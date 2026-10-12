A Bene Vagienna inaugura Piazza del Chafleo di Iván Argote per Radis, progetto di arte pubblica di Fondazione Arte CRT e Fondazione CRC, tra scultura, comunità e immaginazione condivisa.

Domenica 11 ottobre 2026, alle ore 11.30, Bene Vagienna inaugura Piazza del Chafleo, l’opera pubblica di Iván Argote realizzata per la terza edizione di Radis, il progetto di arte nello spazio pubblico ideato e sostenuto dalla Fondazione Arte CRT in collaborazione con la Fondazione CRC. L’intervento trasforma la rotonda cittadina in una vera e propria piazza dedicata all’immaginazione, alla socialità e all’ospitalità.

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Aleksandra Mir World Map of Underworlds, 2009 Proprietà della Fondazione Arte CRT in comodato presso GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino Courtesy l’artista

Un neologismo che nasce dallo spazio pubblico

Al centro del progetto c’è il verbo immaginario chafleare, inventato da Argote nel 2016 e lasciato volutamente aperto. Invece di erigere un monumento tradizionale, l’artista dedica la piazza a una parola nuova, destinata a prendere forma attraverso l’uso quotidiano del luogo: se ci si va a baciare, chafleare significherà baciarsi, se ci si va a manifestare, significherà manifestare. L’opera ribalta così la logica celebrativa del monumento e restituisce potere interpretativo a chi abita e attraversa lo spazio.

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Sculture rosa, fontana immaginaria e un piccione dorato

Piazza del Chafleo è composta da tre elementi scultorei in cemento rosa: una scala monumentale che offre una nuova prospettiva sul paesaggio, una struttura curva che richiama i resti dell’anfiteatro romano come dispositivo di incontro, e una fontana in cui l’acqua esiste solo se la si immagina. Tre placche rotonde sull’erba suggeriscono istruzioni per un gioco a distanza, mentre piccole iscrizioni sulle panchine – Ti ricordi la prima volta che abbiamo chafleato qui? – invitano ciascuno a definire il verbo secondo la propria esperienza.

Francesco Cavaliere Sàbanas II, 2023 Proprietà della Fondazione Arte CRT in comodato presso GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino Courtesy l’artista; Galleria Colli

Il piccione gigante, primo abitante della piazza

Come in ogni piazza, non mancano i piccioni: a loro è dedicata una scultura dorata fuori scala, adagiata in atteggiamento rilassato tra gli alberi. Il piccione, figura ricorrente nella pratica di Argote, diventa simbolo di riscatto per le soggettività ai margini e primo abitante della nuova piazza, suggerendo un uso libero e giocoso dei dispositivi spaziali messi a disposizione dall’opera.

foto Andrea Guermani

Radis: radici contemporanee nel territorio piemontese

Affidata alla curatela di Marta Papini, la terza edizione di Radis consolida il percorso avviato da Fondazione Arte CRT e Fondazione CRC per portare l’arte contemporanea nei luoghi della vita quotidiana. Dopo gli interventi di Giulia Cenci a Rittana e di Petrit Halilaj a Dogliani, il progetto prosegue a Bene Vagienna con una nuova opera permanente, di proprietà della Fondazione Arte CRT e concessa in comodato al Comune, accompagnata da attività educative per le scuole e da un articolato programma pubblico che coinvolge le comunità locali.

In parallelo, domenica 11 ottobre viene inaugurata nelle sale di Palazzo Lucerna di Rorà la mostra La mano sinistra del buio, sempre a cura di Marta Papini, che riunisce opere dalle collezioni di Fondazione Arte CRT e Fondazione CRC. Ispirata al romanzo di Ursula K. Le Guin, l’esposizione esplora visioni non binarie del mondo, tra dimensioni sotterranee, acquatiche, temporali e spaziali, mettendo in dialogo la ricerca di artisti come Francesco Cavaliere, Patricia Domínguez, Regina de Miguel, Aleksandra Mir, Isadora Neves Marques e Diego Perrone con il contesto archeologico del museo civico.

Il progetto Radis – dal piemontese radis, radice – continua così a intrecciare arte pubblica, educazione e partecipazione, trasformando piazze, boschi e borghi del cuneese in occasioni di incontro, curiosità e meraviglia per cittadini e visitatori.

Foto: Ufficio Stampa