Dal 15 ottobre 2026 al 5 febbraio 2027 21Art Roma dedica a Mario Ceroli la mostra {IO}, quindici opere tra sculture e installazioni che raccontano il legame con Roma tra memoria, teatro e colore blu.

21Art Roma presenta dal 15 ottobre 2026 al 5 febbraio 2027 la mostra Mario Ceroli {IO}, nuovo capitolo della ricerca del maestro abruzzese sul rapporto tra scultura, spazio e memoria della Capitale. Quindici opere, tra sculture e installazioni site-specific realizzate nel 2026, trasformano la galleria in un palcoscenico in cui il passato dell’artista si rimette in gioco alla luce del presente.

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Un teatro di forme tra memoria, Roma e nuovi lavori

Curata da Cesare Biasini Selvaggi, la mostra segna il ritorno di Mario Ceroli in una galleria privata romana dopo oltre vent’anni. Il percorso espositivo è concepito come un vero teatro, dove ogni opera si comporta come un personaggio chiamato a interpretare una parte nuova, recitando a soggetto. Roma non è solo sfondo biografico, ma stato d’animo: una città amata e sfidata, che continua a nutrire l’immaginario dell’artista tra incontri, amicizie e riferimenti culturali.

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L’idea di un’opera in costante evoluzione attraversa l’intero allestimento. Emblematica è l’installazione Un anno d’amore (2026), composta da 987 elementi metallici che rileggono un lavoro del 1972 originariamente in legno: un diario di bordo visivo, un calendario interiore che diventa gesto di gratitudine verso gli affetti e gli incontri del presente. Allo stesso modo, il lavoro storico Curvilinee e squadra del 1965 viene riscritto nel 2026 assumendo il titolo e il ruolo de L’architetto, a conferma di un processo di continua risignificazione.

Labirinti, campane e il blu di Roma

Tra le opere in mostra spiccano l’installazione Labirinto, composta da cinquanta elementi che costruiscono un percorso immersivo, e la scultura monumentale Le campane di Trinità dei Monti, in ferro, terre colorate e legno, che dialoga con uno dei luoghi simbolo di Roma. Le opere instaurano un rapporto diretto con lo spettatore, ora accogliendolo ora respingendolo, in un’esperienza che è insieme visiva, ambientale e immaginativa.

Uno dei lavori più emozionali è Pensiero a Fabrizio De André (2024), scultura in legno e terre colorate che nasce dal ricordo della chitarra donata al maestro dal cantautore genovese durante un’esibizione nel teatro della sua residenza romana, e poi rubata. A legare molte opere è il blu, colore-guida della mostra ottenuto con terre naturali dei fratelli Dolci di Verona: un rimando al cielo di Roma, alla tradizione pittorica italiana e fino al cielo stellato della Cappella degli Scrovegni, che unifica il linguaggio scultoreo senza annullarne le differenze.

Sette decenni di ricerca tra teatro, scultura e città

La biografia di Mario Ceroli, nato a Castel Frentano nel 1938 e arrivato a Roma giovanissimo, attraversa oltre settant’anni di storia dell’arte italiana: dagli esordi nella ceramica alla scelta del legno come materiale d’elezione, dal clima della Roma di Piazza del Popolo e della Galleria La Tartaruga agli incontri con Pasolini, Carmelo Bene e Cy Twombly, fino alle collaborazioni con il teatro, il cinema e la televisione. Invitato più volte alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma, l’artista ha firmato importanti allestimenti sacri e monumentali in diverse città italiane.

Negli ultimi anni il suo lavoro è stato al centro di retrospettive e progetti in sedi come Palazzo delle Esposizioni a Roma, Palazzo Citterio a Milano e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, oltre alle installazioni site-specific ospitate da 21Art a Treviso e Jesolo. Con la mostra Mario Ceroli {IO}, la galleria romana aggiunge un nuovo tassello a questa storia, confermando la volontà di rileggere la ricerca del maestro alla luce del presente e del suo legame con la città.

La mostra è visitabile nella sede di 21Art a Largo della Fontanella di Borghese, con apertura da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 19.30 e aperture straordinarie previste nel periodo natalizio. Il programma completo delle attività del network di gallerie 21Art è consultabile online, insieme alle iniziative del 21Art Club dedicate a collezionisti, artisti e operatori del settore.

Foto: Ufficio Stampa