Fotografia, cinema, suono e performance nella nuova stagione del museo romano. La direttrice Cristiana Perrella racconta la sua idea di istituzione culturale, mentre Marialba Russo ripercorre una ricerca fotografica che attraversa oltre mezzo secolo.

Il programma autunnale del MACRO, inaugurato il 24 settembre, attraversa fotografia, cinema, ricerca sonora, scultura, design e performance, mettendo in relazione linguaggi apparentemente distanti. Al centro c’è Sguardo rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Marialba Russo, ma anche un calendario di interventi e incontri che accompagnerà il pubblico fino alla fine dell’anno e oltre. A raccontare il senso di questa programmazione sono la stessa Cristiana Perrella e Marialba Russo, protagoniste di due conversazioni che affrontano, da prospettive differenti, il rapporto tra arte, società e rappresentazione della realtà.

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Cristiana Perrella: «Il MACRO deve essere radicato a Roma e parlare al mondo»

«Il MACRO è il Museo d’Arte Contemporanea di Roma, quindi è un museo che parte dal territorio, parte dalle comunità che sono qui nella città e poi parla al mondo». Cristiana Perrella individua proprio nel rapporto tra dimensione locale e internazionale una delle caratteristiche fondamentali dell’identità del museo. «Credo che sia molto importante tenere insieme queste due cose – continua – avere una profonda radice nel contesto in cui il museo esiste e allo stesso tempo diventare un’antenna perché questo contesto parli al mondo e sia in comunicazione con il mondo. Quindi una natura insieme locale e internazionale».

Non si tratta soltanto di portare a Roma artisti e progetti internazionali, ma di costruire un dialogo tra la città e le esperienze culturali che la attraversano. Una prospettiva che trova espressione nella programmazione autunnale, dove convivono riletture di figure centrali del Novecento, sperimentazioni contemporanee e nuove forme di partecipazione. Secondo Perrella, il museo deve anche offrire gli strumenti necessari per confrontarsi con una realtà sempre più difficile da interpretare.

«L’arte contemporanea è un linguaggio estremamente complesso, sfaccettato, in grado spesso di anticipare o comunque interpretare la realtà in cui viviamo. – precisa – Credo che il ruolo del museo oggi sia quello di lavorare attivamente nella ricerca di nuove forme d’arte che siano in grado di metterci in connessione con il tempo che viviamo, aiutarci a capirlo». È una riflessione che riguarda anche la responsabilità delle istituzioni culturali in una società nella quale, osserva la direttrice, «la banalizzazione è un rischio reale». Coltivare uno sguardo complesso diventa quindi parte della funzione pubblica del museo, insieme alla capacità di interrogare le relazioni tra le persone e le trasformazioni sociali.

Marialba Russo e il rovesciamento dello sguardo

La mostra che meglio rappresenta questa volontà di rileggere il presente attraverso l’arte è Sguardo rovescio, visitabile al MACRO fino al 31 gennaio 2027 e curata da Cristiana Perrella ed Elena Magini. Nata a Giugliano, in provincia di Napoli, nel 1947, Marialba Russo è una delle fotografe che hanno contribuito a trasformare il linguaggio dell’immagine in Italia dalla fine degli anni Sessanta, muovendosi tra ricerca artistica, antropologia visiva e osservazione della società. L’esposizione riunisce sette nuclei fondamentali della sua produzione, tra cui Al ristorante, il 29 settembre 1974, Travestimento, Il Passaggio, Il Parto, Della serie delle centotrenta figure di spalle, Cult Fiction e L’espulsione del male.

Sono lavori che raccontano l’Italia degli anni Settanta attraverso i suoi rituali, i corpi, le identità e le rappresentazioni sociali. Ma soprattutto restituiscono un punto di vista diverso da quello dominante nella fotografia dell’epoca. Il titolo Sguardo rovescio nasce proprio da questo capovolgimento: in una società ancora profondamente patriarcale, Russo porta l’obiettivo su soggetti, comportamenti e forme di rappresentazione che mettono in discussione le convenzioni dello sguardo maschile. La fotografia diventa così un modo per indagare la costruzione culturale dell’identità, senza rinunciare alla dimensione documentaria e alla relazione con il contesto.

