Come nasce il mito di Frida Kahlo? Alla MyOwnGallery di Milano, 71 ritratti dedicati all’artista messicana raccontano un’icona divenuta universale.

Se esiste un volto dell’arte che ha attraversato il Novecento fino a diventare uno dei simboli più riconoscibili della cultura contemporanea non può che essere quello di Frida Kahlo. Lo sguardo intenso, le sopracciglia marcate e gli abiti tradizionali messicani sono diventati nel tempo parte di un’identità visiva inconfondibile. Ma come è nato, o meglio, come si è costruito un mito di questa portata? E che cosa accade quando l’immagine di un’artista finisce per circolare ben oltre la sua opera?

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A queste domande prova a rispondere Attraverso i miei occhi. Frida Kahlo e la costruzione del mito, la mostra a cura di Vittoria Mainoldi, storica dell’arte, fino all’11 gennaio 2027 negli spazi della MyOwnGallery di Superstudio Più a Milano. Il progetto riunisce 71 fotografie realizzate da alcuni dei più importanti autori del Novecento, accompagnate da materiali documentari. Il tutto per indagare il rapporto tra la pittrice messicana e la propria rappresentazione visiva.

Foto da Ufficio Stampa

Non è, dunque, una biografia raccontata attraverso le immagini, ma una riflessione sul modo in cui un’identità si costruisce, trasformandosi in patrimonio collettivo. Il percorso attraversa gli sguardi di fotografi, amici, amanti e galleristi, restituendo una Frida Kahlo presenza consapevole davanti all’obbiettivo. Capace soprattutto di fare del proprio corpo e della propria immagine una parte integrante del suo linguaggio.

Da artista a icona: la costruzione di un’immagine

La distanza tra la notorietà di Frida Kahlo alla sua morte, nel 1954, e la sua attuale presenza nell’immaginario collettivo è uno dei punti di partenza della mostra. Quando scomparve, il New York Times la ricordò come «artista, moglie di Diego Rivera». Oggi il suo volto è riprodotto su abiti, accessori, oggetti quotidiani e prodotti di ogni genere. Un fenomeno che racconta la trasformazione di una figura storica in un’icona popolare, ma che solleva anche una questione: come è possibile che, in molti casi, sia diventata più riconoscibile la persona delle sue opere?

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Vittoria Mainoldi individua nella riscoperta critica dell’artista, tra gli anni Ottanta e Novanta, un passaggio importante di questa trasformazione. La mostra del 1982 alla Whitechapel Gallery di Londra, che accostava i lavori di Kahlo a quelli della fotografa Tina Modotti, e la biografia pubblicata pochi anni dopo da Hayden Herrera contribuirono a riportare la sua figura al centro dell’attenzione internazionale. Da quel momento, la sua immagine ha continuato a espandersi attraverso il cinema, la moda, le mostre e la cultura popolare.

«Questa mostra vuole indagare il particolare rapporto tra la Kahlo e la sua immagine. – spiega la curatrice – Pittrice che ha fatto largo uso dell’autoritratto, Kahlo è infatti entrata a far parte di quel ristretto numero di artisti che hanno subito un processo di iconizzazione e la cui figura ha trasceso spesso la portata della propria opera».

Foto da Ufficio Stampa

Il caso di Frida Kahlo è particolare proprio perché il processo di iconizzazione non si è concentrato soltanto su un dipinto celebre, ma sulla sua stessa persona. Il volto è diventato una sorta di autoritratto permanente, riprodotto e reinterpretato in contesti molto diversi da quelli originari. Eppure, dietro l’immagine ormai familiare, rimane una ricerca artistica complessa, legata all’esperienza del dolore, all’identità, alla cultura messicana e alla volontà di definire autonomamente la propria presenza nel mondo.

Frida Kahlo, autrice della propria immagine

Una parte della forza che ancora oggi ha la Kahlo deriva dalla capacità della stessa artista di intervenire attivamente sulla propria rappresentazione, scegliendo come vestirsi, quali simboli portare con sé e quale immagine offrire agli altri. Mainoldi sottolinea proprio questa dimensione, che rende Frida Kahlo sorprendentemente vicina alle dinamiche visive del presente:

«Possiamo asserire che Frida Kahlo sia stata determinata nel forgiare la propria immagine e nel costruire sé stessa, quasi come un’opera d’arte totale. In largo anticipo rispetto all’epoca nella quale viviamo fatta di immagini veicolate dai social media». E lo dimostra anche la varietà di questi sguardi apprezzabili lungo il percorso espositivo con autori diversi per sensibilità e approccio.

Foto da Ufficio Stampa

«Lungi dal voler essere un precorso biografico per immagini – conclude Mainoldi – questa mostra vuole indagare il particolare rapporto di Frida Kahlo con la sua raffigurazione fotografica. E capire se questa è stata in qualche modo influenzata dall’artista stessa».

La mostra è una produzione Navigare srl, in collaborazione con Superstudio Più – MyOwnGallery, con il patrocinio del Comune di Milano e del Consolato Generale del Messico a Milano.

Foto da Ufficio Stampa