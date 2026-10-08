Il Museo e Real Bosco di Capodimonte accoglie in collezione ‘La baia di Napoli con Castel dell’Ovo’ di Jean-Baptiste-Camille Corot, un dipinto del 1828 che racconta la Napoli romantica e il dialogo europeo sul paesaggio.

Dal 7 ottobre 2026 il Museo e Real Bosco di Capodimonte arricchisce la propria collezione con un nuovo capolavoro di Jean-Baptiste-Camille Corot: La baia di Napoli con Castel dell’Ovo, dipinto nel 1828 a olio su carta riportata su tavola (34,2 x 60 cm). L’opera, acquistata dal Ministero della Cultura grazie alla segnalazione dell’Ufficio Esportazione di Firenze, sarà esposta nella sala 78 al secondo piano della Reggia.

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Un’acquisizione identitaria per l’Ottocento napoletano

Per il direttore Eike Schmidt si tratta di un’acquisizione dal forte valore simbolico: Corot, precursore della Scuola di Posillipo, non era ancora rappresentato nella collezione ottocentesca del museo. Il dipinto restituisce uno sguardo romantico su Napoli e conferma la dimensione europea dell’arte in città, intrecciando la storia del paesaggio partenopeo con le ricerche sul vero e sulla luce che animavano la pittura tra Francia e Italia.

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La baia di Napoli alle prime luci del mattino

In La baia di Napoli con Castel dell’Ovo Corot coglie il paesaggio alle prime ore del mattino: la luce radente illumina il Vesuvio, nascosto a sinistra dagli edifici del litorale, mentre la baia è in controluce e il sole proietta lunghe ombre sul mare. Nella veduta, probabilmente dall’ingresso della Villa Reale, si distinguono il Real Casino di Pesca del Chiatamone, il Palazzo d’Aquino di Caramanico, la cupola della chiesa delle Crocelle e il Gran Quartiere di Pizzofalcone, con le cime dei monti che emergono dietro Castel dell’Ovo.

En plein air e rivoluzione dello sguardo

L’opera appartiene al nucleo di dipinti realizzati da Corot durante il soggiorno napoletano del 1828, momenti chiave nella sua formazione. Affascinato dalla luce mediterranea e in dialogo con la colonia di pittori tedeschi a Roma, l’artista si concentra sull’osservazione diretta della natura e sulle variazioni cromatiche generate dai mutamenti atmosferici, scegliendo toni chiari, quasi monocromi, e una pittura rapida, en plein air, che abbandona i contrasti marcati per privilegiare vibrazioni argentee.

Tra Napoli, Posillipo e Barbizon

Nell’Ottocento Napoli diventa tappa fondamentale del viaggio artistico europeo e scenario ideale per una nuova idea di paesaggio, più intima e sentimentale rispetto alle vedute analitiche di Hackert o van Wittel. In questo contesto, il dialogo tra Corot e Anton Sminck van Pitloo, fondatore della Scuola di Posillipo, favorisce la circolazione di idee tra Francia e Italia: dall’esperienza di Barbizon arrivano l’osservazione dal vero, l’attenzione agli effetti atmosferici e la sperimentazione dell’olio su carta intelata, supporto leggero pensato per fissare con immediatezza la mutevolezza della luce.

Foto: Ufficio Stampa