Marialba Russo: «Il mio lavoro è forse una biografia»

A distanza di oltre cinquant’anni dai suoi primi lavori, Marialba Russo riconosce un filo conduttore che attraversa tutta la sua produzione. «Il mio lavoro e forse è una biografia. – dice – È iniziato in una maniera e, anche quando sono entrata in elementi di biografia proprio personale, c’è sempre quella visione dietro che racconta, si situa, emerge, a volte sì, a volte no, dipende, ma è una continuità che comunque si sente».

Una continuità che non riguarda necessariamente i soggetti fotografati, ma il modo di avvicinarsi alle immagini e alle storie che contengono. Anche quando il racconto assume una dimensione più personale, infatti, resta riconoscibile l’interesse per ciò che lega l’esperienza individuale a una realtà collettiva. La fotografa ritrova questa stessa tensione nella trilogia editoriale alla quale sta lavorando. «Ogni volume racconta la fuga e il sogno a livello umano, animale e anche quello di una mente artificiale. Il terzo volume racconterà appunto questo e sarà pubblicato a breve», dice Russo.

Un percorso che si spinge quindi oltre la dimensione strettamente umana, fino a interrogare l’immaginario di una mente artificiale. Un tema che mette in relazione la ricerca di Russo con alcune delle questioni più attuali del dibattito culturale. Ma che cosa cerca oggi la fotografa quando realizza un’immagine? Per Russo è fondamentale che la fotografia non esista isolata dalla realtà che la circonda: «L’immagine si deve collocare all’interno di un contesto che può essere sociale, urbano, dimostrativo. All’interno di quel contesto deve esprimere naturalmente un racconto, una possibilità e anche una storia. Anche le nostre storie quotidiane».

È una dichiarazione che aiuta anche a leggere il percorso di Sguardo rovescio: non semplicemente una successione di fotografie storiche, ma un insieme di racconti attraverso i quali osservare le trasformazioni della società italiana.

Dal MACRO al Museo delle Civiltà, una mostra in due sedi

Il progetto dedicato a Marialba Russo prosegue anche al MUCIV – Museo delle Civiltà, dove è presentata Immagini della Madonna dell’Arco (After), a cura di Cristiana Perrella, Elena Magini, Andrea Viliani e Francesca Romana Uccella. La mostra ripercorre una ricerca sul campo realizzata dall’artista nel 1971, che diede origine a una collaborazione, tra il 1972 e il 1977, con l’allora Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari. Al centro c’è il lavoro sulle culture popolari e subalterne italiane, condotto nell’ambito delle campagne di ricerca coordinate dall’antropologa Annabella Rossi.

Il dialogo tra le due istituzioni permette così di osservare la produzione di Russo da prospettive complementari: da un lato la sperimentazione fotografica e il rovesciamento delle convenzioni visive, dall’altro il rapporto con l’antropologia e la documentazione dei rituali collettivi.

Cinema e suono: Monica Vitti attraversa il museo

Accanto alla fotografia, il programma del MACRO dedica spazio all’immagine in movimento e alla sperimentazione sonora. Fino all’8 novembre, la Sala Video ospita Maria’s Dream di Gaia De Megni, opera realizzata in pellicola 16 mm e prodotta da Careof, vincitrice di ArteVisione 2024. Il lavoro intreccia memoria familiare e immaginario cinematografico attraverso la figura di Monica Vitti, rileggendo i modelli di rappresentazione femminile costruiti dal cinema italiano. La stessa attrice torna, in una forma completamente diversa, nella Sala Audio, dove Robin Rimbaud, conosciuto anche come Scanner, presenta 52 Spaces.

Realizzato nel 2002 in occasione del novantesimo anniversario della nascita di Michelangelo Antonioni, il progetto si ispira a L’eclisse, il film del 1962 interpretato proprio da Monica Vitti. Rimbaud scompone dialoghi, rumori, frammenti musicali e paesaggi sonori del film, mescolandoli con registrazioni ambientali raccolte a Roma. Il risultato è un ritratto acustico della città nel quale il paesaggio reale e quello cinematografico finiscono per sovrapporsi. Due progetti diversi, accomunati dall’idea che l’immagine e il suono possano conservare e trasformare la memoria dei luoghi.

