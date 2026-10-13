Alla Fondazione Luigi Rovati di Milano una grande mostra mette a confronto Etruschi e Veneti, raccontando culti delle acque, santuari, reperti unici e un focus sulla Sardegna nuragica.

Dal 14 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 il Museo d’Arte della Fondazione Luigi Rovati di Milano ospita la mostra Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari, un percorso espositivo che indaga il ruolo fondativo dell’acqua nelle due grandi civiltà dell’Italia preromana.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Un percorso tra acque miracolose e sacri approdi

Curata da Giovanna Gambacurta, Laura Maria Michetti, Giulio Paolucci, Chiara Squarcina e Margherita Tirelli, la mostra nasce in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia e prosegue, in forma distinta e complementare, il progetto avviato a Palazzo Ducale. In apertura il pubblico incontra la monumentale statua in terracotta di Thesan, divinità etrusca dell’Aurora da Chianciano Terme, in dialogo con il celebre Disco di Montebelluna, capolavoro della civiltà dei Veneti antichi.

Il percorso si articola in sezioni tematiche. In Acque miracolose, allestita nelle cupole del Piano Ipogeo, sono riuniti reperti da sorgenti salutifere e luoghi termali di Etruria e Veneto, tra cui l’ascia rituale in ferro dall’area sacra di Fucoli e una selezione di simpula bronzei dal santuario di Làgole di Calalzo. Di grande rilievo anche il nucleo di bronzi votivi da San Casciano dei Bagni, che documenta pratiche terapeutiche e rituali legate alle acque calde.

LEGGI ANCHE: Tutankhamon a Bologna, la tomba del faraone rivive a Palazzo Belloni tra tesori e realtà virtuale

La sezione Sacri approdi esplora invece il rapporto tra culto, navigazione e scambi culturali attraverso tre centri chiave: Este, Pyrgi e Altino. Tra i reperti spiccano la testa femminile votiva in terracotta dall’Antiquarium di Pyrgi e i numerosi bronzetti a forma di zampa equina dal Museo Nazionale Atestino, testimonianza del valore religioso del cavallo nella civiltà veneta.

Dalla Sardegna nuragica al public program

Il confronto si amplia alla Sardegna nuragica con bronzetti e ceramiche votive dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, che documentano pozzi e fonti sacre come luoghi di aggregazione e affermazione sociale tra età del Bronzo ed età del Ferro. A dialogare con i reperti sono i disegni del bio-artista Mauro Ceolin, che ingrandiscono e isolano dettagli degli oggetti per renderne più accessibile la lettura.

Un articolato public program accompagna l’esposizione con conferenze, incontri di studio sul ruolo dell’acqua come risorsa terapeutica dall’antichità a oggi, visite guidate e laboratori per bambini dedicati a divinità, acque sacre e piccoli ex voto. Il catalogo edito da Edizioni Fondazione Luigi Rovati riunisce infine contributi di numerosi studiosi sul valore sacro delle acque, sui principali santuari e sulle sfide della loro valorizzazione.

Foto: Daniele Portanome