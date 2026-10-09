Al Design Museum di Londra la prima grande retrospettiva europea dedicata a Es Devlin: tra scenografie per Beyoncé e Super Bowl, una libreria cinetica di 2.000 volumi trasforma lo spazio in un viaggio nei suoi “Other Worlds”.

Dal 2 ottobre 2026 al 4 aprile 2027 il Design Museum di Londra dedica a Es Devlin la sua prima grande retrospettiva europea, Other Worlds. Artista e designer tra le più influenti della scena internazionale, Devlin ha firmato scenografie monumentali per tour di star come Beyoncé, per il Super Bowl halftime show e per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Londra 2012.

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Es Devlin photographed in Es Devlin: Other Worldsat the Design Museum. Photo credit Daniel Devlin @susakpress

An Infinite Library: una libreria cinetica di 2.000 libri

Cuore spettacolare del percorso è An Infinite Library, una nuova scultura cinetica composta da oltre 2.000 libri che hanno contribuito a formare la visione del mondo di Devlin. I volumi, molti dei quali provengono direttamente dagli scaffali del suo studio, sono disposti per colore su una libreria triangolare di otto metri che ruota su uno specchio circolare, evocando l’idea della biblioteca come bussola della mente.

Tra i titoli selezionati compaiono classici della narrativa e del pensiero contemporaneo come Chaos di James Gleick, The Spell of the Sensuous di David Abram, Beloved di Toni Morrison e Oryx and Crake di Margaret Atwood. L’installazione, illuminata da proiezioni e accompagnata dalla voce dell’artista che legge brani scelti, diventa un invito a esplorare mondi e punti di vista diversi attraverso la lettura.

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Es Devlin photographed amongst her archive. Photo credit Daniel Devlin @susakpress

Un viaggio nello studio, nell’archivio e nelle grandi scenografie

Il percorso espositivo si apre con la ricostruzione dello studio di Devlin nel sud di Londra, tra scaffali carichi di libri, oggetti e maquette, e una proiezione immersiva narrata dall’artista. Da qui si accede alle installazioni e ai progetti che hanno segnato trent’anni di carriera, dalle prime esperienze a teatro fino alle grandi produzioni internazionali.

Tra i lavori in mostra spiccano Come Home Again, installazione dedicata alla biodiversità londinese originariamente presentata fuori dalla Tate Modern, e A 30-Year Desk, un insieme di tavoli concentrici che raccolgono centinaia di disegni, fotografie, oggetti personali e oltre trenta modelli di scenografie e sculture pubbliche. La sezione A 50-Year Archive – Parts I and II riunisce schizzi, collage, diari e stampe realizzati dall’infanzia fino a oggi, a testimoniare il ruolo centrale del disegno nel suo processo creativo.

Es Devlin photographed in Es Devlin: Other Worlds at the Design Museum. Photo credit Daniel Devlin @susakpress

Tra arte, design e cultura pop: un’opera in dialogo con il pubblico

Concepita insieme alla curatrice Johanna Agerman Ross e alla co-curatrice Danielle Thom, la mostra propone un’idea di design «in un campo espanso», in cui si intrecciano scultura, architettura effimera, musica, poesia, attivismo e tecnologie digitali. Il percorso mette in luce come Devlin costruisca paesaggi emotivi e collettivi, pensati per essere vissuti dal pubblico più che semplicemente osservati.

Il progetto è sostenuto da Bloomberg Philanthropies e accompagnato da un volume, A Concise Atlas of Es Devlin, pubblicato da Thames & Hudson. In parallelo, un digital guide dedicato a Es Devlin: Other Worlds sarà disponibile anche sulla piattaforma Bloomberg Connects, ampliando la fruizione della mostra oltre gli spazi fisici del museo.

Foto: Daniel Devlin