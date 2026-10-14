Corni giganti, tamburi, gong e suoni catturati dai visitatori: Tarek Atoui trasforma la Turbine Hall di Londra in un’orchestra che non smette mai di cambiare.

Entrando nella Turbine Hall della Tate Modern di Londra, la prima cosa che si incontra è un enorme corno sospeso sopra la rampa. Accanto, altri due strumenti sembrano galleggiare nell’aria. Più avanti, tamburi, gong, pietre e lunghi tessuti pendono dal soffitto, formando una gigantesca orchestra dall’aspetto quasi surreale. Ma la cosa più sorprendente è che questa orchestra suona davvero. E ascolta anche quello che succede intorno a lei. Si chiama Hold ed è la nuova installazione dell’artista e compositore libanese Tarek Atoui, inaugurata il 13 ottobre 2026 alla Tate Modern nell’ambito della Hyundai Commission.

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Come funziona l’orchestra sospesa di Tarek Atoui

Per realizzare l’opera, Atoui ha riunito strumenti musicali tradizionali provenienti da culture diverse, oggetti scultorei e tecnologie contemporanee. Ci sono i karnai, lunghi strumenti a fiato cerimoniali dell’Uzbekistan, affiancati da corni realizzati con stampanti 3D, tamburi coreani e sheng, antichi organi a bocca diffusi in Cina e nel Sud-est asiatico. Alcuni strumenti vengono attraversati da flussi d’aria regolati elettronicamente. Altri producono vibrazioni e risonanze che si diffondono nell’enorme sala dell’ex centrale elettrica.

Ma Atoui ha aggiunto un elemento ancora più curioso: i microfoni nascosti nell’installazione registrano non soltanto gli strumenti, ma anche i rumori della Turbine Hall. Un software li rielabora e li restituisce all’ambiente come parte della composizione sonora. In questo modo, il museo diventa esso stesso uno strumento musicale. E il risultato non è mai esattamente lo stesso.

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Una mostra che si può ascoltare con tutto il corpo

L’artista ha progettato Hold tenendo conto dell’altezza, dell’acustica e dei movimenti d’aria della Turbine Hall. I visitatori possono fermarsi, sedersi o sdraiarsi per ascoltare i suoni e percepirne le vibrazioni. L’installazione non è però destinata a funzionare soltanto attraverso i suoi meccanismi. Durante i sei mesi di apertura, musicisti e performer provenienti da diversi Paesi interverranno sull’opera, utilizzandola come un sistema sonoro da esplorare e trasformare.

Intervistato da The Art Newspaper, Atoui ha spiegato di considerare la Turbine Hall soprattutto come un grande spazio industriale, più che come una cattedrale. Un luogo che può diventare un contenitore di suoni, persone e incontri. E forse è questa l’idea più interessante di Hold: trasformare una sala museale in qualcosa che non si limita a ospitare l’arte, ma partecipa alla sua creazione. Hold di Tarek Atoui è visitabile alla Tate Modern di Londra dal 13 ottobre 2026 all’11 aprile 2027.