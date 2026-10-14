Il cuore del programma espositivo batte in tre mostre che mettono in dialogo linguaggi e generazioni diverse: un focus sulla produzione plastica di Corrado Cagli, una retrospettiva su Giorgio de Chirico e un omaggio monumentale a Hidetoshi Nagasawa.

Dal 20 al 22 novembre 2026 la Capitale torna a essere il baricentro del mercato e del dibattito sull’arte con la sesta edizione di Roma Arte in Nuvola, fiera internazionale dedicata all’arte moderna e contemporanea. Negli spazi della Nuvola di Fuksas all’Eur, l’appuntamento riunisce gallerie, istituzioni, curatori e pubblico in un unico grande contenitore culturale.

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Ideata e diretta da Alessandro Nicosia e promossa da Eur SpA, la manifestazione conferma la direzione artistica di Adriana Polveroni e introduce una nuova sezione curata da Pier Paolo Pancotto, segno di un progetto in costante evoluzione che punta ad ampliare linguaggi e prospettive.

Oltre 140 gallerie e la Germania come Paese ospite

Con circa 140 gallerie italiane e internazionali, Roma Arte in Nuvola si conferma una piattaforma di scambio tra professionisti e appassionati, capace di abbracciare le correnti artistiche più attuali e influenti. Dopo i 38.000 visitatori registrati nell’edizione precedente, l’obiettivo dichiarato è quello di offrire un’esperienza ancora più immersiva e condivisa, tra opere storicizzate e nuove ricerche.

Paese ospite di questa edizione è la Germania, protagonista di un progetto affidato alla curatela di Gregor Jansen e Julia Apitzsch, realizzato in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia. Una presenza che sottolinea la vocazione internazionale della fiera e rafforza il dialogo tra la scena italiana e quella europea.

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Accanto alle oltre 140 gallerie presenti, il cuore del programma espositivo batte in tre mostre che mettono in dialogo linguaggi e generazioni diverse: un focus sulla produzione plastica di Corrado Cagli, una retrospettiva su Giorgio de Chirico e un omaggio monumentale a Hidetoshi Nagasawa.

Le mostre

Corrado Cagli, lo sguardo inedito dello scultore

Dalla collaborazione tra l’Istituto Centrale per il Restauro e l’Archivio Corrado Cagli nasce la mostra Cagli è anche scultore, che nel cinquantesimo anniversario della morte dell’artista accende i riflettori su uno dei capitoli meno noti della sua ricerca. Il percorso, curato da Giuseppe Briguglio, Miriam Pitocco e Livia Sforzini, riunisce maschere e ritratti in cartone e metallo realizzati tra il 1959 e il 1967, molti dei quali inediti o raramente esposti.

Il titolo riprende le parole di Aldo Palazzeschi, che già nel 1962 invitava a guardare oltre il Cagli pittore. In fiera, il passaggio dalla carta al metallo diventa chiave di lettura per comprendere il rapporto dell’artista con il volto e con la maschera, tra dimensione simbolica, rituale e teatrale. Le opere modellano identità mutevoli e interrogano il confine tra ritratto e travestimento, tra presenza e metamorfosi.

Giorgio de Chirico, Roma e le stagioni di una vita

A Giorgio de Chirico è dedicata la retrospettiva proposta da Tornabuoni Arte, che attraversa la sua produzione dai primi anni del Novecento fino agli anni Settanta. Al centro del progetto espositivo è il legame con Roma, scelta come dimora definitiva nel 1944, e con la casa-studio affacciata su Piazza di Spagna, luogo di lavoro e di scrittura teorica.

Il percorso mette in relazione dipinti e testi dell’artista per restituire le diverse stagioni della sua ricerca, dalla stagione metafisica alle riletture successive. Tra i lavori esposti figurano Il pittore del 1927, un nudo femminile del 1923 già nella collezione di Alberto Savinio, Piazza d’Italia con piedistallo vuoto del 1955, Il Trovatore e Bagni Misteriosi del 1968, che mostrano come le sue figure-simbolo continuino a trasformarsi pur restando immediatamente riconoscibili.

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Hidetoshi Nagasawa, sculture in equilibrio nel foyer della Nuvola

Nel grande foyer della Nuvola prende forma Untitled, la mostra omaggio a Hidetoshi Nagasawa curata da Adriana Polveroni. Marmo, piombo, legno e bronzo compongono una costellazione di opere monumentali in cui il peso dei materiali sembra annullarsi in un equilibrio precario e controllatissimo. Le sculture instaurano un dialogo serrato con le pareti luminose dell’edificio e con i riflessi della città, trasformando l’atrio in uno spazio di meditazione sul vuoto e sul silenzio.

Scultore, architetto e performer, Nagasawa si stabilisce a Milano nel 1967, intrecciando il proprio percorso con figure come Enrico Castellani e Luciano Fabro. A Roma Arte in Nuvola la sua ricerca appare come un ponte tra spiritualità orientale e avanguardie occidentali, dove la materia diventa strumento per misurare lo spazio, l’equilibrio e la percezione. Le opere invitano il pubblico a muoversi lentamente, a cercare punti di vista sempre diversi, a fare esperienza fisica del rapporto tra corpo e architettura.

Installazioni e progetti nel cuore della città

Accanto alle tre mostre principali, il programma espositivo della fiera si arricchisce di una serie di installazioni che ampliano la riflessione sul rapporto tra opera, sguardo e spazio. Tra queste, Spiagge di Pietro Fortuna riunisce lavori realizzati tra il 2016 e il 2024, chiamando il visitatore a misurarsi con superfici e orizzonti che cambiano a seconda della posizione di chi osserva.

Il dialogo con Roma prosegue poi fuori dalla Nuvola con Eco domestiche. Corrispondenze contemporanee nella casa dell’anima, collettiva ospitata alla Casa Museo Mario Praz e ideata da Pier Paolo Pancotto. Opere di Andrea Bolognino, Paolo Canevari, Enzo Cucchi, Debora Hirsch, Eva Marisaldi, Genuardi/Ruta, Lu.Pa, Alessandro Pessoli, Marta Ravasi, Namsal Siedlecki, Nico Vascellari, Ilaria Vinci e altri artisti si inseriscono tra arredi e oggetti della collezione storica, trasformando l’abitazione in un racconto stratificato tra pubblico e privato, passato e presente.

In questo intreccio di mostre, installazioni e progetti diffusi, Roma Arte in Nuvola 2026 conferma la sua vocazione di piattaforma in cui il mercato dell’arte incontra la ricerca curatoriale, offrendo al pubblico percorsi di visita che dal grande maestro del Novecento arrivano alle sperimentazioni più recenti.

Foto: Ufficio Stampa