’esposizione riprende il concetto di compulsory continuous connectedness, formulato dalla studiosa dei media Ludmilla Lupinacci per descrivere una condizione che caratterizza sempre più la vita contemporanea: quella di una connessione continua, percepita quasi come obbligatoria. Non siamo online soltanto per scelta. Lo siamo per lavorare, comunicare, informarci, mantenere relazioni, organizzare le nostre giornate. E gli strumenti che promettono di avvicinarci finiscono paradossalmente per produrre anche sovraccarico, stanchezza e isolamento. La prima parte della mostra esplora proprio queste contraddizioni attraverso il lavoro di cinque artisti.

L’italiano Salvatore Vitale, con Death by GPS (2022–2026), indaga il lavoro umano nascosto dietro sistemi tecnologici che ci vengono presentati come automatizzati. Un modo per ricordare che dietro l’apparente immediatezza del mondo digitale esistono persone, infrastrutture e rapporti di potere spesso invisibili.

Salvatore Vitale, Death by GPS, 2022-26, mixed media, variable dimensions.

Un’altra artista italiana, Rebecca Moccia, affronta invece le conseguenze emotive della società connessa con Ministry of Loneliness (2022–2024). Il progetto esplora la solitudine non soltanto come esperienza individuale, ma come condizione che prende forma all’interno di precisi contesti sociali e politici.

Rebecca Moccia, Loneliness Scales, 2024, 30 works; decal and graphite on ceramic. Courtesy the artist and Mazzoleni.

Le opere tessili di Qualeasha Wood riflettono sul consumo eccessivo di contenuti digitali, sui glitch e sulla trasformazione dell’identità sotto la pressione delle piattaforme.

Qualeasha Wood, Influencer, 2025, woven jacquard, glass seed beads and embroidery. Courtesy the artist and Pippy Houldsworth Gallery, London.

Nina Davies, attraverso film e installazione, osserva invece il rapporto tra il corpo e la propria immagine, interrogandosi su come i sistemi digitali influenzino il modo in cui ci rappresentiamo. Il filo conduttore è una questione fondamentale: e se il problema non fosse la nostra incapacità di staccarci dallo schermo, ma un sistema progettato per trattenerci continuamente al suo interno?

Nina Davies, Audio Drift, wax, microphones, ring light, pop filters, mic stands, audio interface, mixer, XLR cables, steel, foam. Courtesy the artist.

Una stanza rosa per ritrovare il piacere di perdersi nei pensieri

La seconda parte dell’esposizione cambia prospettiva. Dalla diagnosi del problema si passa alla ricerca di una possibile alternativa. Le artiste e ricercatrici Caroline Sinders e Romy Gad el Rab, che collaborano dal 2019 intrecciando arte, ricerca clinica e riflessione sulle tecnologie, hanno realizzato una nuova installazione dedicata a una particolare attività del cervello: quella che si manifesta quando apparentemente non stiamo facendo nulla.

©Anna Lukala

Il progetto prende spunto dal Default Mode Network (DMN), una rete di connessioni cerebrali associata agli stati di riposo vigile, quando la mente vaga liberamente, fantastica o recupera ricordi. Sono momenti importanti per la riflessione e la creatività, eppure le continue sollecitazioni della vita digitale lasciano sempre meno spazio a queste esperienze. Per questo una delle sale della Focal Point Gallery è stata trasformata in un ambiente raccolto, rivestito di moquette, con luci soffuse e grandi sedute condivise. Due postazioni audio diffondono composizioni sonore appositamente create, con caratteristiche vicine all’ASMR, mentre sulle pareti compaiono brevi inviti alla riflessione.

Uno di questi chiede semplicemente: What do you see?, «Che cosa vedi?». Non ci sono contenuti da consumare rapidamente, notifiche a cui rispondere o risultati da raggiungere. Il visitatore è invitato a fermarsi, ascoltare e lasciare vagare i propri pensieri. L’installazione è nata anche da un percorso di ricerca che ha coinvolto artisti, scienziati, studiosi, attivisti e organizzazioni locali impegnate con i giovani e la salute mentale.

Il curioso esperimento delle chiavi che cadono

Al centro della stanza si trova una scultura cinetica realizzata con la collaborazione dell’artista Mike McShane e della ceramista Hayley Summers. A intervalli prestabiliti, il meccanismo lascia cadere delle chiavi su un piatto di ceramica. Il rumore interrompe il rilassamento e riporta il visitatore alla percezione dello spazio circostante, impedendo che l’esperienza si trasformi semplicemente in sonno. L’idea si ispira a una pratica storicamente associata a inventori, scrittori e artisti, interessati a esplorare il confine tra veglia e sonno.

Qualeasha Wood, a flaw in my code, 2025, woven jacquard, glass seed beads and embroidery. Courtesy the artist and Pippy Houldsworth Gallery, London.

È il cosiddetto stato ipnagogico, quella fase di transizione in cui possono affiorare immagini, intuizioni e associazioni inattese. L’obiettivo non è dunque dormire, ma esplorare una condizione mentale che la nostra quotidianità iperstimolata tende a comprimere. In un certo senso, la scultura introduce un’interruzione deliberata, molto diversa da quelle a cui siamo abituati. Non arriva una notifica per richiamarci dentro un’applicazione: un piccolo rumore ci invita a tornare consapevoli del mondo reale.

E se non fare niente fosse un atto politico?

A completare questo percorso è Helen Cammock, artista britannica vincitrice del Turner Prize nel 2019, presente con il video They Call It Idlewild (2018). La sua ricerca si concentra sulla politica dell’inattività e sul peso di una cultura che considera il tempo utile soprattutto quando è produttivo. Cosa significa, oggi, concedersi il diritto di non fare niente? E chi può permetterselo davvero?

Cammock indaga i costi fisici ed emotivi dell’iperproduttività e le disuguaglianze che attraversano il nostro rapporto con il tempo. Il suo lavoro prosegue nell’atrio della galleria con due serigrafie che evocano gesti apparentemente privi di scopo, come passeggiare senza meta o guardarsi intorno senza cercare qualcosa di preciso. Azioni minime che diventano occasioni per recuperare una forma di attenzione diversa, meno orientata alla prestazione.

Helen Cammock, Billboard I from They Call It Idlewild, 2020, screenprint on paper. Courtesy the artist and Kate MacGarry, London.

La mostra si inserisce inoltre in un momento in cui il rapporto tra social media, salute mentale e giovani è al centro del dibattito politico britannico, tra proposte di restrizioni all’accesso alle piattaforme e discussioni sul benessere delle nuove generazioni. Ma Compulsory Continuous Connectedness evita di ridurre tutto a una contrapposizione tra mondo digitale e mondo analogico. La domanda è più complessa: come possiamo recuperare un margine di libertà all’interno di sistemi che chiedono continuamente la nostra attenzione?

Forse il primo passo è proprio quello che suggerisce la stanza rosa di Southend-on-Sea. Sedersi, ascoltare un suono, seguire un pensiero senza preoccuparsi di dove porterà. E scoprire che non tutto il tempo deve essere riempito per avere valore. Compulsory Continuous Connectedness: rest in a networked world è visitabile alla Focal Point Gallery di Southend-on-Sea, in Inghilterra, fino al 9 gennaio 2027. La galleria è aperta dal mercoledì al sabato, dalle 11 alle 17.

Foto: Installation views of ‘Continuous Compulsory Connectedness: rest in a networked world’, Focal Point Gallery, Southend-on-Sea, 2026. Photo: Anna Lukala.