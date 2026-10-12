Dal 15 al 31 ottobre 2026 la galleria Wunderkammern di Roma ospita ‘Paesaggi industriali’, nuova personale di STEN • LEX: paesaggi industriali, matrici che si consumano e immagini sospese tra presente e futuro.

Dal 15 al 31 ottobre 2026 la galleria Wunderkammern di Roma presenta Paesaggi industriali, nuova mostra personale del duo STEN • LEX, a cura di Marta Silvi. Tra tralicci, gazometri e pale eoliche, gli artisti trasformano il paesaggio industriale in un dispositivo per interrogare tempo, memoria e idea di progresso.

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Matrici che si consumano e immagini in divenire

Da oltre vent’anni protagonisti della street art internazionale, STEN • LEX portano in galleria la loro ricerca sullo stencil, ribaltandone la natura seriale: la matrice cartacea viene incisa a mano, incorporata nell’opera, lasciata pendere e poi progressivamente distrutta. L’immagine non è più un manufatto fisso ma un evento in divenire, che continua a trasformarsi anche dopo l’intervento degli artisti.

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Un Sottosopra tra controllo e casualità

Il percorso espositivo sfrutta i due livelli della sede di via Giulia come un vero e proprio Sottosopra: al piano superiore le grandi opere trattengono le matrici a vista, mentre negli ambienti sotterranei un velo di garza, mutuato dal restauro, filtra e custodisce l’immagine. In questa tensione tra controllo e casualità, costruzione e distruzione, permanenza e trasformazione si riconosce una delle cifre più radicali della pratica del duo.

Nel passaggio dai ritratti in bianco e nero alle griglie astratte e ai paesaggi industriali, il soggetto lascia sempre più spazio al processo. Le architetture della modernità diventano così reperti di una possibile archeologia del domani, specchio di un progresso che costruisce e distrugge nello stesso gesto, lasciando tracce e territori trasformati.

Foto: Ufficio Stampa