Al Mudec di Milano ‘Matisse. Il mondo in una stanza’ rilegge l’opera dell’artista attraverso viaggi, culture, oggetti e incontri che hanno trasformato il suo linguaggio.

«Io sono fatto di tutto ciò che ho visto». Questa frase attribuita a Henri Matisse a proposito della Chapelle du Rosaire di Vence realizzata fra il 1948 e il 1951 ci offre lo spunto forse più a fuoco con cui leggere la grande mostra in corso al Mudec di Milano. Dall’8 ottobre 2026 al 21 febbraio 2027, gli spazi di via Tortona accolgono, infatti, l’esposizione Matisse. Il mondo in una stanza che offre una prospettiva diversa da quella più consueta.

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Di stanza in stanza, non incontriamo soltanto il Matisse dei colori, delle forme semplificate e delle figure immerse in composizioni di straordinaria armonia, ma un viaggiatore, collezionista e instancabile osservatore. Un artista capace di fare della propria esperienza del mondo una materia concreta della pittura. Curata da Ellen McBreen e Chiara Gatti, la mostra attraversa l’intero arco della sua produzione attraverso otto sezioni e circa cento opere tra dipinti, disegni, sculture e fotografie, accostate a oggetti, tessuti e materiali provenienti da importanti istituzioni internazionali.

Il progetto, prodotto da 24 ORE Cultura – Gruppo Il Sole 24 ORE e promosso dal Comune di Milano – Cultura, nasce dalla collaborazione con il Musée Matisse di Nizza e mette al centro una domanda precisa: quanto le culture incontrate da Matisse fuori dall’Europa abbiano contribuito a costruire dall’interno il suo linguaggio. Arte africana e islamica, cultura russa, cinese e polinesiana non vengono quindi presentate come semplici suggestioni esotiche, ma come interlocutori con cui l’artista entra in dialogo, raccogliendo forme, oggetti, motivi decorativi e soprattutto nuovi modi di guardare.

Foto di Sofia Brogi da Ufficio Stampa

È questo uno degli aspetti che, secondo Ellen McBreen, permette di rileggere Matisse anche oltre la tradizionale storia del modernismo occidentale.

Matisse e le culture oltre l’Europa

«Abbiamo considerato alcuni nodi chiave», ha spiegato la curatrice osservando come l’artista si sia lasciato «ispirare dall’Africa, andando oltre la cultura etnografica. La considera, invece, come un vero e proprio linguaggio scultoreo e non si rifà solo a motivi stilistici, ne recupera anche nuovi concetti legati all’identità e all’individualità».

La mostra segue proprio questa pluralità di percorsi, evitando di ricondurre l’interesse di Matisse per le culture extraeuropee a un’unica categoria. Ecco, infatti, il ruolo dell’arte islamica, che passa anche attraverso gli oggetti che l’artista raccoglie e porta nel proprio atelier, trasformando tappeti e tessuti in elementi attivi della composizione.

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«Ci sono pezzi protagonisti delle sue composizioni come, ad esempio, i motivi decorativi dei tappeti che compaiono nei suoi dipinti. L’Oriente, anche attraverso le sue miniature, gli fornisce infatti modelli per rinnovare la vitalità e dare un impulso caleidoscopico alle sue opere», aggiunge McBreen.

Gli oggetti esposti al Mudec hanno un ruolo tutt’altro che accessorio, in quanto la loro materialità racconta la dimensione fisica nella quale Matisse costruiva le proprie immagini. Si va oltre, quindi, l’interesse da collezionista: «Matisse vuole creare nel suo studio un ambiente multisensoriale. E, in questo, Tahiti diventa fondamentale: da quel viaggio torna rinnovato, con una nuova linfa per la sua fantasia».

Foto di Sofia Brogi da Ufficio Stampa

Un Matisse viaggiatore

È proprio il viaggio a diventare una delle chiavi di lettura della mostra. Dalla Spagna al Marocco, dalla Russia all’America, fino appunto a Tahiti, gli spostamenti di Matisse non sono semplicemente episodi biografici, ma occasioni di trasformazione del suo sguardo. Le esperienze vissute lontano dall’Europa tornano nelle sue opere, rielaborate attraverso una ricerca formale che procede per contaminazioni.

Chiara Gatti ci descrive così il Matisse che il pubblico incontra al Mudec: «Non è il solito Matisse a cui siamo abituati dai libri di scuola, non è solo il Matisse Fauve, il Matisse dei colori. È un Matisse che viaggia, scopre, indaga, ricerca attraverso queste sue peregrinazioni nel mondo. Navigando per i mari, facendo snorkeling tra le alghe e i coralli».

Lo testimonia, in particolare, il monumentale dittico Océanie, le ciel e Océanie, la mer, uno dei nuclei più suggestivi del percorso, legato all’esperienza tahitiana. «Matisse coglie, da orizzonti diversi, suggestioni e ricordi ma soprattutto una grande ricerca formale di altri linguaggi […] per cui tutte queste culture diverse si rimescolano nelle sue opere che sono come dei piccoli teatri sincretici all’interno dei quali costruisce un unico sguardo. Una sorta di luogo senza confini e senza divisioni dove esiste soltanto la grande bellezza della diversità».

Foto di Sofia Brogi da Ufficio Stampa

È in questa idea di un “luogo senza confini” che si concentra anche il senso del titolo della mostra. Il mondo in una stanza non indica soltanto l’atelier come luogo fisico, ma uno spazio mentale. E profondamente umano. «Un uomo curioso, appassionato fino all’ossessione – spiega ancora Gatti – perché quando torna da Tahiti ne resta ossessionato per sempre. Anche nella tarda età, quando sarà piegato da dolori fisici e malattie, lui continuerà a ripensare a Tahiti come a qualcosa che gli ha cambiato la vita e ha cambiato anche la sua arte. Per questo, il titolo Il mondo in una stanza è proprio un viaggio nella sua intimità, dietro le quinte».

Foto di Sofia Brogi da Ufficio Stampa