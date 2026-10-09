Dal 9 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027 le Scuderie del Quirinale di Roma ospitano la prima grande monografica dedicata a Pontormo, con capolavori e opere su carta da musei di tutto il mondo.

Dal 9 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027 le Scuderie del Quirinale a Roma ospitano la prima grande monografica interamente dedicata a Pontormo, maestro assoluto del Cinquecento fiorentino e figura chiave nel passaggio dal pieno Rinascimento alla Maniera. La mostra riunisce per la prima volta in un unico percorso i suoi principali capolavori, offrendo al pubblico la possibilità di rileggere l’opera di Jacopo da Pontormo nel contesto storico e culturale della Firenze del Cinquecento.

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Una monografica senza precedenti

L’esposizione è promossa da Ales – Scuderie del Quirinale in partnership con le Gallerie degli Uffizi e prodotta insieme alla casa editrice Electa. Curata da Cristina Acidini, tra i massimi esperti di Cinquecento fiorentino, la mostra si avvale del contributo di un team di studiosi composto da Elena Capretti, Philippe Costamagna, Bruce Edelstein e Carlo Falciani. Il percorso, prevalentemente cronologico ma arricchito da approfondimenti tematici, guida il visitatore attraverso le diverse fasi della ricerca di Pontormo, mettendo in luce tanto l’originalità del linguaggio quanto il dialogo con i modelli classici.

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Capolavori da Firenze e dal mondo

Il cuore del progetto è la riunione dei più importanti dipinti e delle più significative opere su carta dell’artista, grazie a eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni internazionali. Accanto al nucleo delle opere delle Gallerie degli Uffizi, arrivano lavori dalla Galleria dell’Accademia e dai Musei del Bargello, dall’Istituto Centrale per la Grafica, dal Louvre, dalla National Gallery, dal British Museum, dal Metropolitan Museum of Art, dalla National Gallery of Art di Washington, dall’Art Institute di Chicago, dal Getty Museum di Los Angeles e da altre importanti istituzioni. Tra i vertici del percorso spicca la celebre Visitazione dalla Chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano, presso Prato, posta a confronto con altri momenti cruciali della produzione di Pontormo.

Catalogo Electa e approfondimenti

Ad accompagnare la mostra un catalogo edito da Electa, pensato come strumento di riferimento aggiornato e rigoroso per gli studi sull’artista. Il volume approfondisce la figura di Pontormo nel quadro della pittura tra Rinascimento maturo e Manierismo, offrendo saggi critici, nuove letture delle opere e un ampio apparato iconografico. L’iniziativa conferma il ruolo delle Scuderie del Quirinale come sede di grandi progetti espositivi capaci di coniugare alta ricerca scientifica e forte impatto sul pubblico, riportando al centro dell’attenzione uno dei protagonisti più originali e visionari del Cinquecento italiano.

Foto: Ufficio Stampa