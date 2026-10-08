Alle Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino arriva ‘STILL IMAGE’, grande retrospettiva dedicata alle fotografie di Jessica Lange: oltre 200 immagini tra Highway 61, Messico, New York e cicli inediti.

Le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino ospitano dal 7 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027 la mostra STILL IMAGE. Fotografie di Jessica Lange, a cura di Anne Morin e prodotta da Ares in collaborazione con il museo. Per la prima volta in Italia viene presentata una selezione di oltre 200 immagini che ripercorrono quasi trent’anni di ricerca fotografica dell’attrice e fotografa statunitense, con un nucleo importante di opere inedite.

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Jessica Lange, Messico © Jessica Lange, Courtesy Howard Greenberg Gallery, NY

Un percorso in otto sezioni tra America, Messico ed Europa

Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche che seguono i movimenti dello sguardo di Jessica Lange più che una scansione cronologica. Cuore della mostra è il ciclo dedicato a Highway 61, la strada che attraversa gli Stati Uniti dal Minnesota fino a New Orleans: immagini in bianco e nero dalla grana marcata e dai forti contrasti, che restituiscono l’atmosfera sospesa dell’America rurale tra silenzi, dettagli minimi e presenze fugaci.

Accanto a questo nucleo, la sezione Messico raccoglie gli scatti realizzati durante la Festa dei Morti a San Miguel de Allende, dove l’artista predilige il crepuscolo e la notte per raccontare, con uno sguardo discreto e quasi invisibile, danze, corpi, musica popolare e gesti che emergono dal buio. In Deriva troviamo invece le fotografie urbane di New York scattate durante la pandemia di Covid-19, mentre Freak Show nasce sul set di American Horror Story e rivela l’interesse di Lange per il mondo del circo e le sue figure eccentriche e marginali.

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Jessica Lange, Minnesota, 2011-2018 © Jessica Lange, Courtesy Howard Greenberg Gallery, NY

Gesti, paesaggi e presenze del passato: le serie inedite

Tre sezioni sono presentate in forma completamente inedita: Gesti propone un inventario di movimenti minimi ed espressioni corporee, dove la straordinaria forza comunicativa delle mani rimanda direttamente all’esperienza di Jessica Lange come attrice. Paesaggi raccoglie fotocalcografie di scenari abbandonati del Sud degli USA, in cui la desolazione silenziosa assume una dimensione quasi psicologica, in dialogo con la tradizione paesaggistica americana di Ansel Adams e Alfred Stieglitz.

In Presenze del passato l’artista fotografa luoghi segnati da grandi catastrofi umane o naturali, dove le tracce della tragedia restano sospese nello spazio come memorie invisibili. A chiudere il percorso è la sezione Mondo, che attraversa Russia, California, Scandinavia e Italia: immagini dal carattere cinematografico e senza tempo, in cui Lange fotografa semplicemente ciò che vede, trasformando il quotidiano in un’esperienza poetica.

Jessica Lange © Manuel Outumuro

Orari di visita, biglietti e catalogo

La mostra STILL IMAGE. Fotografie di Jessica Lange è visitabile dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura), con chiusura settimanale il mercoledì. Sono previste diverse aperture straordinarie durante le festività autunnali e invernali, tra cui il 7 ottobre, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 26 dicembre e il 6 gennaio, con orari prolungati; il 24 e il 31 dicembre la chiusura è anticipata alle 17.00, mentre il 25 dicembre il museo resta chiuso e il 1° gennaio l’apertura è dalle 12.00 alle 19.00.

La tariffa combinata mostra + Musei Reali di Torino è di 24 euro. Il biglietto intero per la sola esposizione costa 16 euro, il ridotto 13 euro (per ragazzi tra 18 e 25 anni, insegnanti, giornalisti, persone con disabilità e possessori di specifiche card), mentre il ridotto ragazzi è di 10 euro per i visitatori tra 12 e 17 anni. Le scuole accedono con un biglietto di 6 euro; l’ingresso è gratuito per i possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta, per i titolari di card Turismotorino e per i bambini fino a 12 anni. Ad accompagnare il progetto è un catalogo bilingue italiano/inglese, edito da Moebius, con saggi di Jessica Lange e della curatrice Anne Morin.

Foto: Ufficio Stampa