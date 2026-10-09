Alla Rocca Paolina di Perugia la mostra ‘EDICOLE – Una storia urbana magica e controversa’ ripercorre il decennio di Edicola 518 e la rivoluzione dei neo-chioschi in Italia.
Dal 9 ottobre al 1° novembre la Sala Cannoniera della Rocca Paolina di Perugia ospita la mostra EDICOLE – Una storia urbana magica e controversa, progetto che chiude il decennale di Edicola 518 e racconta come un piccolo chiosco di giornali abbia innescato una trasformazione urbana in tutta Italia.
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Dalle ricerche sul campo alla mappa dei neo-chioschi
La mostra restituisce due anni di ricerca di Antonio Brizioli e Francesca Gotti, accompagnati dai reportage fotografici di Alberto Brizioli e Giovanni Galanello. In un contesto segnato dalla chiusura progressiva delle edicole tradizionali, l’esperienza di Edicola 518 – riaperta il 1° giugno 2016 sulle scalette di Sant’Ercolano – ha indicato una via alternativa, dando vita ai cosiddetti neo-chioschi, reinterpretazioni contemporanee dei chioschi di giornali come luoghi di sperimentazione culturale e di nuove economie indipendenti.
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Una storia magica e controversa tra romanticismo e consumismo creativo
Ridicola a Torino, Aedicola Lambrate a Milano, Santedicola a Roma, Periodico 11.11 a Firenze sono solo alcune delle realtà mappate in mostra, presentate attraverso articoli, testimonianze audio e video, fotografie e riflessioni critiche. Accanto alla narrazione della rinascita delle edicole, il percorso mette a fuoco anche il lato controverso del fenomeno: l’appropriazione da parte dei grandi brand di un immaginario romantico, trasformato in scenografia effimera per eventi come la Settimana della moda e il Salone del Mobile, spesso senza alcun ritorno concreto per le filiere in crisi dell’editoria e della cultura indipendente.
Un’oasi urbana per ripensare l’edicola
Alla base delle riflessioni proposte c’è la riapertura speciale del 1° giugno 2026, quando il chiosco di via Sant’Ercolano è stato ripensato dal designer siciliano Giuseppe Arezzi come oasi urbana per l’esibizionismo culturale: uno spazio gratuito in cui sostare, godere dell’ombra e di una vista privilegiata sulla città, ma soprattutto partecipare a un discorso culturale non consumistico e non usa e getta. Nella suggestiva cornice della Rocca Paolina, EDICOLE – Una storia urbana magica e controversa invita il pubblico a interrogarsi sul futuro di questi presidi urbani e sul loro ruolo nella costruzione di comunità e immaginari condivisi.
Foto: Ufficio Stampa