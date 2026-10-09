A Palazzo Braschi, Kaoru Yanase invita a guardare oltre le figure diventate icone pop: dietro il segno di Haring ci sono guerra, ambiente, diritti e interrogativi sul rapporto con la tecnologia.

«Saremo noi a controllare le macchine o saranno le macchine a controllare noi?». Nel racconto di Kaoru Yanase, tra i curatori della mostra Keith Haring. Art Without Borders al Museo di Roma a Palazzo Braschi, una delle domande che attraversano l’opera dell’artista sembra arrivare direttamente dal presente. Haring la poneva già negli anni Ottanta, dentro un linguaggio che oggi riconosciamo sulle magliette, nei poster e negli oggetti quotidiani.

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È proprio oltre questa familiarità che Yanase invita a guardare. «Volevo raccontare l’altro lato di Keith Haring, quello che forse le persone non conoscono», spiega. Dietro i colori vividi e l’immaginario legato ai graffiti c’è una ricerca che affronta, infatti, questioni ancora aperte: «Abbiamo ancora guerre, abbiamo ancora problemi con il pianeta. Keith Haring ne parlava già negli anni Ottanta».

Un segno semplice, molte domande

La mostra, aperta dal 6 ottobre 2026 all’11 aprile 2027, è curata da Kaoru Yanase, Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Zambianchi. Riunisce oltre 140 opere e materiali provenienti dalla Nakamura Keith Haring Collection, affiancati da prestiti pubblici e privati. Disegni, stampe, poster, sculture e oggetti restituiscono la varietà del suo lavoro. I celebri Subway Drawings, realizzati a gessetto sui pannelli pubblicitari vuoti della metropolitana di New York, raccontano l’origine di una pratica rivolta a chiunque passasse di lì. I poster politici rendono esplicito l’impegno contro apartheid, razzismo e guerra nucleare e nella sensibilizzazione sull’AIDS.

La facilità con cui riconosciamo quelle figure non esaurisce ciò che possono raccontare. «Le immagini sono molto vivide, facili da capire, ma dietro le opere ci sono molta storia e molti messaggi», osserva Yanase. Anche il rapporto con la tecnologia diventa una domanda da portare davanti alle immagini: che cosa accade quando le macchine acquistano potere sulla vita delle persone? «Haring non dà una risposta. – sottolinea la curatrice – Volevo che le persone riflettessero».

Haring incontra la storia di Roma

Per Yanase, esporre queste opere a Palazzo Braschi significa anche far incontrare l’energia della New York degli anni Ottanta con una città in cui l’arte appartiene al paesaggio quotidiano. «Volevo che le opere di Haring non fossero in un cubo bianco», racconta, richiamando il modello dello spazio espositivo neutro, isolato dal contesto. A Roma il suo segno entra invece in relazione con architetture, immagini e memorie di epoche diverse.

È un incontro che appartiene anche alla biografia dell’artista. Nel 1984 Haring realizzò un murale al Palazzo delle Esposizioni, oggi perduto, e dipinse una motocicletta Yamaha, presente nel percorso di Palazzo Braschi. L’iconografia cristiana incontrata durante i soggiorni romani è inoltre uno dei riferimenti attraverso cui la mostra esplora la dimensione simbolica del suo lavoro. Il punto, per Yanase, è permettere alle persone di continuare a sentire quei messaggi. Guardare prima l’immagine, lasciarsi avvicinare dalla semplicità della linea e poi interrogare ciò che contiene. Anche una figura che conosciamo da sempre può avere ancora qualcosa da chiederci.

Foto: Ufficio Stampa