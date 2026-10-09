Nata da una telefonata, la fotografia di Juergen Teller è il volto della mostra che alla Tate Britain racconta l’incontro fra arte e moda negli anni Novanta.

Kate Moss è distesa sul letto, i capelli rosa sparsi sul cuscino. È il 1998 e Juergen Teller la fotografa in un’immagine destinata a diventare riconoscibile quanto una copertina, pur senza essere nata per una rivista. Oggi Young Pink Kate, London è il volto di The 90s: Art and Fashion, la mostra aperta l’8 ottobre alla Tate Britain di Londra, visitabile fino al 14 febbraio 2027.

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Dietro lo scatto c’è una storia semplice. Moss si era tinta i capelli per una sfilata di Versace a Milano. Tornata a Londra, prima di cambiare nuovamente colore, chiamò Teller e gli propose di fotografarla a casa. Nel dialogo pubblicato da Wallpaper in occasione della mostra, il fotografo ricorda che non c’era una commissione: volevano soltanto fare quella fotografia. È anche questo a renderla interessante. Una delle modelle più celebri al mondo appare in uno spazio domestico, lontana dalla costruzione spettacolare della passerella. Il rosa resta vistoso, ma il contesto restituisce un’intimità diversa da quella delle immagini pubblicitarie. La moda c’è, senza occupare tutta la scena.

Quando la moda cercava l’imperfezione

Negli anni Novanta, fotografi come Teller, Corinne Day e Nigel Shafran contribuirono a definire un’estetica che cercava spontaneità, imperfezione e ambienti quotidiani. Riviste come i-D e Dazed and Confused diventarono luoghi di sperimentazione: anche un’immagine apparentemente poco costruita poteva cambiare il modo di rappresentare la bellezza. Alla Tate questa trasformazione incontra l’arte contemporanea, gli abiti e la cultura dei club. Il percorso accosta protagonisti come Tracey Emin, Sarah Lucas, Damien Hirst e Alexander McQueen alle fotografie della vita notturna britannica. La creatività passava attraverso corpi, vestiti, riviste e piste da ballo.

Curata da Edward Enninful insieme al team della Tate, la mostra riunisce oltre cento lavori di quasi settanta artisti, fotografi e stilisti. È una rilettura del decennio attraverso linguaggi che si contaminavano e mettevano in discussione gerarchie culturali e modelli di rappresentazione. La Kate dai capelli rosa permette di entrare in questa storia senza conoscerne già tutti i protagonisti. Basta un letto, un cuscino e una telefonata: prima che quel colore scomparisse, qualcuno aveva deciso che valeva la pena conservarlo.

Foto: Juergen Teller, Young Pink Kate, London, 1998. © Juergen Teller, All Rights Reserved.