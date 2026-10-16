A Palazzo Starita una mostra fotografica ripercorre le alluvioni storiche di Bari, dal 1905 al 2006, tra memoria della città, ricerca scientifica e riflessione sul rischio idraulico urbano.

A Bari, a cento anni dall’alluvione che colpì la città nella notte tra il 5 e il 6 novembre 1926, si inaugura una mostra fotografica che ripercorre gli eventi alluvionali più significativi del territorio barese. Martedì 20 ottobre, alle 18.00, a Palazzo Starita in Piazza del Ferrarese 23 apre infatti al pubblico la mostra fotografica Acqua che non si aspetta – Le alluvioni storiche di Bari in occasione del centenario dell’evento del 1926, un percorso espositivo che intreccia memoria collettiva, ricerca scientifica e consapevolezza del rischio idraulico urbano.

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Promotori, sedi e programma dell’inaugurazione

La mostra è promossa dal DICATECh, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, con il sostegno del DiSTeGeo, Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ed è ospitata negli spazi di Fondazione Puglia a Palazzo Starita. L’inaugurazione sarà preceduta, alle 16.00, da un incontro pubblico all’Auditorium di Palazzo Andidero in Viale Venezia 13, sulla Muraglia di Bari Vecchia, al quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali, tra cui Politecnico di Bari, Università di Bari e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

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Nel corso dell’evento inaugurale verrà inoltre presentato un Premio di Laurea istituito dal Politecnico di Bari in memoria del professor Antonio Rosario di Santo, già ordinario di Costruzioni Idrauliche e per lungo tempo segretario generale dell’Autorità di Bacino della Puglia. Il riconoscimento sarà dedicato a tesi di laurea incentrate sui temi trattati dalla mostra, dal rischio idraulico alla mitigazione degli effetti delle alluvioni in ambito urbano.

Un percorso tra memoria, ricerca e rischio idraulico

Il titolo della mostra, ispirato a un verso della canzone Dolcenera di Fabrizio De André dedicata all’alluvione di Genova del 1970, richiama l’imprevedibilità dell’acqua e la necessità di conservarne la memoria. Il percorso espositivo raccoglie 40 testimonianze fotografiche delle alluvioni che hanno segnato Bari nel corso del Novecento e oltre: 1905, 1915, 1926, 1954 e 2006. Le immagini, affiancate da materiali informativi storici e da un quadro dei principali sviluppi tecnico-scientifici nella mitigazione del rischio, restituiscono la portata degli eventi e il loro impatto sulla città, invitando a riflettere sul rapporto tra il tessuto urbano di Bari e le sue lame.

La mostra intende contribuire al recupero e alla conservazione della memoria storica, condividendo con la cittadinanza le conoscenze maturate grazie alla collaborazione tra università, enti e istituzioni. Il centenario dell’alluvione del 1926 diventa così occasione per approfondire le trasformazioni del territorio, l’impatto degli eventi meteorici estremi a scala urbana, il tema del rischio idraulico e il ruolo delle opere di difesa idraulica e della pianificazione urbana. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dal 21 al 30 ottobre, dalle 14 alle 20, con accesso libero e prenotazione obbligatoria tramite QR code riportato sulla locandina dell’evento.

Foto: Ufficio Stampa