A dicembre il museo cambia forma: Francis Upritchard, Martino Gamper e Alessandro Sciarroni

La programmazione proseguirà a dicembre con progetti che coinvolgeranno direttamente l’architettura e gli spazi del MACRO. L’artista Francis Upritchard e il designer Martino Gamper realizzeranno un intervento site-specific che metterà in dialogo scultura, arredamento e progettazione spaziale. Le aree di passaggio del museo diventeranno parte dell’opera, attraverso arredi e figure enigmatiche capaci di modificare il rapporto tra il pubblico e l’edificio. Un modo per ripensare il museo non soltanto come luogo espositivo, ma anche come ambiente da attraversare e abitare.

Sempre a dicembre arriverà la prima retrospettiva museale dedicata ad Alessandro Sciarroni, artista e coreografo Leone d’Oro alla carriera per la Danza nel 2019. Curata da Cristiana Perrella ed Elena Magini, la mostra ripercorrerà circa vent’anni di ricerca tra danza, arti visive, circo e sport, attraverso un allestimento firmato da Fosbury Architecture. Il percorso comprenderà una nuova produzione e un programma di performance dal vivo a cadenza settimanale, trasformando lo spazio espositivo in un luogo in continua evoluzione.

MACROCOSMO, quando il museo diventa uno spazio di confronto

Una parte fondamentale della stagione è affidata a MACROCOSMO, il Public Program del museo che affianca alle esposizioni un calendario di incontri, proiezioni, performance e momenti di approfondimento. Suddiviso nelle sezioni TALK, LIVE, SCREEN e FORUM, il programma mette in dialogo artisti, studiosi, musicisti e protagonisti della cultura contemporanea, ampliando le possibilità di confronto con il pubblico. Tra i prossimi appuntamenti, il 22 ottobre Hito Steyerl e Paolo Benanti, teologo francescano ed esperto di etica delle tecnologie, discuteranno delle implicazioni politiche, sociali ed etiche dell’intelligenza artificiale, in un incontro moderato da Donatella Della Ratta. Il 12 novembre sarà invece la volta della lecture-performance di Matt Mullican.

Prosegue inoltre Essere e tempo. Incontri fra Arte e Psicoanalisi, il ciclo realizzato con il Centro Psicoanalitico di Roma che utilizza il cinema e la videoarte come punto di partenza per il dialogo tra artisti e psicoanalisti. I prossimi appuntamenti sono dedicati a Atlantide di Yuri Ancarani, il 29 novembre, e Passeggiata in Paradiso di Stefania Galegati, il 13 dicembre. L’obiettivo è portare il confronto con l’arte anche oltre la visita tradizionale, trasformando il museo in uno spazio nel quale tornare per ascoltare, discutere e partecipare.

Un museo per tutti, senza semplificare l’arte

C’è infine una questione che attraversa l’intero programma e riguarda il rapporto tra l’arte contemporanea e le persone che spesso percepiscono i musei come luoghi difficili da frequentare. Per Cristiana Perrella, ampliare il pubblico non significa rendere meno complessa la proposta culturale. «Per noi è un obiettivo primario quello di provare a raggiungere più pubblici possibile. – dice – Questo non significa abbassare i nostri contenuti, renderli commestibili. Significa cercare in tutti i modi di abbassare la soglia d’accesso a questi contenuti».

Il lavoro del museo, spiega, deve concentrarsi sugli strumenti che permettono alle persone di avvicinarsi all’arte: «Significa mettere a disposizione strumenti di mediazione, comunicare nel modo giusto, significa cercare anche di riempire il museo di attività quotidiane che possano realmente interessare le persone e avvicinarle a quello che il museo racconta». In questa direzione si inserisce anche MACRO Museum of the Everyday, il progetto che presenta nove proposte sviluppate dagli studenti IED del Laboratorio di Tesi in Interior Design, immaginando possibili nuove funzioni sociali e culturali dell’edificio.

Il filo conduttore è lo stesso che attraversa le mostre, gli incontri e gli interventi della stagione: fare del museo un luogo che appartiene alla città e che con la città continua a dialogare. Un museo capace di parlare al mondo senza perdere il contatto con il territorio da cui nasce. E soprattutto un luogo nel quale l’arte contemporanea possa essere complessa senza diventare distante.

Foto: MACRO.