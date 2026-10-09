Una guida alle esposizioni da non perdere tra musei, fondazioni e spazi indipendenti della città.

Bologna continua a essere uno dei centri più vitali del panorama artistico italiano, con una programmazione che attraversa musei, fondazioni e spazi indipendenti. Anche ottobre offre una selezione di mostre capaci di raccontare linguaggi diversi, tra grandi nomi, nuove ricerche e progetti espositivi che dialogano con la storia e l’identità culturale della città. Ecco una mappa essenziale per orientarsi tra le esposizioni da non perdere.

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I musei di Bologna si distinguono per una programmazione che unisce eredità storica e sperimentazione contemporanea.

Da Gaudí a Picasso. Capolavori dalla Collezione Carmen Thyssen

fino al 29 marzo 2027

Dal 9 ottobre 2026 al 29 marzo 2027, Palazzo Albergati a Bologna ospita Da Gaudí a Picasso. Capolavori dalla Collezione Carmen Thyssen, mostra che presenta per la prima volta al pubblico oltre 100 opere di 40 artisti, provenienti dalla raccolta privata della baronessa Carmen Thyssen e da importanti istituzioni catalane. Curata da Jordi Falgàs, l’esposizione racconta la trasformazione di Barcellona tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, quando la città divenne uno dei laboratori dell’arte moderna europea. Da Antoni Gaudí, di cui ricorre il centenario della morte, a Pablo Picasso, Joan Miró e Salvador Dalí, il percorso ricostruisce il dialogo tra generazioni artistiche, dal Realismo al Modernismo, fino alle avanguardie. Quattro sezioni, arricchite da filmati d’epoca, fotografie e installazioni immersive, restituiscono il clima culturale della Barcellona dei caffè bohémien e delle sperimentazioni artistiche. La mostra anticipa inoltre il patrimonio del futuro Museu Carmen Thyssen Barcelona, destinato ad accogliere parte delle opere oggi esposte a Bologna.

Allestimento della mostra, credits ufficio stampa

Claudio Verna. La luce è un luogo

fino al 25 ottobre 2026

Dal 25 settembre al 25 ottobre 2026 Villa delle Rose, a Bologna, ospita Claudio Verna. La luce è un luogo, mostra dedicata a uno dei protagonisti della pittura italiana del secondo Novecento. Curato da Lorenzo Balbi e Giulia Pezzoli, il percorso attraversa oltre sessant’anni di ricerca, senza seguire un’impostazione strettamente cronologica. Le opere partono dalla stagione analitica avviata nel 1967 e arrivano alla produzione più recente, mettendo in relazione esperienze e fasi differenti. Al centro dell’esposizione si trova il dialogo tra geometria, colore e luce, elementi attraverso i quali Verna indaga la superficie pittorica e la sua dimensione percettiva. In occasione della mostra sarà presentato anche il nuovo Catalogo Ragionato dell’opera di Claudio Verna 2010-2025, curato da Alberto Mugnaini. L’ingresso è gratuito.

Claudio Verna Turquois, 2022 Acrilico su tela, 100 x 100 cm

Organico Fantastico

fino al 24 ottobre 2026

Tra il 10 giugno e il 26 settembre 2026 (prorogata poi fino al 24 ottobre, n.d.r) il 25esimo piano della CUBO Unipol di Bologna si trasforma in un paesaggio visionario con Organico fantastico, mostra collettiva a cura di Pasquale Fameli e Valentina Rossi. Un progetto che mette in dialogo il patrimonio storico del Gruppo Unipol con cinque protagonisti dell’arte italiana contemporanea, rileggendo in chiave biomorfica l’eredità del Surrealismo.

Allestita al 25° piano della Torre Unipol, la mostra parte dall’osservazione del dato naturale per generare forme sospese, ibride e stranianti. L’elemento organico viene spinto oltre i propri limiti, tra sogno e metamorfosi, fino a diventare un ecosistema visivo in continua trasformazione, dove l’essere umano è solo una delle presenze possibili.

Banksy Archive 01 – The School of Bristol (1983–2005)

Palazzo Fava – fino al 18 ottobre 2026

Anche se abbiamo scoperto chi è (e non ci interessava poi molto), Banksy continua ad essere l’artista che per primo ha sdoganato la potenza della street art quando si focalizza sull’impegno sociale: l’onda è partita da Bristol e non si è mai arrestata, rendendo chiaro a tutti che l’arte è il messaggio, per parafrasare McLuhan, e che quando arriva a tutti allora vuol dire che ha funzionato. Il contesto storico e sociale nel quale il fenomeno Banksy è nato e si è sviluppato è al centro della mostra Banksy Archive 01 – The School of Bristol (1983–2005), a Palazzo Fava di Bologna, con la curatela di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani: 300 opere che non vogliono glorificare il mito commerciale, ma tornare alle radici dell’artista e leggere in trasparenza il suo messaggio più attuale.

Fondazione Carisbo e Opera Laboratori, nell’ambito del progetto culturale Genus Bononiae, annunciano la proroga fino al 18 ottobre della mostra Banksy Archive 01 – The School of Bristol 1983-2005 ospitata a Palazzo Fava: la decisione di prolungare l’apertura della mostra nasce dal positivo riscontro di pubblico registrato sin dall’inaugurazione, con circa 15.000 visitatori, appassionati d’arte urbana e turisti, italiani e stranieri, che finora hanno potuto apprezzare questo progetto espositivo, ideato per coniugare rigore storico alla capacità di parlare a un pubblico ampio ed eterogeneo, portando a Bologna una delle ricostruzioni più complete e documentate delle origini di Banksy e della cosiddetta Scuola di Bristol.

L’incontro

A settembre poi torneranno a Bologna Felix FLX Braun, Tom Inkie Bingle e altri protagonisti della scena di Bristol per un incontro aperto al pubblico, in collaborazione con l’Università di Bologna,in cui racconteranno la propria esperienza, il loro percorso artistico e il rapporto con temi quanto mai attuali: legalità, musealizzazione e mercato dell’arte. Sarà l’occasione per confrontarsi con chi ha contribuito a definire un momento preciso e irripetibile nella storia dell’arte urbana, capace di innovare il gusto estetico di un’intera generazione e di lasciare un’eredità che ancora oggi ispira artisti di strada in tutto il mondo, Banksy compreso.

Tutankhamon: La tomba, il tesoro, la maledizione

fino al 2 maggio 2027



Dopo il successo nelle principali città italiane, la grande mostra immersiva dedicata al faraone più celebre della storia approda a Bologna. Dal 3 ottobre 2026 al 2 maggio 2027 le sale di Palazzo Belloni in via de’ Gombruti 13 ospitano l’esposizione Tutankhamon: La tomba, il tesoro, la maledizione, un percorso pensato per far rivivere la scoperta della sepoltura reale avvenuta nel 1922 grazie all’archeologo Howard Carter.