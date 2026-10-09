Da Lucky Luke a Valentina, da Tillie Walden a Daniel Dociu: a Lucca Comics & Games 2026 le mostre tra Palazzo Guinigi, Fondazione Banca del Monte, Japan Town e Padiglione Carducci raccontano 60 anni di festival.

Con l’inaugurazione delle esposizioni a Palazzo Guinigi si apre il primo capitolo di Lucca Comics & Games 2026, che per i sessant’anni del festival trasforma Lucca in un grande viaggio nel tempo tra maestri del fumetto, manga, anime e nuove generazioni di autori.

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Palazzo Guinigi: Lucca Legacy e il futuro Museo del Fumetto

Cuore del percorso espositivo è Palazzo Guinigi, visitabile gratuitamente dal 4 al 27 ottobre e poi con orario esteso nei giorni del festival. Qui prende forma Lucca Legacy, a Comics & Games story – La Mostra, progetto firmato da Lucca Crea in collaborazione con POLI.design che ripensa l’archivio del festival come un organismo vivo, da attraversare e modificare grazie ai visitatori-VisitAutori.

Tra Cover Stories in formato LP, timeline che intrecciano storia e pop culture, alberi genealogici del festival e stanze immersive come la Legacy Room e la Dreamers Room, il percorso culmina nel caveau The Vault, dove il pubblico può depositare oggetti personali destinati a diventare parte del nascente Museo del Fumetto di Lucca. Proprio al secondo piano di Palazzo Guinigi una sala dedicata racconta, in modalità work in progress, il progetto del futuro museo che troverà casa nell’ex Manifattura Tabacchi.

Lucky Luke, Tillie Walden, Valentina e Daniel Dociu: i protagonisti delle sale storiche

Accanto alla mostra Legacy, le sale storiche di Palazzo Guinigi ospitano un omaggio a Lucky Luke per gli 80 anni del pistolero creato da Morris, con tavole originali e copertine che ripercorrono la nascita del western comico. Tillie Walden: Time Capsule segue invece l’evoluzione dell’autrice statunitense attraverso circa novanta opere, dai memoir come Spinning alla trilogia young adult Clementine, fino al nuovo Charity & Sylvia.

Con Valentina: tre decenni di Milano nello sguardo di un’icona le tavole di Guido Crepax diventano una capsula del tempo capace di restituire il respiro degli anni Sessanta e Settanta nel capoluogo lombardo, tra moda, psicoanalisi, cinema ed erotismo sofisticato. A completare il quadro è la personale Daniel Dociu: modelli primordiali di mondi futuri, che porta a Lucca le visioni sci-fi del concept artist legato a franchise come Guild Wars, Halo e Half-Life 2.

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Fondazione Banca del Monte di Lucca: Castellini e Go Nagai

Dal 28 ottobre al 1° novembre il palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca accoglie altre due tappe centrali del programma. Con Claudio Castellini: Tocchi da Maestro il festival celebra uno dei protagonisti del supereroismo moderno, dal debutto in Bonelli con Dylan Dog e Nathan Never alle storiche collaborazioni con Marvel e DC Comics, compreso il crossover Marvel vs. DC. In mostra oltre 120 tavole originali, insieme al meta-poster ufficiale di Lucca Comics & Games 2026.

L’installazione esperienziale Go Nagai: Sole, cuore e acciaio rende invece omaggio al sensei giapponese e ai suoi giganti d’acciaio, da Mazinga Z e Goldrake a Jeeg e Getter Robot, fino al cupo universo di Devilman e alla rilettura a fumetti della Divina Commedia. Un percorso immersivo che ripercorre l’impatto dei suoi manga e anime sull’immaginario di intere generazioni, in Italia e non solo.

Japan Town e Padiglione Carducci: spokon e giochi legacy

Al Polo Fiere, nella Japan Town, la grande mostra SPOKON: Sport, lacrime e vittoria! curata da Giorgia Vecchini ripercorre la storia dei manga sportivi, dai classici anni Settanta come Rocky Joe, Mimì e la nazionale di pallavolo, Jenny la tennista e Tommy la stella dei Giants ai successi più recenti, da Capitan Tsubasa e Slam Dunk fino a Haikyu!! e Blue Lock. Disegni originali, cel d’animazione, memorabilia dal Giappone e merchandising italiano raccontano come sacrificio e determinazione abbiano trasformato lo sport in metafora universale di riscatto.

Nel Padiglione Carducci, infine, la mostra Lucca is a Legacy Game curata da Andrea Angiolino esplora uno dei filoni più innovativi del gioco da tavolo contemporaneo: i legacy game, titoli che cambiano partita dopo partita in base alle scelte dei giocatori. I materiali esposti escono dalle vetrine per arrivare ai tavoli del Games Café, dove il pubblico può provare dal vivo alcuni dei giochi più rappresentativi di questo genere, in perfetta sintonia con il tema della legacy che attraversa l’intero programma 2026.

Foto: Ufficio Stampa