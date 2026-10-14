Fino al 24 gennaio 2027, Palazzo Reale presenta ‘Picabia. Aprire le porte della notte’: oltre 170 opere per riscoprire l’artista delle avanguardie.

Una festa che comincia con la danza e il desiderio, attraversa i fantasmi e i mostri e finisce per somigliare a un sogno a occhi aperti. È l’immagine con cui Anne Berest Picabia invita a entrare nel mondo di Francis Picabia, artista capace di attraversare le avanguardie del Novecento senza lasciarsi imprigionare da nessuna definizione. Fino al 24 gennaio 2027, Palazzo Reale a Milano gli dedica Picabia. Aprire le porte della notte, la più ampia mostra mai realizzata in Italia sulla sua opera.

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Curata dalla pronipote dell’artista e coautrice del libro Gabriële, dedicato alla figura di Gabriële Buffet-Picabia, la mostra riunisce oltre 170 opere provenienti da musei europei e collezioni internazionali. Dipinti, disegni, fotografie, lettere, manoscritti e materiali d’archivio compongono un percorso che non segue semplicemente le tappe di una carriera, ma prova a restituire le molteplici dimensioni di una personalità inquieta, ironica e certamente sperimentale.

L’intento del progetto è rileggere un protagonista della modernità la cui attitudine alla trasformazione continua conserva una sorprendente attualità. Nato a Parigi nel 1879 da padre spagnolo e madre francese, Picabia ha attraversato Impressionismo, Fauvismo, Cubismo e Dada. Muovendosi tra Parigi, New York, Barcellona, Zurigo e la Costa Azzurra, in dialogo con personalità come Marcel Duchamp, Gertrude Stein, Pablo Picasso, Isadora Duncan ed Erik Satie.

Foto allestimento di Photo Studio Nicama da Ufficio Stampa

Non c’è, tuttavia, un unico Picabia da ricostruire. Pittore, poeta, musicista e organizzatore di feste, l’artista ha fatto della propria esistenza un territorio di sperimentazione, abbandonando stili e formule ogni volta che rischiavano di diventare una certezza. È proprio questa libertà a guidare la lettura proposta da Anne Berest Picabia, che ha immaginato la mostra come un’esperienza da vivere più che come una retrospettiva tradizionale.

Una mostra pensata come una festa

«Ho scelto come titolo della mostra Aprire le porte della notte perché voglio che i visitatori la vivano come un’esperienza. Si entra nella mostra come si entra a una festa organizzata dal pittore Francis Picabia, dove tutto può succedere. All’inizio ci sono la festa, la danza, il desiderio, poi arrivano i fantasmi, i mostri. È come un sogno a occhi aperti», spiega la curatrice.

La notte, nell’immaginario di Picabia, è infatti una condizione che permette di intensificare l’esperienza, spingendola oltre le convenzioni. Così, il titolo scandisce idealmente un percorso attraverso atmosfere e temi diversi, tra energia vitale e inquietudine, leggerezza e provocazione. E cerca di restituire la complessità di un artista che non separava la pratica creativa dalla vita, facendo della propria esistenza un laboratorio permanente.

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«Voglio mostrare che Picabia era un artista totale, non soltanto un pittore. Dipingeva, ma scriveva anche poesie, suonava la chitarra e organizzava feste per guadagnarsi da vivere. Oggi diremmo che era iperattivo, ma in realtà era molto moderno. Oggi i giovani artisti fanno cose molto diverse tra loro e lo trovano del tutto normale. Picabia lavorava sempre, giorno e notte: voleva vivere tutto, mangiare tutto, amare tutto».

In questa tensione verso un’esperienza senza limiti si riconosce uno degli aspetti più originali della sua personalità. Picabia non concepiva l’arte come un’identità da consolidare, ma come una possibilità da rimettere continuamente in discussione. Anche per questo, la sua produzione attraversa linguaggi e sensibilità differenti, senza cercare una sintesi definitiva.

Oltre 170 opere per riscoprire Picabia

La dimensione documentaria è una delle componenti centrali dell’esposizione. Accanto ai dipinti e ai disegni, il pubblico incontra fotografie, lettere, poesie e materiali personali che permettono di avvicinarsi al processo creativo dell’artista, mettendo in relazione la sua vicenda biografica con l’evoluzione del suo linguaggio.

Foto allestimento di Photo Studio Nicama da Ufficio Stampa

«L’unica mostra dedicata a Francis Picabia in Italia risale a cinquant’anni fa», osserva ancora Anne Berest Picabia. «Quindi ho pensato che fosse necessario spiegare bene che tipo di artista fosse e perché sia stato così importante per l’arte. Da qui, l’idea di riunire moltissime opere e documenti d’archivio».

Dalle prime esperienze fino alle successive sperimentazioni, Picabia ha fatto della discontinuità una forma di coerenza. È anche in questa attitudine che risiede il suo legame con la contemporaneità. In un panorama artistico nel quale linguaggi e discipline convivono sempre più spesso, la sua pratica appare come un’anticipazione di quella libertà espressiva che oggi è del tutto naturale.

«È un appuntamento da non perdere tra Francis Picabia e l’Italia. Credo che possa nascere una storia d’amore», promette la curatrice.

Immagini di allestimento Photo Studio Nicama da Ufficio Stampa