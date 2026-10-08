A 800 anni dalla morte, Fondazione Roma ne riscopre l’eredità tra i capolavori di Caravaggio, Murillo e Piazzetta e la storia dei Monti di Pietà, arte, misericordia e solidarietà per leggere il presente.

Testimonianza, genialità, misericordia, si può riassumere così l’eredità di San Francesco d’Assisi, a ottocento anni dalla sua morte. Una figura capace di attraversare i secoli senza perdere la propria forza, continuando a interrogare l’arte, la società e la vita quotidiana. È proprio questa contemporaneità del messaggio francescano che Fondazione Roma sceglie di raccontare attraverso due percorsi espositivi, dal 7 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027, a Palazzo Sciarra Colonna, nell’ambito della riapertura del Museo del Corso Polo Museale. Due mostre diverse e complementari sono precisamente: una iconografica, dedicata alla presenza di Francesco nella storia dell’arte e una documentale, dedicata al rapporto tra predicazione francescana, economia e nascita dei Monti di Pietà.

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Sulle tracce di Francesco. Arte, restauro e contemporaneità

La prima, Sulle tracce di Francesco. Arte, restauro e contemporaneità, curata da Alessandro Zuccari, riunisce 28 opere e accompagna il visitatore dal Duecento ai giorni nostri. Il volto di Francesco cambia attraverso i secoli, ma rimane riconoscibile nella sua radicalità. Francesco come l’uomo della preghiera, della povertà, della sofferenza e dell’incontro. Tra i vertici del percorso spiccano il drammatico San Francesco in meditazione di Caravaggio, il San Francesco abbraccia Cristo crocifisso di Murillo e l’Estasi di san Francesco di Piazzetta.

Tre opere profondamente diverse, unite dalla capacità di trasformare la figura del santo in un’esperienza umana e spirituale. Caravaggio restituisce l’intimità di un uomo davanti al mistero della vita e della morte, Murillo racconta il rapporto tenerissimo tra Francesco e Cristo, Piazzetta sembra invece aprire quella stessa esperienza verso una dimensione trascendente. La mostra ha però anche un valore di restituzione. Alcune opere, infatti, tornano visibili dopo importanti interventi di restauro sostenuti da Fondazione Roma.

I restauri

Tra queste il San Francesco medita sul crocifisso di Ludovico Carracci, il San Francesco in preghiera con il crocifisso di Gerolamo Muziano e La visione di San Francesco consolato dalla musica di un angelo di Biagio Maniera. Il percorso non si ferma al passato. Gli studenti del Liceo Artistico Via di Ripetta realizzeranno un’opera site-specific dedicata a Francesco, destinata poi al Villaggio Fondazione Roma, struttura rivolta a persone colpite da Alzheimer e Parkinson. È un modo concreto per trasformare l’arte in relazione e la memoria in futuro.

Anche il progetto di accessibilità partecipata, rivolto tra gli altri a persone con disabilità, migranti e visitatori con diversi livelli di alfabetizzazione culturale, richiama l’universalità del messaggio francescano. Nell’espressione artistica contemporanea l’esposizione si arrichisce di opere come Nuovo Cantico di Omar Galliani, Invito al silenzio di Jaume Plensa e Scar di Fatinha Ramos. L’opera in vetro di murano rappresenta due alberi fragili e trasparenti collegati tra di loro, metafora di dolore e di resilienza e parte dall’esperienza di cicatrici e di cura della artista, presente all’inaugurazione della mostra.

Dalla predicazione francescana ai Monti di Pietà

Accanto all’arte, l’altro percorso francescano con Dalla predicazione francescana ai Monti di Pietà, curata da fra Lorenzo Turchi, entra invece nel cuore sociale ed economico dell’eredità di Francesco. Documenti, manoscritti e testimonianze provenienti da importanti istituzioni raccontano la nascita dei Monti di Pietà nel Quattrocento, nati per contrastare l’usura e offrire credito alle fasce più fragili. Qui la misericordia diventa una forma concreta di economia, non semplice assistenza, ma possibilità di recuperare autonomia, dignità e fiducia. La bolla di Paolo III del 1539, il verbale della prima Congregazione del Sacro Monte della Pietà di Roma e gli Statuti del 1565 restituiscono la storia di un’istituzione nella quale solidarietà e responsabilità diventano strumenti sociali.

Le due mostre, dunque, raccontano Francesco non soltanto come santo del passato, ma come presenza ancora capace di parlare al presente. La sua grandezza sta forse proprio nella capacità di unire ciò che spesso separiamo: spiritualità e vita concreta, bellezza e fragilità, fede ed economia, cultura e solidarietà. Francesco chiamò fratello il lupo, trasformando un possibile conflitto in incontro. È questa la sua testimonianza più radicale come cercare ciò che unisce, riconoscere la fragilità e continuare a costruire relazioni.

A ottocento anni dalla sua morte, le tracce di Francesco non sono dunque soltanto nei dipinti, nei codici o negli archivi. Sono nelle persone, nelle comunità e nelle possibilità di riscatto che ancora oggi siamo capaci di creare. Ed è forse proprio qui che la sua eredità torna a essere contemporanea.

Foto di Vinicio Ferri