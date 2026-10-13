Al Whitney Museum di New York apre “Roy Lichtenstein: Like New”, grande retrospettiva con oltre 130 opere che raccontano la Pop Art nell’era dei meme, dei feed social e delle immagini infinite.

Al Whitney Museum of American Art di New York apre l’11 ottobre 2026 la grande retrospettiva Roy Lichtenstein: Like New, un percorso con oltre 130 opere che ripercorre sei decenni di carriera di uno dei protagonisti assoluti della Pop Art. La mostra indaga come fumetti, pubblicità, stampa industriale e cultura di massa siano diventati, nelle mani di Lichtenstein, un laboratorio per riflettere sul potere delle immagini, sulla loro riproducibilità e sulla loro continua trasformazione.

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Installation view of Roy Lichtenstein: Like New (Whitney Museum of American Art, New York, October 11, 2026–May 10, 2027). Artwork © Estate of Roy Lichtenstein. Photograph by Jason Lowrie/BFA.com

Un percorso tra capolavori, debutto Pop e murales monumentali

La retrospettiva riunisce molti dei lavori più celebri dell’artista, da Look Mickey e Girl with Ball a Masterpiece, Drowning Girl, Happy Tears, Little Big Painting, fino a Rouen Cathedral, Set III e Artist’s Studio “The Dance”. Cuore del progetto è anche la ricostruzione della storica personale del 1962 alla Leo Castelli Gallery, primo debutto ufficiale di Lichtenstein nella Pop Art, presentata in un allestimento che restituisce le dimensioni intime della galleria originaria. Il percorso include inoltre la rievocazione di tre grandi murales, tra cui una versione lunga quasi 30 metri di Greene Street Mural e un’installazione all’aperto di Girl in Window realizzata dall’artista e co-curatore Alex Da Corte.

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Installation view of Roy Lichtenstein: Like New (Whitney Museum of American Art, New York, October 11, 2026–May 10, 2027). Artwork © Estate of Roy Lichtenstein. Photograph by Jason Lowrie/BFA.com

Una mostra per l’epoca dei feed infiniti

Curata da Meg Onli e Alex Da Corte, con il supporto di Nakai Falcón e David Crane, Roy Lichtenstein: Like New mette in luce quanto il lavoro dell’artista risuoni nell’oggi, tra immagini continuamente ritagliate, filtrate, condivise e ricircolate online. Dipinti, disegni, collage, stampe, sculture e film mostrano come Lichtenstein abbia trattato le immagini come forme instabili, da copiare, ingrandire, tradurre e appropriare, anticipando molte delle dinamiche visive dell’era digitale. In dialogo con le sue opere compaiono anche lavori di Louise Lawler, Richard Pettibone e Sturtevant, a sottolineare l’eredità del suo sguardo su copia, influenza e cultura visiva contemporanea.

Installation view of Roy Lichtenstein: Like New (Whitney Museum of American Art, New York, October 11, 2026–May 10, 2027). Artwork © Estate of Roy Lichtenstein. Photograph by Jason Lowrie/BFA.com

Biglietti, orari e informazioni per visitare il Whitney

I biglietti a fascia oraria per Roy Lichtenstein: Like New sono acquistabili online, con anteprime dedicate ai membri del museo nei giorni precedenti l’apertura al pubblico. Il Whitney si trova al 99 di Gansevoort Street, tra Washington e West Street, nel Meatpacking District di Manhattan. Il museo è aperto dal lunedì al giovedì e nel weekend dalle 10.30 alle 18.00, con apertura prolungata il venerdì fino alle 22.00 e ingresso gratuito ogni venerdì sera e la seconda domenica del mese. Sul sito del museo sono disponibili anche press kit, materiali di approfondimento e la dichiarazione di Land Acknowledgment, che riconosce il legame del luogo con la storia e le comunità indigene Lenape.

Foto: Ufficio Stampa